Huawei за 2 700 долларов купили уже 210 000 раз. О чем люди думают?

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин 1

Наверное, еще пару лет назад вы бы не поверили, что сотни тысяч человек могут раскупить смартфон стоимостью 2700 долларов буквально в первые мгновения после старта продаж. Я бы тоже засомневался в таком развитии событий. Сейчас это выглядит еще более удивительно, когда понимаешь, что речь идет даже не о складном устройстве, а об обычном моноблоке, да еще и от Huawei. От той компании, которая уже во всю сокращает поставки и готовится чуть ли не к гибернации своего смартфонного бизнеса на время действия санкций. Так почему же так происходит? Неужели что-то поменялось, а мы это пропустили? Если вдуматься, то удивление довольно быстро проходит и причина такого развития событий становится более понятной.

Huawei Porsche

Такой дизайн неплох. А главное, он очень необычный.

Как выглядит Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Произошло это с одним на первый взгляд невзрачным представителем серии Huawei Mate 40, которая была анонсирована совсем недавно, и запуск которой запланирован на 30 октября 2020 года в Китае. Незадолго до запуска компания уже открыла заказы на несколько моделей флагманской линейки, включая Mate 40 RS Porsche Design. Это ограниченная (не понятно, чем) серия, которая выполнена в стиле автомобилей Porsche и ее фирменных аксессуаров. И новый смартфон уже получил более 210 000 заказов. Интересно, многие ли заказали для него дикий чехол, вроде такого?

EMUI 11 станет последней для Huawei. Так сказал представитель компании

По итогу вчерашнего дня количество заказов на Huawei Mate 40 RS Porsche Design действительно превысило 210 000 отметок на JD.com (да, он торгует не только такой ерундой). Это популярный интернет-магазин в Китае. Рассматриваемое устройство является ультрасовременным флагманом китайского технологического гиганта. Но достаточно ли только этого, чтобы бежать и отдавать 2 700 долларов за смартфон? Пусть он и носит гордое имя линейки Porsche Design. Для сравнения, примерно столько же продали Samsung Galaxy Z Fold за три месяца при цене около 1 500 долларов. Но тот смартфон хотя бы был чем-то необычным.

Может быть людей сподвигло то, что в этом году смартфон стал более узнаваемым? Он и раньше отличался уникальной эстетикой, напоминающей аэродинамический дизайн популярного бренда спортивных автомобилей. В этом году его задняя панель изготовлена ​​из нанокристаллического керамического корпуса, который обеспечивает лучший захват благодаря своей текстуре.

Huawei Porsche

Huawei Mate 40 RS Porsche Design может заряжаться по-настоящему быстро.

Чем Huawei Porsche Design отличается от обычного Huawei

Все это хорошо, но вот технически это все тот же Huawei Mate 40 Pro, который можно купить почти в два раза дешевле (примерно за 1 400 долларов). Не лишним будет напомнить, что будущее Huawei так и не стало более понятным. Компания до сих пор находится под санкциями и неизвестно, где она будет брать компоненты для своих устройств в будущем.

Вообще, новая серия смартфонов в целом получила большой отклик аудитории. Так Huawei Mate 40 полностью был разобран на предзаказы всего за 28 секунд. Произошло это там же на JD.com. Представляю, как были перегружены их серверы от такого наплыва клиентов.

США начинают снимать санкции с Huawei? Samsung получила разрешение на работу

Объяснить такую популярность может показаться сложным на фоне описанных трудностей компании. Вот только на деле все проще, чем кажется. Ключевое уточнение в том, что смартфон продавался на китайском сайте JD.com, а там всем наплевать на то, как смартфон работает с сервисами Google и работает ли вообще.

В Китае они закрыты, а то, что компания на фоне мирового запрета сильно прокачала свой магазин приложений, сыграло ей только на руку на внутреннем рынке. Теперь в этом отношении у нее чуть ли не лучшее предложение во всем Китае.

Huawei Porsche

Смартфон выпускается в нескольких цветах.

Кроме этого, китайцы традиционно любят Huawei и всегда покупали довольно много ее смартфонов, а сейчас еще и встали на ее защиту, голосуя рублем (точнее юанем) за то, что ее незаслуженно давят по всему миру. Собственно, именно так компания и смогла два квартала подряд лидировать в мировых рейтингах производителей. Даже несмотря на то (а точнее благодаря тому), что работала на подкошенном постпандемийном рынке.

Почему Huawei так хорошо продается

Думаю, что найти в Китае, население которого составляет 1,3 миллиарда человек, всего 210 000 богатых фанатов марки не так сложно. Особенно учитывая сказанное выше, что чуть ли не вся страна стала ”фанатом марки”.

Самое интересное из мира Android вы найдете в нашем Telegram-канале.

В итоге Huawei, что называется, опять ”затащила”. Вот только преувеличивать не стоит. Ей повезло занимать то положение, которое она занимает. Заслуг грамотного руководства тоже нельзя не отметить. Вот только другие китайские компании, которые попадали под санкции США, например, ZTE, чувствовали себя не так хорошо. Наверное, на это и был расчет, когда Huawei запретили пользоваться Google. Она нашла, пусть и временный, но выход, и последовали дополнительные более грубые санкции.

В любом случае, этот феномен еще долго будет попадать в учебники истории экономики и политики. И, возможно, отдельной маленькой строчкой там будет упомянуто 210 000 заказов на Huawei Mate 40 RS Porsche Design в октябре 2020 года.

Теги
Новости по теме
Каким должен быть смартфон для активного отдыха?
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
С Новым годом, друзья!
Лонгриды для вас
Huawei FreeBuds Studio
Почему Huawei FreeBuds Studio вышли очень вовремя

На этой неделе одновременно с Huawei Mate 40 китайская компания представила миру свои накладные наушники. Достаточно знать, что это первый подобный продукт компании и что она делает на него большую ставку. Для себя я понял, что такие наушники сейчас нужны Huawei куда больше, чем что-то другое. Возможно, я бы даже купил себе такие на каждый день, хоть пока и повременю с этим. Но сейчас я хотел бы рассказать, почему именно этот продукт так важен для компании с точки зрения ее будущего и того, какое место она будет занимать на рынке электроники через несколько лет. Особенно, в свете наложенных на нее ограничений.

Читать далее
Безопасность Huawei
Очередные проблемы с безопасностью Huawei. Но она может быть не при чем

Вот какая же хорошая присказка существует - ”никогда не было и вот опять”. Она как ничто другое описывафет ситуацию вокруг китайских компаний. Часто с подобными проблемами сталкиваются и другие производители, но именно китайские грешат этим куда более часто. Вот и сейчас нашлась новая уязвимость из разряда тех, которые принято называть бэкдорами. Она нашлась на уровне железа, которое производит дочерняя компания Huawei - HiSilicon. Эта уязвимость позволяет не просто следить за жертвой, но даже перехватывать управление ее устройством. Вот такая неприятная особенность железа иногда встречается. Но давайте поговорим об этом поподробнее.

Читать далее
Умные часы
Какие смарт-часы купить в начале осени 2020, чтобы не пожалеть

Умные часы - это такой тип гаджета, который вызывает очень много споров и дискуссий на тему его целесообразности. Одни утверждают, что за такие деньги можно купить приличную механику даже от именитого производителя. Другие говорят, что век механики прошел и теперь пользователям нужны более продвинутые и функциональные вещи. Для меня доводы обеих сторон кажутся убедительными, и поэтому я часто перехожу от одного типа часов к другому. Тем более, у меня хватает и тех, и других. В этот раз мы не будем обсуждать плюсы и минусы умных часов, а просто посмотрим, что сейчас можно купить, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах.

Читать далее

1 комментарий Оставить свой

  1. DrMeth

    Отличный выбор для людей с деньгами и чувством прекрасного. В конце концов не брать же заезженный айфон, который только подчеркивает бесвкусие владельца.

Новый комментарий