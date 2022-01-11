OnePlus представила OnePlus 10 Pro, флагман с лучшей камерой 2022

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Иван Кузнецов 0

Каким должен быть первоклассный смартфон на Android? Обычно перечень требований, которые предъявляют к аппаратам из топового сегмента, до смешного скуден. Процессор с высокой тактовой частотой, самая продвинутая камера и, по возможности, самая быстрая зарядка. Никакой конкретики, одна лирика. Поэтому, когда заботливый консультант в салоне связи предлагает вам «почти то же самое, но вдвое, а то и втрое дешевле», многие плывут и чаще всего соглашаются. Но флагманский смартфон — это не только продвинутые характеристики. Это нечто большее. Такое, как новый OnePlus 10 Pro.

OP10Pro

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Компания OnePlus представила свой новый флагман OnePlus 10 Pro. На сегодня он может считаться не только самым передовым устройством в линейке OnePlus, но и на рынке в целом. Ведь если процессор, который лежит в его основе, — это классической для аппаратов 2022 года Snapdragon 8 Gen 1, то вот остальное — реальный технологический эксклюзив.

Характеристики OnePlus 10 Pro

Дизайн

Дизайн OnePlus 10 Pro построен вокруг камеры, и это только делает его лучше

Первое, на что нужно обратить внимание, это дизайн. Внешность OnePlus 10 Pro нельзя назвать кричащей, но она точно нетипична. Несмотря на то что смартфон, по сути, построен вокруг камеры, она оформлена так круто, что является доминантой всего дизайна. Вы только посмотрите, как элегантно три фото-модуля вписаны в чёрную площадку и как аккуратно их дополняет кольцевая вспышка. Красота же, ну!

Вряд ли кого-то сильно заинтересуют характеристики OnePlus 10 Pro, но проигнорировать их мы не можем:

  • Процессор — Snapdragon 8 Gen 1
  • Память — 12/256 ГБ
  • Камера — 48/50/8 Мп
  • Дисплей — 6,7 дюйма, 120 Гц
  • Аккумулятор — 5000 мА*ч
  • Зарядка — 80 Вт, SuperVOOC
  • Беспроводная зарядка — 50 Вт, AirVOOC

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Камера здесь — это не только дизайнерский, но и функциональный элемент. Простите мне мою субъективность, но он, пожалуй, даже более важен, чем остальная начинка. Камера OnePlus 10 Pro производится шведской компанией Hasselblad, выпускающей дорогостоящие фотоаппараты стоимостью под 2-3 миллиона рублей, и состоит их трёх модулей на 48, 50 и 8 Мп. Что интересно, основной ширик имеет меньшую разрешающую способность, чем сверхширик. Но это и понятно. Именно он правит бал в этой троице.

Фишай

Вот как OnePlus 10 Pro снимает на сверхширик в режиме 150 градусов

Сверхширокоугольный модуль OnePlus 10 Pro отличается не только более высоким разрешением, но и нетипичным для камер подобного типа охватом. Его угол обзора составляет — 150 градусов. Благодаря этому смартфон, во-первых, может банально захватывать больше деталей, а, во-вторых, снимать в режиме фишай, или, как его называют по-русски, рыбий глаз. В этом режиме сами фотографии имеют равное соотношение сторон, но углы скругляются, из-за чего создаётся впечатление, что смотришь на кадр либо из дверного глазка, либо от лица рыбы.

Камера OnePlus 10 Pro

Камера

OnePlus 10 Pro может снимать и в обычном режиме

Но даже это не самое крутое. OnePlus 10 Pro может похвастать ещё рядом крутых фишек:

  • Съёмка в полном 10-битном цветовом пространстве. Оно позволяет смартфону обработать в 64 раза больше цветов, чем его предшественнику;
  • Расширенное цветовое пространство на всех камерах. Обычно производители ограничивают применение технологии DCI-P3 только на основной камере, но OnePlus не стала экономить и распространила её действие на все модули сразу;
  • Поддержка режима RAW+. Это, по сути, аналог режима ProRAW в iPhone, с той лишь разницей, что OnePlus 10 Pro сочетает «сырую» съёмку с умной вычислительной технологией, повышая качество итогового кадра;
  • Поддержка режима LOG. Это, по факту, режим RAW для видео. Он позволяет снимать ролики без предустановленного профиля изображения, за счёт чего видео будет легче обрабатывать на монтаже.
SuperVOOC

OnePlus 10 Pro заряжается всего за полчаса

Отличительная фишка OnePlus 10 Pro — зарядка. Она здесь быстрая. Нет, не так. Она здесь очень быстрая. Хоть по проводу, хоть без. При проводном подключении смартфон заряжается на максимальной мощности 80 Вт. Этого хватает, чтобы зарядить его от 0 до 100% всего за 32 минуты. Без проводов аппарат заряжается на мощности 50 Вт благодаря технологии AirVOOC, которая заряжает его лишь немногим дольше — всего 47 минут. Особенно круто, что необходимый для такой быстрой зарядки блок питания идёт с устройством в комплекте.

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OnePlus 10 Pro будет работать без тормозов минимум 3 года

Но и это ещё не всё. Принято считать, что Android-смартфоны со временем начинают тормозить. По факту это и вправду так. Но только не в случае с OnePlus 10 Pro. Новинка сертифицирована по стандарту TUV SUD 36-month A-level Fluenc, который подтверждает, что аппарат проработает в течение трёх лет без замедления интерфейса. Это не просто слова, а настоящая гарантия, которую даёт производитель и контролирующий орган.

Официальный Магазин OnePlus

Дата выхода OnePlus 10 Pro намечена уже на 13 января. Правда, пока только в Китае. До России смартфон доедет позднее в этом году. Производитель не раскрывает точных сроков, но уточняет, что удобнее всего новинку можно будет заказать на АлиЭкспресс. OnePlus собирается привезти OnePlus 10 Pro на российский склад, так что заказать его можно будет без пошлины. Это очень круто. Осталось дождаться официального появления флагмана в продаже.

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