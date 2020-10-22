Huawei выпустила Mate 40 Pro. Первый обзор смартфона

Как обычно это и бывает, когда производители готовят новые смартфоны, они часто утекают в сеть, и на презентации нам рассказывают не так много нового. В этот раз так получилось, что Huawei как-то смогла сдержать основные спецификации нового смартфона в тайне и не ”спалить” все раньше времени. Тем интереснее стала презентация. Что там говорить, если даже внешний вид смартфона почти до самого конца оставался в тайне и надо отметить, что получился он очень интересным. А еще интересным получилось железо новинки. Видно, что инженеры поработали на славу. Теперь мы знаем об этом смартфоне все и можем понять, какие у него будут перспективы и сможет ли он стать новым лидером продаж во флагманском сегменте.

Комплект смартфона

Смартфон продается в черной коробке, на которой, как это и принято в последнее время, написано ”Explore it on AppGallery”. Кроме этого, на ней так же нанесен фирменный элемент нового смартфона, который украшает заднюю стенку. Я говорю о круглой камере. Вот только она не просто круглая, как было раньше, а скорее кольцевая, но об этом поговорим чуть ниже.

Комплект смартфона по современным мерками очень богатый, но не очень логичный. В него входят: адаптер питания Huawei SuperCharge на 66 Вт, кабель, чехол и наушники. Для чего к такому дорогому смартфону класть в комплект объективно не самые крутые наушники, я, если честно, не очень понимаю. Ими, конечно, можно пользоваться, но даже у Huawei есть много отличных вариантов, которые, скорее всего, будут давать в подарок при заказе смартфона.

Как выглядит Huawei Mate 40 Pro

Что касается внешнего вида, он получился очень интересным и самобытным. На фоне всего, что выходило в последнее время с огромным черным прямоугольником камеры в левом верхнем углу, новинка выглядит очень свежо. Модуль камеры выполнен в виде черного кольца. Внутри кольца стекло, цвет которого соответствует цвету корпуса. Смотрится это не просто необычно, но и визуально очень облегчает конструкцию.

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Мне достался серебристый смартфон (есть еще черный и белый), но таковым он является лишь отчасти, так как под разным углом он переливается цветами от розово-фиолетового до оранжевого. Смотрится это оригинально, но мне немного режут глаз серебристые боковины. При такой красочной задней панели они смотрятся как-то слишком буднично.

Стоит отметить, что после отказа от кнопок громкости в прошлогоднем Huawei Mate 30 Pro, сейчас они вернулись и находятся на правой грани. Управление громкостью постукиванием по скруглению экрана никуда не делось. Достаточно два раза коснуться пальцем боковой грани и появится ползунок громкости. Двигать его можно также скользя пальцем по грани смартфона. Это удобно при использовании левой рукой. Когда держишь смартфон правой, проще воспользоваться клавишами.

В остальном это классический корпус со стереодинамиками и премиальными материалами. Если можно так сказать, материалы оправдывают свой ценник. А точнее соответствуют тому, что предлагают конкуренты за сопоставимые деньги.

Экран Huawei Mate 40 Pro

Что касается экрана, то для многих тут будет одно небольшое разочарование. Он имеет частоту только 90 Гц, поэтому проигрывает многим новинкам этого года. В остальном к нему претензий нет. Яркость высокая, хотя в это время года проверить ее на солнце особой возможности нет, максимальное разрешение 2772 на 1344 точки (6.76 дюйма), а контрастность не уступает конкурентам. На презентации его даже успели сравнить с iPhone 12 Pro Max — корпус меньше, экран больше.

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Грани сделаны по типу ”водопад”, как и в прошлом году, но сейчас они стали менее агрессивными. Это и в руке ощущается более приятно, и эффект безрамочности реализуется лучше.

Из новых функций можно отметить умный режим ”всегда на экране”. Он активирует изображение, когда понимает, что на него смотрят. Не знаю, для чего это сделано, но вряд ли для экономии энергии, ведь смартфон должен постоянно анализировать происходящее перед ним, а этот процесс требователен к батарее.

Если вернуться к разговору о рамках, то нижняя и верхняя стали очень тонкими, а боковые из-за скруглений вообще почти незаметны. Проблемой остается только камера. Она имеет два модуля и сильно выделяется на фоне почти безрамочного экрана. С этим однозначно надо что-то делать.

