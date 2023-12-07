Google придумала свою нейросеть, которая лучше Chat GPT

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Артем Сутягин
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Еще в мае 2023 года компания Google объявила о том, что планирует использовать две свои исследовательские группы — Brain Team и DeepMind — для одного большого проекта. Компания хотела объединить их в единое подразделение под названием Google DeepMind. Эта новая команда по замыслу должна была отвечать за работу над моделью искусственного интеллекта Google следующего поколения — Gemini. И вот, спустя несколько месяцев, технологический гигант объявил о запуске трех версий Gemini, причем две из них будут доступны уже сегодня.

Google придумала свою нейросеть, которая лучше Chat GPT. Нейросети становятся не просто все более развитыми, но и более массовыми. Фото.

Нейросети становятся не просто все более развитыми, но и более массовыми.

Искусственный интеллект Google

В своем блоге компания Google официально представила новую архитектуру искусственного интеллекта Gemini. Описываемая как обладающая самой современной производительностью, Gemini, по словам Google, была создана с нуля, чтобы быть мультимодальной.

Отдельной презентации такое большое событие не удостоилось, но пару слов об этом нам все же сказали. Вот, что компания включила в свое заявление по этому поводу.

До сих пор стандартный подход к созданию мультимодальных моделей предполагал обучение отдельных компонентов для разных этапов работы, а затем сшивание их вместе для грубой имитации некоторых из этих функций. Такие модели иногда хорошо справляются с определенными задачами, например, с описанием изображений, но испытывают трудности с более сложными рассуждениями.

Это уже само по себе звучит хорошо и многообещающе, но компания добавляет еще кое-какие детали, чтобы у нас было еще больше информации о том, что нас ждет с приходом новой модели искусственного интеллекта.

Мы разработали Gemini так, чтобы она была изначально мультимодальной, предварительно обученной на разных модулях. Затем мы доработали его с помощью дополнительных данных, чтобы еще больше повысить его эффективность. Благодаря этому Gemini с нуля понимает и рассуждает обо всех видах входных данных гораздо лучше, чем существующие мультимодальные модели, а его возможности являются передовыми практически во всех областях. — завершает свой рассказ о новом продукте Google.

Самая умная нейросеть

Как сообщается, Gemini будет выпускаться в трех разных размерах, чтобы эффективно работать для различных нужд. Самая большая и самая производительная версия называется Gemini Ultra и, как утверждается, предназначена для выполнения очень сложных задач. Ниже находится Gemini Pro, который предназначен для использования на различных устройствах. Третья версия ИИ — Gemini Nano — призвана стать самой эффективной моделью для решения задач на устройстве. По словам Google, для первой версии Gemini было принято решение об оптимизации в рамках трех моделей. Из этого можно сделать вывод, что в будущем система может быть масштабирована на еще несколько уровней, а мы с вами получим готовый продукт для новых типов устройств или иных типов задач.

Самая умная нейросеть. Для многих нейросети это просто забавные картинки, но на самом деле все намного сложнее. Фото.

Для многих нейросети это просто забавные картинки, но на самом деле все намного сложнее.

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Что касается производительности, то, по утверждению компании из Маунтин-Вью, Gemini Ultra превосходит 30 из 32 академических бенчмарков для современных результатов, используемых для LLM. По сообщениям, новинка превосходит GPT-4 от OpenAI во всех категориях, кроме работы над повседневными задачами, связанными с текстом.

Опасен ли ИИ

В связи с расширением возможностей Google признает необходимость принятия дополнительных мер безопасности. Компания заявляет, что добавляет новые системы защиты к своей текущей политике «Принципы ИИ». Она также заявляет, что «провела новые исследования потенциальных зон риска», применила методы состязательного тестирования, работала с «разнообразной группой внешних экспертов и партнеров», чтобы выявить «слепые зоны», и «создала специальные классификаторы безопасности», чтобы исключить насилие и негативные стереотипы.

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Что касается сроков внедрения, то тут все становится еще более интересным. Как утверждает Google, Gemini 1.0 будет распространяться сразу с момента анонса. То есть она уже начала свое существование в открытом мире. Одним из продуктов, получающих LLM сегодня, является Bard, который, как сообщается, будет использовать доработанную версию Gemini Pro.

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Смартфоны с искусственным интеллектом

Не забыли и о мобильных устройствах. Pixel 8 Pro также уже должен был получить ИИ в лице Gemini Nano. Он будет использовать Summarize в приложении Recorder и Smart Reply в Gboard для WhatsApp. Кроме того, с помощью Gemini будет усовершенствован поисковый генеративный опыт Google, что, как сообщается, снизит задержку на 40%. Правда, последнее пока относится только к английскому языку и только в США, но нет никаких сомнений, что в ближайшее время будут добавлены другие языки. Рано или поздно среди них появится и русский.

Смартфоны с искусственным интеллектом. Если новая нейросеть будет развиваться, нас ждет интересное соперничество Google с Open AI. Фото.

Если новая нейросеть будет развиваться, нас ждет интересное соперничество Google с Open AI.

Gemini Ultra будут запущен позже, поскольку, как утверждается, он проходит «обширную проверку доверия и безопасности». Однако Google заявляет, что в начале следующего года сделает Ultra доступной для раннего тестирования избранными клиентами, разработчиками и партнерами.

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