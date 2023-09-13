5 Android-смартфонов, которые лучше iPhone 15, но стоят намного меньше

12 сентября компания Apple представила iPhone 15. По традиции, заведенной с прошлого года, младшие модели серии получили старый процессор, экран с частотой обновления 60 Гц, 128 ГБ памяти в базовой версии и поддержку скромной 20-ваттной зарядки (блок питания придется купить отдельно). При этом цена iPhone 15 в России стартует с отметки 124 990 ₽. Это настолько возмутительно, что даже смешно, ведь на рынке Android-устройств есть куча телефонов лучше айфона, которые к тому же дешевле. Сейчас вы в этом убедитесь, но прежде не забудьте убрать от экрана фанатов Apple.

Недорогой смартфон TECNO Camon 20 Pro

Особенно больно поклонникам Apple будет признать, что даже смартфон TECNO Camon 20 Pro, чья цена в 6,5 раз ниже стоимости iPhone 15, по всем ключевым характеристикам опережает творение из Калифорнии. Сейчас его можно купить менее чем за 20 тысяч рублей, и за эти деньги Camon 20 Pro — настоящий топ.

Цена: от 18 990 ₽

Купить TECNO Camon 20 Pro

Простите, эпловоды, но придется резать по живому, иначе с вами никак. Вот главные преимущества TECNO Camon 20 Pro в сравнении с iPhone 15:

8/256 ГБ памяти в базовой версии с возможностью установить MicroSD-карту на 2 ТБ;

AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером;

аккумулятор на 5000 мАч вместо 3300 мАч у iPhone 15;

поддержка зарядки мощностью 33 Вт, которая идет в комплекте;

продвинутая фронтальная камера с размером сенсора 1/2.8″ (1/3.6″ у iPhone 15).

Конечно, основная камера TECNO Camon 20 Pro снимает хуже iPhone 15, пускай и способна выдавать отличные кадры днем, а производительность процессора Helio G99 не идет ни в какое сравнение с Apple A16 Bionic. Однако человеку, который использует устройство не для создания фотошедевров и траты времени на видеоигры, возможностей китайского смартфона будет за глаза. Автономность шикарная, памяти завались, экран отличный, есть стереодинамики и разъем для наушников. Что еще нужно?

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Красивый смартфон realme 11 Pro+

Смартфон realme 11 Pro Plus дороже TECNO Camon 20 Pro, но при этом все равно в 3,5 раза дешевле iPhone 15. Кроме того, он демонстрирует схожие с iPhone 15 фотовозможности, а внешне выглядит даже интереснее. У смартфона realme изогнутый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а спинка бежевой версии выполнена из экокожи.

Цена: от 34 990 ₽

Купить realme 11 Pro+

Почему я не краснея говорю о схожих с iPhone 15 фотовозможностях? Да потому что камера realme 11 Pro+ имеет разрешение 200 МП. И дело даже не в мегапикселях, а в размере сенсора (1/1.4″ — это вам не шутки). Чем он больше, тем больше света попадает на матрицу, и лучше получаются снимки при плохом освещении. А днем и TECNO не уступит Apple iPhone.

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Также realme 11 Pro+ использует похожую на iPhone 15 технологию цифрового зума, когда для достижения высокого качества обрезается изображение в полном разрешении 200 МП, а не 12 МП, как после объединения пикселей. А еще в коробке с китайским смартфоном лежит 100-ваттная зарядка, восстанавливающая энергию аккумулятора на 5000 мАч менее чем за 30 минут.

Характеристики POCO F5 Pro

И все-таки ни TECNO Camon 20 Pro, ни realme 11 Pro+ не могут соперничать с iPhone 15 по части производительности. Кто может? Например, смартфон POCO F5 Pro. Он работает на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, который набирает более миллиона баллов в тесте AnTuTu и выдает стабильные 60 fps даже в ресурсоемкой игре Genshin Impact на максимальных настройках графики.

Цена: от 49 990 ₽

Купить POCO F5 Pro

POCO F5 Pro дешевле iPhone 15 в 2,5 раза, поэтому придется смириться с чуть менее впечатляющим качеством фото и видео. Зато китаец предложит экран с высокой плотностью пикселей (526 ppi против 460 ppi), повышенную до 120 Гц частоту обновления и быструю беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Только вдумайтесь: POCO F5 Pro даже без провода восстанавливает энергию шустрее, чем iPhone 15 по проводу. Вот уж действительно технологии, неведомые Apple.

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Почему Samsung Galaxy S23 лучше iPhone 15

Полноценно конкурировать с iPhone 15 способны только Android-флагманы, которые ни в чем не уступают новому смартфону Apple. Корпус Samsung Galaxy S23 тоже выполнен из премиальных материалов и защищен от воды по стандарту IP68, а его камеры в некоторых сценариях (в частности, при использовании зума) на голову превосходят возможности устройства Apple.

Цена: от 67 500 ₽

Купить Samsung Galaxy S23

Добавим сюда схожие компактные размеры корпуса, более высокую частоту обновления экрана с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, и о новом айфоне можно забыть. Особенно если учесть, что iPhone 15 дороже Samsung Galaxy S23 почти в 2 раза.

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Стоит ли покупать Xiaomi 13

Samsung и Apple в некотором смысле похожи, ведь в комплекте с Galaxy S23 тоже нет зарядки, а максимальная мощность блока питания составляет смешные для 2023 года 25 Вт. Поэтому в качестве полноценной альтернативы iPhone 15 можно рассмотреть смартфон Xiaomi 13. За счет его плоских граней прослеживается сходство с устройством Apple, но каждый аппаратный компонент внутри намного лучше.

Цена: от 72 000 ₽

Купить Xiaomi 13

Экран Xiaomi 13 имеет минимальные рамки и поддерживает частоту обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 не уступает Apple A16 Bionic, продвинутая камера с логотипом Leica выдает 30-кратное приближение, а батарея на 4500 мАч заряжается за 42 минуты. iPhone 15 даже рядом не стоит, хотя за него просят минимум в полтора раза больше.