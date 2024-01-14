ТОП-5 новинок CES 2024, которые хочется купить здесь и сейчас

Год только начался, а у нас уже есть огромный мешок новинок, каждая из которых достойна внимания. Все их представили на выставке потребительской электроники CES 2024, прошедшей в Лас-Вегасе, штат Невада. На выставке присутствовало множество компаний, демонстрирующих свои последние устройства, инновации и концепции, от крупных компаний, вроде Google, LG, Samsung и ASUS, до новых и небольших стартапов, о которых вы, возможно, и не слышали. Мы хотели бы выделить некоторые продукты, которые действительно привлекли внимание и рассказать о них. Их были десятки, но постараемся ограничиться на шей тематикой.

ASUS ROG Phone 8 Pro — новый игровой смартфон

Выставка CES не отличается обилием крупных новинок из мира смартфонов, но это не помешало ASUS представить нам, возможно, один из лучших игровых телефонов года — ASUS ROG Phone 8 Pro. И он кажется почти идеальным. У него отличный дизайн, особенно для игрового телефона, новый мощный чипсет Snapdragon, до 24 ГБ оперативной памяти и быстрый OLED-дисплей с частотой 165 Гц. И хотя игровые телефоны известны не самыми лучшими камерами, 50 Мп основной модуль ROG Phone 8 Pro уже доказал свое превосходство над предыдущими версиями.

Если вы любите RGB-подсветку, то вам лучше выбрать версию без приставки Pro, а в Pro установлена новая матричная панель AniMe Vision, которая поддерживает различные анимации для уведомлений, уровня заряда, входящих вызовов и другие настраиваемые пользователем опции.

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Можно ли сложить смартфон в любую сторону

Компании любят демонстрировать на CES готовящиеся к выпуску продукты, а также дразнить нас концептами, которые, возможно, никогда не поступят в продажу. Samsung продемонстрировала на выставке свои телевизоры, но компания также дала нам возможность взглянуть на впечатляющую технологию дисплея, а именно In&Out Flip.

Это эволюция линейки Galaxy Z Flip, которая не только складывается, как обычный телефон-раскладушка, но и раскладывается наружу. Именно поэтому здесь только один дисплей — второй просто не нужен. Вы можете откинуть крышку наружу, если хотите использовать только часть дисплея или оба — спереди и сзади.

Поскольку в In&Out Flip используется только один гибкий дисплей, Samsung утверждает, что телефон имеет «более изящный и тонкий дизайн», что является конечной целью для складных телефонов. К сожалению, не похоже, что в ближайшее время мы получим такой телефон в продаже, но на него приятно смотреть, а еще можно понадеяться, что скоро это станет реальностью.

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Умное кольцо Evie Ring

Умные кольца медленно, но верно становятся массовой вещью, поскольку все больше компаний выпускают свои собственные варианты. Кольцо Oura Ring в значительной степени возглавило список умных колец, но Evie Ring является одной из самых новых и интересных разработок. Что интересно в этом устройстве, так это уникальный дизайн и тот факт, что Evie Ring ориентировано на женщин, с учетом особенностей их здоровья. А искусственный интеллект узнает о пользователе больше, чтобы предоставить полезные сведения о его здоровье.

Время автономной работы по сравнению с другими устройствами, такими как Oura Ring, составляет около четыре дней. Однако зарядный чехол заряжает устройство всего за 60 минут, и вы можете брать его с собой куда угодно. А самое приятное — это отсутствие подписки, чтобы можно было легко пользоваться всеми функциями.

Не трогай эти настройки Android, если не хочешь, чтобы твой смартфон взломали.

Movano впервые представила Evie Ring еще в 2022 году, поэтому компании потребовалось некоторое время, чтобы вывести его на рынок. Однако теперь его можно купить. Но пока есть поддержка только для iOS. Возможность работы с Android подвезут позже в этом году.

Самый необычный смартфон с ChatGPT-4

Это интересная новинка. Rabbit R1 выглядит как самый странный телефон, хотя это не совсем телефон в традиционном понимании. Это физический помощник с искусственным интеллектом, который пытается заменить ваш телефон, обучаясь работе с приложениями, которые вы используете. Благодаря большой действующей модели и помощи ChatGPT-4, Rabbit R1 может узнать, как вы делаете эти вещи, и одним нажатием кнопки вы можете попросить его сделать все, что угодно: от запуска плейлиста до покупок в Интернете.

На дисплее будут отображаться карточки, связанные с вашим запросом. Устройство не работает под управлением традиционной операционной системы, поэтому вы не найдете здесь приложений. Тем не менее, Rabbit R1 может подключаться к вашим приложениям, чтобы узнать, как вы их используете. В устройстве также есть камера, которую можно использовать для запросов, основанных на изображениях.

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Учитывая рост технологий искусственного интеллекта за последний год, неудивительно, что компании ищут способы создания специализированных устройств для работы с ним. И хотя пока неясно, насколько полезно подобное устройство в практическом использовании, Rabbit R1 уже продан в количестве 10 000 штук в первый день, а его поставки ожидаются во втором квартале 2024 года. Говорить о возможности его покупки в России пока преждевременно.

XREAL Air 2 Ultra — очки с дополненной реальностью

Умные очки — еще одна растущая отрасль технологий, и различные компании пытаются отхватить свой кусок пирога как можно раньше. XREAL — не новичок в этой игре, она уже выпустила несколько моделей, а последняя нацелена на конкуренцию с готовящимися очками от Apple. XREAL Air 2 Ultra отличаются легкой конструкцией, которая не намного больше обычных солнцезащитных очков. И именно это делает их намного более удобными, чем многие существующие и готовящиеся решения. Пусть в чем-то даже в ущерб функциональности.

Они оснащены двумя панелями Sony Micro-LED с разрешением 1080p на каждый глаз и частотой обновления до 120 Гц, широким 52-градусным полем зрения и отслеживанием 6 DoF с помощью двух фронтальных 3D-датчиков. Благодаря этому вы можете перемещаться и взаимодействовать с виртуальными объектами вокруг вас.

На какие характеристики я всегда обращаю внимание при выборе смартфона.

Отличие от Apple Vision Pro или Meta Quest Pro в том, что для работы этих очков необходимо подключить внешнее устройство, например, смартфон или ПК. Однако они гораздо дешевле своих конкурентов и стоят всего 700 долларов (примерно 62 000 рублей по курсу) — отличный способ привлечь внимание большего числа потребителей к устройствам смешанной реальности.