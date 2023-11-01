Искусственный интеллект будет в смартфонах на уровне железа. Спасибо Google и Qualcomm

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Артем Сутягин

Искусственный интеллект пока не изменил нашу жизнь настолько, чтобы она больше не была такой, как прежде. Но некоторые изменения уже есть, и если правильно пользоваться ими, то все становится намного проще. Было лишь вопросом времени, когда искусственный интеллект появится в смартфонах. И вот теперь это постепенно происходит. Речь не о режиме AI в приложениях камер некоторых смартфонов, который хоть и работает, но вряд ли является полноценным искусственным интеллектом. Появление этой функции необходимо на уровне железа и серьезного программного обеспечения. По сути, это должна быть операционная система. А еще лучше, чтобы нам дали полноценное сочетание этих вещей. Об этом мало кто говорил, но обсудить это стоит.

Искусственный интеллект будет в смартфонах на уровне железа. Спасибо Google и Qualcomm. ИИ будет во всех смартфонах на уровне железа. Источник: Smart Mob Solution. Фото.

ИИ будет во всех смартфонах на уровне железа. Источник: Smart Mob Solution

Искусственный интеллект в телефоне

Компании Google и Qualcomm объединили свои усилия, чтобы привнести в телефоны на базе Android мощные возможности генеративного искусственного интеллекта. Еще несколько недель назад на презентации Snapdragon 8 Gen 3 обе компании объявили о своем сотрудничестве с целью внедрения искусственного интеллекта в устройства на базе Android.

Современные базовые модели искусственного интеллекта Google будут работать на процессоре Hexagon NPU от Qualcomm. Вероятно, это те же самые базовые модели, которые используются в Pixel 8 Pro и обеспечивают работу таких функций искусственного интеллекта, как умные ответы в Gboard и грядущая Video Boost.

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ИИ на смартфоне

Благодаря тому, что модели искусственного интеллекта Google будут работать на Snapdragon 8 Gen 3, все больше телефонов на базе Android смогут выполнять задачи искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Это позволит реализовать новые возможности, повысить производительность и при этом снизить энергопотребление.

ИИ на смартфоне. У такого смартфона Snapdragon может буть самый крутой ИИ. Источник: SuperPlanshet. Фото.

У такого смартфона Snapdragon может буть самый крутой ИИ. Источник: SuperPlanshet

В компании Qualcoom отдельно отмечают все преимущества нового подхода и рассказывают о возможностях, которые нам это даст. При этом они говорят о том, что без Google такой подход был бы невозможен.

Одними из первых моделей генеративного ИИ, которые вы увидите работающими на Snapdragon, будут модели, созданные никем иным, как компанией Google. В течение последних нескольких месяцев исследователи Google работали над созданием крупных языковых моделей нового поколения и их доведением до уровня, пригодного для использования на мобильных устройствах. Вскоре вы сможете выполнять на устройстве больше действий с приложениями Google, чем когда-либо прежде, — сказал Алекс Катузян, вице-президент и руководитель подразделения Mobile, Computer и XR компании Qualcomm.

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Что было на презентации нового Snapdragon 8 Gen 3

Во время презентации Snapdragon 8 Gen 3 вице-президент Google по разработке Android Дэйв Берк также добавил от себя несколько слов, подтвердив, что сотрудничество компании с Qualcomm позволит запускать сложные модели искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. По его словам, мы сможем познакомиться с этими возможностями уже довольно скоро. Когда именно это случится, пока непонятно, ведь Берк ограничился расплывчатой формулировкой, и пока прозвучало только «на будущих флагманских телефонах с ОС Android». Это означает устранение необходимости в подключении к Интернету и обращении к облачным серверам.

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Когда ИИ появится на телефонах

Проще говоря, теперь мы можем ожидать более качественную и быструю обработку искусственного интеллекта на телефонах Android премиум-класса с новейшим чипом Snapdragon. Позже это появится и на других, более доступных устройствах, но пока можно рассчитывать на появление новых возможностей только во флагманах.

Когда ИИ появится на телефонах. SnapDragon 8 Gen 3 шикарен сам по себе, а как бонус еще и ИИ. Источник: Thaiger. Фото.

SnapDragon 8 Gen 3 шикарен сам по себе, а как бонус еще и ИИ. Источник: Thaiger

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 поддерживает большие языковые модели с более чем 10 млрд параметров, работающие с огромной скоростью. Подробнее о Snapdragon 8 Gen 3 можно почитать в нашей статье, которую мы готовили сразу после его выхода.

Технологии будут завиваться и дальше, ведь компания Qualcoom уже дала нам представление о том, что будет в процессоре следующего поколения. И его развитие выведет новые технологии на еще более высокий уровень.

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