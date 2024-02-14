Вышел новый Яндекс Браузер с нейросетью YandexGPT. Он исправит ошибки в тексте и перескажет любое видео

Яндекс Браузер является одним из самых популярных браузеров в нашей стране, и разработчики регулярно выпускают для него качественные обновления с новыми функциями. Так получилось и в этот раз. Яндекс интегрировал еще глубже в свой браузер нейросеть YandexGPT. Благодаря ей пользователи приложения могут проверять любой текст, который они вводят, на предмет орфографических и пунктуационных ошибок, перефразировать отдельные фразы и даже сокращать их.

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Одной из самых интересных функций новой версии Яндекс Браузера стало расширение пересказа видео с YouTube еще и на VK, Дзен и RuTube. Вам больше не требуется смотреть его полностью, чтобы узнать всю суть. Протестировали на себе все фишки обновленного Яндекс Браузера и выяснили, стоит ли ради них устанавливать его на свой компьютер или смартфон.

Бесплатно исправить ошибки в тексте онлайн

Центральной фишкой новой версии Яндекс Браузера стала функция нейроредактирования. Благодаря встроенной нейросети YandexGPT у вас появилась возможность работать с текстом. Всем пользователям доступны следующие функции:

Исправить ошибки — нейросеть проверит напечатанный вами текст на предмет орфографических и пунктуационных ошибок и предложит внести исправления;

Сократить — достаточно выделить фрагмент текста, и YandexGPT перефразирует его и сократит объем, сохранив суть;

его и сократит объем, сохранив суть; Улучшить стиль — с помощью этой функции вы можете перефразировать готовый текст, если по какой-то причине он вас не устраивает.

Все эти функции доступны на любом сайте, где есть форма для ввода текста. Достаточно выделить нужный фрагмент, который вы напечатали, нажать правой кнопкой мыши и во всплывающем окне нажать на «Помочь с текстом». Обратите внимание, что в мобильном Яндекс Браузере этой фишки нет, и она ограничена исключительно версиями для Mac и Windows.

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Меня как человека, работающего с текстом, эта функция заинтересовала больше всего, и я сразу же попробовал ее на себе. К сожалению, с ее использованием у меня сразу возникла проблема. Я работаю исключительно в Google Документах, и там YandexGPT оказался бессилен. Нажатие правой кнопки мыши по выделенному тексту вызывает внутреннее меню Документов Гугл, и нейросеть Яндекса прорваться через это не может. Поэтому мне пришлось просто найти первый попавшийся сайт с пустой формой для текста, вставить его туда и проверить на наличие ошибок. Результат меня порадовал, и могу сказать, что буду теперь пользоваться этой фишкой регулярно.

Пересказ видео от Яндекса

Наверняка все знают, что Яндекс Браузер умеет переводить видео с иностранного языка на русский. До последнего обновления поддерживались английский, китайский, французский, испанский, итальянский и немецкий языки. Теперь к ним добавились японский и корейский. Так что у вас появляется еще больше возможностей для просмотра иностранных видео. В дополнение к этому теперь перевод работает еще и в VK, Дзене и RuTube.

Отдельно хочется выделить функцию пересказа видео. После обновления она работает еще и с роликами на иностранных языках. При этом сам пересказ выполняется на русском, и его можно не только прочитать, но и прослушать в одно касание. С учетом того, что я больше люблю читать, чем смотреть, то для меня это одна из самых крутых фишек Яндекс Браузера. Кстати, она доступна и в мобильной версии приложения. Так что можно пользоваться и на смартфонах.

Нейросеть рисует по словам бесплатно

Есть в новом Яндекс Браузере и не такие заметные, но очень приятные нововведения. Например, теперь нейросеть для рисования по словам YandexART встроена прямо в браузер. Вам необходимо нажать на иконку вызова Алисы и напечатать или сказать ей: «Алиса, давай нарисуем». После этого потребуется просто произнести или ввести ваш запрос, и приложение сгенерирует картинку. В дополнение к этому есть и другие новые функции:

Сканирование QR-кодов в видеороликах. Просто щелкните по нему мышью, и сможете перейти по ссылке;

в видеороликах. Просто щелкните по нему мышью, и сможете перейти по ссылке; Облачные вкладки и группы вкладок. Авторизуйтесь под учетной записью Яндекса на смартфоне и компьютере и сможете открыть вкладку на одном устройстве и продолжить работать с ней на другом;

и группы вкладок. Авторизуйтесь под учетной записью Яндекса на смартфоне и компьютере и сможете открыть вкладку на одном устройстве и продолжить работать с ней на другом; Настройки, закладки и пароли из другого браузера можно перенести нажатием на одну кнопку сразу после установки.

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Скажу честно, раньше я относился к Яндекс Браузеру очень скептически и не пользовался им ни на одном своем устройстве. Однако теперь я точно дам ему шанс. Особенно ради нейроредактирования точно стоит на какое-то время перейти на новинку от Яндекса. На текущий момент я заметил только один минус. Разработчики не добавили в него возможность изменять размер окна браузера и размещать его в привязке к сетке рабочего стола. Приходится все делать вручную, но это мелочи, к которым можно быстро привыкнуть.

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