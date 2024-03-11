Может ли искусственный интеллект в смартфонах заменить приложения

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Артем Сутягин

Мы уже привыкли к тому, что в наших смартфонах находится огромное множество приложений, многие из которых нужны буквально 1–2 раза в год. Более того, часто они устанавливаются для однократного использования, а потом не удаляются, занимая место в памяти и просто вися мертвым грузом. Можете просто проверить, сколько приложений установлено на вашем устройстве, и вспомнить, как часто вы пользуетесь большинством из них. Если такой проблемы у вас нет, то вы счастливчик. А если есть, то это повод задуматься, могут ли новые возможности искусственного интеллекта заменить традиционные приложения.

Может ли искусственный интеллект в смартфонах заменить приложения. Нейросети скоро могут стать основной наших смартфонов. Изображение: constantinnautics. Фото.

Нейросети скоро могут стать основной наших смартфонов. Изображение: constantinnautics

Смартфоны с искусственным интеллектом

Начать стоит с того, что в рамках завершившегося MWC 2024 немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom представила телефон с искусственным интеллектом. Телефон, который призван «заменить бесчисленные приложения» на традиционных смартфонах, является результатом сотрудничества между компаниями Brain.ai и Qualcomm.

Благодаря использованию искусственного интеллекта повседневные функции, которые раньше выполнялись приложениями, вскоре будет выполнять помощник, похожий на консьержа. «Искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) скоро станут неотъемлемой частью мобильных устройств. Мы будем использовать их для улучшения и упрощения жизни наших клиентов. Наше видение — это консьерж для смартфона без приложений. Настоящий повседневный компаньон, который удовлетворяет потребности и упрощает цифровую жизнь — заявил Джон Абрахамсон, директор по продуктам и цифровым технологиям Deutsche Telekom.

Какими будут смартфоны в будущем

Между тем 19 февраля компания Meizu Technology объявила о своем полном выходе из бизнеса смартфонов. Ее холдинговая компания Geely делает ставку на искусственный интеллект, считая, что за ним будущее. В результате в будущем не будет серий Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23. Вместо этого позже в этом году будет выпущен аппаратный продукт с поддержкой ИИ, сообщает компания.

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Разумеется, все эти события происходят на фоне появления таких устройств, как Rabbit R1, мини-телефон с искусственным интеллектом, и носимого устройства Humane Ai Pin с искусственным интеллектом. Аналитики считают, что компании обращают внимание на реакцию потребителей на последние разработки в области ИИ. Многие из них уверены, что потребители ассоциируют искусственный интеллект с футуристическими и инновационными идеями, и компании стремятся продемонстрировать, как они используют такие технологии в маркетинге своих продуктов.

Какими будут смартфоны в будущем. Rabbit R1 можно назвать первым полноценным смартфоном с ИИ. Изображение: CNET. Фото.

Rabbit R1 можно назвать первым полноценным смартфоном с ИИ. Изображение: CNET

Компании не только обращают внимание на футуристические возможности ИИ, но и внимательно следят за тем, как часто потребители используют преимущества продуктов, ежегодно демонстрируемых на витринах. Отсюда и появляется повышенный интерес к этому направлению, ведь когда нам говорят, что что-то имеет искусственный интеллект, оно сразу привлекает больше внимания. Однако пока неясно, будет ли этого достаточно, чтобы побудить покупателей к обновлению.

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Что важнее всего в телефоне

Мы уже видим, что аппаратные изменения становятся все менее существенными в мире смартфонов, и масштабные презентации будут становится все более редкими. Но они не исчезнут совсем, ведь в телефонах с искусственным интеллектом тоже много аппаратной составляющей. Например, чипсеты, на которых работают эти устройства, и ежегодные обновления производительности, которые также требуются для обеспечения вычислительных возможностей. В любом случае, в будущем мы можем увидеть менее частые циклы выпуска смартфонов, особенно с учетом растущего давления на экологию в мире.

Приложения и деньги, которые они приносят, являются жизненно важным источником дохода для множества компаний-разработчиков. Но ведь и работу искусственного интеллекта тоже можно монетизировать. Например, переведя такие устройства на модель подписки.

Что важнее всего в телефоне. Даже Apple засматривается в сторону ИИ. Изображение: Газета.Ру. Фото.

Даже Apple засматривается в сторону ИИ. Изображение: Газета.Ру

В 2023 году компания Apple объявила, что в 2022 году доходы разработчиков магазинов приложений составили 1,1 триллиона долларов. В этом сообщении также отмечалось, что анализ Института прогрессивной политики показал, что только экономика приложений для iOS поддерживает 4,8 миллиона рабочих мест. И это только в США и Европе. Обеспечение потребностей систем ИИ требует меньшего количества людей, и что делать с остальными, только предстоит решить. Впрочем, это проблема не ближайших дней или месяцев. Это вопрос минимум ближайших лет.

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Нужен ли искусственный интеллект в телефоне

Лично я скептически отношусь к устройствам с искусственным интеллектом без пользовательских интерфейсов. Несмотря на то, что ИИ, без сомнений, является следующим скачком для мобильного опыта потребителей, то, к чему мы привыкли, просуществует еще существенное количество времени, ведь люди не смогут сразу перестроиться на новый лад. А те, кто только переходит с кнопочных устройств на смартфоны, испытают еще больше сложностей. Поэтому на первых порах можно говорить о сосуществовании привычных смартфонов с приложениями и новых, построенных исключительно на базе ИИ.

Несмотря на то, что ИИ обладает множеством преимуществ, проблемы конфиденциальности, нарушение авторских прав и этические проблемы все еще сохраняются и будут сохраняться какое-то довольно продолжительное время. Компаниям и производителям придется их решать, если они рассчитывают, что пользователи будут покупать новинки на базе ИИ.

Нужен ли искусственный интеллект в телефоне. Безопасность смартфонов в эру ИИ станет еще более важной. Фото.

Безопасность смартфонов в эру ИИ станет еще более важной.

Безопасность и конфиденциальность являются ключевыми факторами для ИИ. Правильное применение таких систем в устройствах — это путь вперед в защите пользовательских данных, ведь устройство будет реже обращаться к облачным системам, доступ к которым могут получить третьи лица. Но все надо делать хорошо и правильно уже сейчас, закладывая основу, исправление ошибок которой может оказаться большой проблемой.

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В итоге мы получаем будущее, которое имеет как много привлекательных аспектов, так и опасений со стороны и компаний, и потребителей. Остро стоит вопрос того, как компании могут компенсировать потерю доходов и рабочих мест, одновременно работая над информированием потребителей о потенциале ИИ. Интересно будет наблюдать, как умные люди будут занимать его решением.

Также интересно будет наблюдать за тем, готовы ли потребители принять мир, в котором будет меньше контроля с их стороны и в котором, как поется в старой песне, «будут вкалывать роботы, а не человек». Даже если это касается банального использования смартфона.

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