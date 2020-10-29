Huawei за 2 700 долларов купили уже 210 000 раз. О чем люди думают?

Наверное, еще пару лет назад вы бы не поверили, что сотни тысяч человек могут раскупить смартфон стоимостью 2700 долларов буквально в первые мгновения после старта продаж. Я бы тоже засомневался в таком развитии событий. Сейчас это выглядит еще более удивительно, когда понимаешь, что речь идет даже не о складном устройстве, а об обычном моноблоке, да еще и от Huawei. От той компании, которая уже во всю сокращает поставки и готовится чуть ли не к гибернации своего смартфонного бизнеса на время действия санкций. Так почему же так происходит? Неужели что-то поменялось, а мы это пропустили? Если вдуматься, то удивление довольно быстро проходит и причина такого развития событий становится более понятной.

Как выглядит Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Произошло это с одним на первый взгляд невзрачным представителем серии Huawei Mate 40, которая была анонсирована совсем недавно, и запуск которой запланирован на 30 октября 2020 года в Китае. Незадолго до запуска компания уже открыла заказы на несколько моделей флагманской линейки, включая Mate 40 RS Porsche Design. Это ограниченная (не понятно, чем) серия, которая выполнена в стиле автомобилей Porsche и ее фирменных аксессуаров. И новый смартфон уже получил более 210 000 заказов. Интересно, многие ли заказали для него дикий чехол, вроде такого?

EMUI 11 станет последней для Huawei. Так сказал представитель компании

По итогу вчерашнего дня количество заказов на Huawei Mate 40 RS Porsche Design действительно превысило 210 000 отметок на JD.com (да, он торгует не только такой ерундой). Это популярный интернет-магазин в Китае. Рассматриваемое устройство является ультрасовременным флагманом китайского технологического гиганта. Но достаточно ли только этого, чтобы бежать и отдавать 2 700 долларов за смартфон? Пусть он и носит гордое имя линейки Porsche Design. Для сравнения, примерно столько же продали Samsung Galaxy Z Fold за три месяца при цене около 1 500 долларов. Но тот смартфон хотя бы был чем-то необычным.

Может быть людей сподвигло то, что в этом году смартфон стал более узнаваемым? Он и раньше отличался уникальной эстетикой, напоминающей аэродинамический дизайн популярного бренда спортивных автомобилей. В этом году его задняя панель изготовлена ​​из нанокристаллического керамического корпуса, который обеспечивает лучший захват благодаря своей текстуре.

Чем Huawei Porsche Design отличается от обычного Huawei

Все это хорошо, но вот технически это все тот же Huawei Mate 40 Pro, который можно купить почти в два раза дешевле (примерно за 1 400 долларов). Не лишним будет напомнить, что будущее Huawei так и не стало более понятным. Компания до сих пор находится под санкциями и неизвестно, где она будет брать компоненты для своих устройств в будущем.

Вообще, новая серия смартфонов в целом получила большой отклик аудитории. Так Huawei Mate 40 полностью был разобран на предзаказы всего за 28 секунд. Произошло это там же на JD.com. Представляю, как были перегружены их серверы от такого наплыва клиентов.

США начинают снимать санкции с Huawei? Samsung получила разрешение на работу

Объяснить такую популярность может показаться сложным на фоне описанных трудностей компании. Вот только на деле все проще, чем кажется. Ключевое уточнение в том, что смартфон продавался на китайском сайте JD.com, а там всем наплевать на то, как смартфон работает с сервисами Google и работает ли вообще.

В Китае они закрыты, а то, что компания на фоне мирового запрета сильно прокачала свой магазин приложений, сыграло ей только на руку на внутреннем рынке. Теперь в этом отношении у нее чуть ли не лучшее предложение во всем Китае.

Кроме этого, китайцы традиционно любят Huawei и всегда покупали довольно много ее смартфонов, а сейчас еще и встали на ее защиту, голосуя рублем (точнее юанем) за то, что ее незаслуженно давят по всему миру. Собственно, именно так компания и смогла два квартала подряд лидировать в мировых рейтингах производителей. Даже несмотря на то (а точнее благодаря тому), что работала на подкошенном постпандемийном рынке.

Почему Huawei так хорошо продается

Думаю, что найти в Китае, население которого составляет 1,3 миллиарда человек, всего 210 000 богатых фанатов марки не так сложно. Особенно учитывая сказанное выше, что чуть ли не вся страна стала ”фанатом марки”.

Самое интересное из мира Android вы найдете в нашем Telegram-канале.

В итоге Huawei, что называется, опять ”затащила”. Вот только преувеличивать не стоит. Ей повезло занимать то положение, которое она занимает. Заслуг грамотного руководства тоже нельзя не отметить. Вот только другие китайские компании, которые попадали под санкции США, например, ZTE, чувствовали себя не так хорошо. Наверное, на это и был расчет, когда Huawei запретили пользоваться Google. Она нашла, пусть и временный, но выход, и последовали дополнительные более грубые санкции.

В любом случае, этот феномен еще долго будет попадать в учебники истории экономики и политики. И, возможно, отдельной маленькой строчкой там будет упомянуто 210 000 заказов на Huawei Mate 40 RS Porsche Design в октябре 2020 года.