Производительность нового Huawei Mate 40

Что касается производительности, информация об этом утекала еще несколько дней назад и мы писали об этом. На деле оказалось, что так и есть. Смартфон действительно оснащен 5-нм процессором Kirin 9000, который рискует оказаться последним процессором в своем роде. Но если это так, то уходит он по-настоящему красиво. Как крутой парень из боевика, который никогда не оборачивается на взрыв.

Оперативной памяти предусмотрено 8ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Оба показателя не так впечатляют, как могли бы, но в целом этого достаточно для комфортного использования.

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Сейчас смартфон работает на Android 10 с оболочкой EMUI 11. Что будет дальше, пока сказать сложно. По одной информации смартфоны Huawei получат Android 11, а по другой — пользователи смогут перейти на HarmonyOS, когда она будет доведена до ума. В любом случае сенсация никак не происходит и сервисы Google так и не возвращаются на смартфоны Huawei, поэтому придется пользоваться HMS и магазином приложений AppGallery. Учитывая, как он в последнее время развился, для большинства пользователей это не будет проблемой, но это надо иметь в виду.

Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч. При этом компания уверяет, что энергоэффективность процессора Kirin 9000 и модуля 5G обеспечивает высокий уровень автономности. Проверим!

Как снимает Huawei Mate 40 Pro

Как я уже сказал, камера имеет немного необычную форму, но это только добавляет шарма новому смартфону. И позволяет меньше перегружать корпус смартфона четырьмя модулями, которые размещены в этом кольце.

Первое, что бросилось в глаза — отсутствие стократного зума, который есть в некоторых моделях Huawei P40 Pro и в других смартфонах конкурентов. На самом деле, это функция ради функции, и учитывая, что реализуется она с основном программно, не думаю, что отказались от нее из технических соображений. Просто отказались от ненужной игрушки, которой все равно многие пользовались только после покупки смартфона, чтобы попробовать ее. Например, на Galaxy S20 Ultra я включал этот режим только для того, чтобы сделать обзор на этот смартфон.

Если для вас это важно, не переживайте, в версии Huawei Mate 40 Pro Plus и Huawei Mate 40 RS Porsche Design есть такое увеличение . В обычной Pro-версии только 50x Zoom.

Максимальное разрешение основной камера составляет 50 Мп (f/1.6), а в дополнение к этому она оснащена еще тремя модулями (сверхширокий, 3х Zoom и 10х Zoom). Камера оснащена линзами ”свободной формы”, чтобы снизить до минимума искажения.

Примеры фотографий на Huawei Mate 40:

Пример съемки с увеличением:

Скачать оригиналы фотографий можно по этой ссылке.

Качество снимков на высоте, и алгоритмы обработки, о которых говорила Huawei, судя по всему, работают. Снимки получаются очень сбалансированными и даже цветовая температура почти всегда угадывается правильно. Не знаю, займет ли она лидирующие позиции в DxOMark, но улучшение результата относительно предыдущей модели есть, а это уже хорошо. Более подробно с ней еще надо разобраться, но первое впечатление камера Huawei Mate 40 Pro производит очень хорошее.

Видео можно снимать с максимальным разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. До самсунговских 8K Huawei Mate 40 Pro не допрыгнул, но нельзя сказать, что это плохо, так как качество картинки в Galaxy S20 Ultra при таком разрешении оставляло желать лучшего и при монтаже мало чем отличалось от 4K.

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Максимальное замедление видео составляет 128х. Правда, в зависимости от скорости замедления меняется качество записи, и при максимальном значение съемка будет вестись только в 720p. Но тут ничего нового.

Есть и другие режимы камеры, включая размытие фона, портрет, ночь, профи и другие, которые вынесены в отдельную категорию.

Первое впечатление от Huawei Mate 40 Pro

Учитывая все, что сейчас происходит, и о чем нет смысла лишний раз писать пару абзацев, выход смартфона получился немного скомканным. С одной стороны, он действительно крутой. Пусть у него нет некоторых ненужных функций, вроде 100х зума или 8K видео, но все в нем как-то сбалансировано. По крайней мере, на первый взгляд.

С другой стороны, это смартфон, судьба которого пока остается неизвестной. Сложно сказать, что будет с линейкой дальше и будет ли она вообще, но если этому смартфону суждено стать последним, то он сделал это красиво. Я пока продолжу им пользоваться, чтобы убедиться, что первое впечатление не обманчиво. Если окажется, что я изменю свое мнение об этом смартфоне, я обязательно расскажу об этом в опыте использования. А если вам есть, что добавить относительно Huawei Mate 40 Pro, пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате.