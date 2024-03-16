Причины, которые заставят вас раз и навсегда отключить вибрацию на Android-смартфоне

Невозможно представить себе смартфон без вибромотора, ведь он обеспечивает тактильную отдачу при наборе текста, а также помогает не пропустить важный звонок или срочное уведомление. Впрочем, отношение к этому аппаратному компоненту устройства у разных людей полярное. Кто-то использует его на все 100%, а кто-то специально отключает вибрацию на телефоне. Но почему? Что в ней плохого.

Жужжащая вибрация на телефоне

Самая частая причина, заставляющая людей отключать вибрацию на Андроид, — ее неприятное жужжание. Если во время звонка от него есть толк, то при наборе текста и выполнения других действий внутри системы оно сильно раздражает.

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Жужжащая вибрация — признак мотора плохого качества. Если при наборе текста ваш смартфон издает не «тык», а «жжж», то у него установлен самый простой вибромотор с эксцентриком. Он и не может функционировать иначе. А вот линейные моторчики, работающие по оси Z, а еще лучше — X, обеспечивают приятную отдачу, которую не хочется отключать.

Как вибрация разряжает смартфон

Помимо раздражения, вызванного неприятными эффектами дешевого моторчика, любая вибрация становится причиной быстрой разрядки смартфона. Особенно, если тактильная отдача включена везде, а вы — человек, который постоянно переписывается в мессенджерах или просто активно пользуется своим устройством.

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Отключение вибрации происходит сразу, как только вы активируете режим экономии энергии. Но можно обойтись и без него. Ведь настройки смартфона позволяют отдельно отключить тактильную отдачу, не снизив при этом уровень производительности. О том, как это сделать, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов.

Может ли телефон упасть со стола от вибрации

Вибрация на звонке не является причиной быстрой разрядки телефона, если, конечно, вы не из тех, кто вынужден в течение дня принимать по несколько десятков входящих. Но от такого эффекта тоже есть вред. Например, если смартфон лежит на столе, а вы не сразу отвечаете на звонок.

Сильная вибрация приводит смартфон в движение, из-за чего он может запросто упасть со стола. Конечно, ничего подобного не произойдет, если:

телефон не лежит на краю;

у стола есть хотя бы минимальные бортики;

вы относительно быстро поднимаете трубку.

Несмотря на низкую вероятность негативного исхода, вибрация при звонке заставляет внимательнее следить за тем, как телефон лежит на столе. Поэтому данный момент можно смело заносить в минусы эффекта встроенного моторчика, но в то же время подстроиться под его особенность совсем не сложно.

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Причина расшатывания деталей смартфона

Если вибрация включена везде, а ее мощность выставлена на максимум, она может стать причиной расшатывания деталей. Нет, конечно, маленькие болтики вряд ли открутятся, и в какой-то момент вам придется самостоятельно собирать устройство. Этого не произойдет, но в то же время постоянная вибрация будет негативно сказываться на других аппаратных компонентах смартфона.

Под самой большой угрозой будет находится дисплей, выполненный по технологии AMOLED и не предусматривающий отдельной подложки с подсветкой. Вибрация может стать причиной появления битых пикселей, хотя вероятность негативного исхода, как и в сценарии, когда телефон лежит на столе, мала. Но это не значит, что виброэффекты точно не окажут негативного влияния.

Опасна ли вибрация для человека

А вот для человека вибрация телефона совершенно безопасна. Она не оказывает негативное влияние на наш организм. Во-первых, потому что так называемая «вибрационная болезнь» является крайне редким явлением. Во-вторых, потому что проявляется заболевание преимущественно у людей, подвергающихся воздействию сильной вибрации (например, на производстве), а виброэффекты на телефоне таковыми не являются.

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Таким образом, главная причина, которая должна заставить вас отключить вибрацию на Андроид — негативное влияние на автономность. Все остальное вынуждает нас лишь подстраиваться под особенности моторчика. Прямой вред от вибрации проявляется крайне редко, но, впрочем, это никак не противоречит тому, что определенная опасность существует, а ее последствия действительно могут иметь негативный эффект.