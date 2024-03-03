Самые интересные новинки MWC 2024, кроме смартфонов

Последние пару недель мы много говорим о выставке MWC 2024 — одном из главных событий года в мире мобильной электроники. И сейчас, когда мы уже увидели много новинок, пришло самое время поговорить о них. Выставка MWC 2024 стала витриной для всего лучшего, что может предложить индустрия и нам есть, что рассказать. Ранее мы уже приводили самые интересные смартфоны выставки, а теперь поговорим о другой технике, ведь там тоже было на что обратить внимание. Часть из этого чистой воды концепты, но что-то может стать настоящими гаджетами будущего.

Прозрачный ноутбук Lenovo

Впервые увидев концепт прозрачного ноутбука Lenovo, вы на секунду задумываетесь, реальный ли это продукт или реквизит из фантастического фильма. Его можно назвать абсолютно бесполезным, но очень крутым, а именно такое мы бы и хотели увидеть.

Сомнительное удобство использования не помешает похвалить Lenovo за то, что она постоянно расширяет границы, когда дело доходит до представления новых форм-факторов. В обычной жизни прозрачный экран претендует на звание самой неудобной вещи в мире, но смотрится это очень круто. А вообще, кто знает… Может быть, из этого концепта кто-то возьмет ряд идей и выпустит что-то намного более стоящее.

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Samsung Galaxy Ring — лучшее умное кольцо

Долгожданное умное кольцо Galaxy Ring было впервые представлено на выставке CES, но на MWC 2024 мы наконец-то смогли рассмотреть его как следует. Первое смарт-кольцо Samsung наверняка станет серьезным конкурентом пионера этого форм-фактора, Oura.

Кольцо, которое появится этим летом, будет работать от аккумулятора до девяти дней, отслеживать сон и состояние здоровья, а также будет иметь глубокую интеграцию с другими продуктами Samsung, выпущенными для здоровья. Это, безусловно, поднимет умные кольца в глазах потребителей, и очень хочется посмотреть, как другие компании ответят на этот вызов.

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ZTE Nubia Pad 3D 2 — планшет с 3D-экраном

Компания ZTE вернулась со вторым поколением своего планшета с 3D-дисплеем, где этот эффект достигается без специальных очков. Планшет, получивший название ZTE Nubia Pad 3D 2, использует две фронтальные камеры для отслеживания взгляда пользователя и создания 3D-эффекта.

Описать это словами или показать на камеру не получится. Это нужно испытать на себе, чтобы понять, но, по всеобщему мнению, 3D-эффект получается четким и убедительным. Его можно ощутить при просмотре любого видео или во время игры. Снижение разрешения в режиме 3D — главный недостаток, и мы надеемся, что ZTE исправит его в будущих версиях. Впрочем, это неудивительно, учитывая необходимость сложного просчета вывода изображения и его моментальной корректировки.

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HONOR MagicBook Pro 16 — новый ноутбук HONOR

Вы уже слышали о телефонах HONOR, но, возможно, не знаете, что компания пытается заявить о себе на рынке ПК. Новый HONOR MagicBook Pro 16 — это мощный современный ноутбук, сочетающий передовое оборудование с функциями искусственного интеллекта и собственными разработками HONOR.

В HONOR MagicBook Pro 16 есть много всего интересного, но вместительный дисплей, изящная конструкция и достаточная мощность — это то, что большинство пользователей, скорее всего, действительно оценят по заслугам. Впрочем, надо будет взять новинку на тест, чтобы проверить его в деле и после этого уже делать выводы.

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OPPO Air Glass 3 — умные очки на каждый день

Компания OPPO уже давно работает над концептуальными AR-очками Air Glass, и на выставке MWC 2024 было представлено их третье поколение. В то время как другие компании делают ставку на большие и тяжелые очки, OPPO выбирает другой подход. Компания пытается продвинуть легкие, ненавязчивые AR-очки, которые не заставляют вас выглядеть так, будто вы забыли снять горнолыжные очки. Вы, скорее, будете Тони Старком, а это всем нравится намного больше.

OPPO утверждает, что Air Glass 3 — самые легкие в своем классе, и, судя по спекам, это действительно так. Они такие же легкие, как и обычные очки, и при этом позволяют ненавязчиво проецировать информацию в поле зрения. Будет хорошо, если такие очки станут реальностью, а не просто выставочным образцом.

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OnePlus Watch 2 — умные часы OnePlus

OnePlus возвращается в мир носимых устройств с OnePlus Watch 2. В то время как первое поколение прошло мимо Wear OS, новые часы сочетают операционную систему Google с другой маломощной ОС под названием RTOS, которая работает на другом чипе.

Поскольку OnePlus Watch 2 — это, по сути, два устройства в одном, они могут предложить как расширенные возможности Wear OS, так и время автономной работы до 12 дней. Но для достижения такого результата вам надо будет пользоваться только базовыми функциями. Вопрос лишь в том, зачем тогда нужны хорошие часы, если не пользоваться ими по максимуму.

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Технология отслеживания движения глаз HONOR

Управление смартфоном с помощью взгляда — не новая концепция, но компания HONOR считает, что у нее есть лучший способ ее реализации. Чтобы продемонстрировать, как это работает, компания организовала довольно крутую демонстрацию, в которой журналистам предлагалось управлять настоящим автомобилем, просто глядя на фронтальную камеру Magic 6 Pro.

ИИ играет определенную роль в том, чтобы все это происходило, но HONOR не будет делиться тем, как работает вся эта система. В любом случае, это классная идея, и мы всегда рады новым способам взаимодействия с нашей техникой.