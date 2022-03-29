OnePlus скоро не будет, если она не поменяет свою политику

В начале года OnePlus выпустила смартфон с маркировкой 10 Pro. Это был крутой телефон, о котором мы уже писали, но сейчас не о нем. Сейчас у нас сложилась ситуация, когда компания ничего не говорит о OnePlus 10. Это странно, ведь такой телефон должен пользоваться большим спросом и привлекать покупателей относительно невысокой ценой, но OnePlus полностью полагается на 10 Pro, как на главный телефон года в ее модельном ряду. В руководстве компании сидят неглупые люди и они отлично понимают, как надо действовать, но со стороны их действия выглядят большой ошибкой, и вот почему.

Недорогие телефоны OnePlus

Это уже не первый раз, когда OnePlus изо всех сил пытается реализовать свою традиционную бизнес-модель «убийцы флагманов». Еще в прошлом году, когда вышел OnePlus 9 Pro, это заставило многих предположить, что теперь в модельном ряду более доступные модели будут существовать только для того, чтобы сказать, что они есть. Упоминание минимальной цены в рекламе тоже никто не отменял.

Проблема в том, что их настолько мало, что получить недорогой флагман от OnePlus еще никогда не было так сложно, как сейчас. Усугубляет проблему запоздалого глобального запуска тот факт, что многие не были особенно впечатлены уловками OnePlus 10 Pro. Большая часть журналистов согласилась с тем, что этот телефон далек от того соотношения цены и качества, которое предлагают в своих флагманах конкуренты.

Стоит ли покупать китайские смартфоны.

OnePlus продает только дорогие телефоны

К сожалению, OnePlus также тревожно молчит о более доступном OnePlus 10. Вместо этого слухи указывают на запуск модели OnePlus 10R в ближайшие месяцы, за которой, несомненно, выйдет еще более дорогой OnePlus 10 Ultra где-нибудь во второй половине года. Ни один из них не заполнит пробел обычного OnePlus 10, ведь тот же OnePlus 9R был достойной покупкой, но это был эксклюзив для Индии и Китая, который пошел на несколько дополнительных компромиссов, чтобы снизить цену. И хотя за ним последовал более мощный OnePlus 9RT, у этого телефона была бестолковая камера и не было беспроводной зарядки. Как-то этого недостаточно для современного телефона.

Еще неизвестно, есть ли аудитория для модели Ultra, которая очень сильно резонирует с остальной доступной или относительно доступной базой моделей компании. На фоне всего этого можно сделать вывод, что компания больше заинтересована в погоне за премиальным сегментом внутри Китая, чем за средним на мировом рынке. Это выглядит немного странным из-за того, что последний приносит много денег и привлекает всех производителей, а OnePlus умеет выглядеть выигрышно на их фоне.

OnePlus выпускает слишком много телефонов

Еще одна проблема компании — огромное количество телефонов, которые она выпускает. В них действительно очень легко запутаться и можно даже сказать, что ситуация чем-то напоминает то, что было с Xiaomi 4-5 лет назад.

Если вы думали, что прошлогодняя дорожная карта была запутанной, модельный ряд 2022 года кажется еще хуже. Многочисленные и все более беспорядочные запуски флагманских продуктов резко контрастируют с Apple и Samsung, которые все делают четко, по графику и каждый год в одно и то же время. Последний даже объединил две свои флагманские линейки в одну в этом году, что является явным признаком понимания рынка, которому просто не нужен ворох одинаковых или схожих моделей.

Предстоящая стратегия OnePlus среднего уровня кажется еще более запутанной. Слухи указывают на Nord CE 2 Lite, за которым месяц спустя следует Nord 2T. Эти две модели, по-видимому, быстро будут поглощены OnePlus Nord CE 3 в середине года. Отличий между существующими Nord 2, CE 2 и N110 навскидку назвать почти невозможно. Это очень мешает пользователям ориентироваться во все более непонятной линейке Nord.

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Что спасет OnePlus

Идентичность бренда — единственный способ выжить в сегодняшней беспощадной индустрии. Текущая стратегия с забрасыванием рынка моделями по принципу «сами разберетесь, что вам нужно» является тревожным признаком для OnePlus. Это напоминает последние дни HTC с нерешительными флагманами и запутанными запусками в тщетной надежде найти что-то, что спасет бренд.

Возможно, положение OnePlus не такое сложное, но компания изначально создавала свой бренд вокруг очень простой и понятной стратегии. Один год — одна модель. Даже если были модели с приставкой «T», это все равно была одна модель, но потом что-то пошло не так, включая соотношение цены и качества в продуктах. С текущим положением дел, региональными ограничениями, нерегулярным выходом новинок, сомнительным модельным рядом и прочими особенностями, сложно сказать, что сейчас представляет из себя бренд OnePlus.

OnePlus представила OnePlus 10 Pro, флагман с лучшей камерой 2022.

Уже много было сказано о слиянии команд OnePlus и Oppo и последующем отказе от их привычного подхода к программному обеспечению. Это был первый признак отсутствия направления и идентичности в компании. Традиционная база энтузиастов OnePlus смотрит на компанию с повышенным недоверием. Неспособность предоставить телефоны, которые действительно нужны потребителям, может плохо сказаться на компании и привести к тому, что мы потеряем еще одного игрока рынка.