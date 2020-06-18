Huawei объявила о глобальном выпуске EMUI 10.1 и Magic UI 3.

У нас в стране очень любят продукцию компании Huawei. Это легко отследить не только в статистике продаж, но и в нашем Telegram-чате, где эта тема обсуждается очень часто и горячо. Именно поэтому выход новой операционной системы это всегда пусть и небольшое, но событие, которого ждут пользователи по всему миру. Теперь их время пришло и они дождались. Компания Huawei наконец-то выкатила прошивку EMUI 10.1 для многих своих совместимых смартфонов по всему миру. А заодно подготовила обновления прошивки Magic UI 3.1 для смартфонов Honor. Теперь обновиться сможет гораздо большее количество людей, и их смартфоны заработают по-новому.

Почему надо устанавливать новую прошивку

Как и все новые вещи, обновленная прошивка смартфона или планшета всегда дает какой-то новый пользовательский опыт. Чаще всего обновления не ограничиваются только ”косметикой”, которая иногда тоже выводит интерфейс на новый уровень. Часто в прошивках меняются целые меню и окна. Именно такие постепенные улучшения и привели к тому, что сейчас даже на небольших экранах смартфонов все выглядит очень информативно. Не зря же ради этого каждый день трудятся сотни и тысячи лучших в мире психологов, дизайнеров и маркетологов. О плюсах небольшого экрана и о своем нежелании покупать ”лопату” я рассказывал в этой статье и приводил много аргументов в пользу небольшого смартфона.

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Кроме обновлений интерфейса, появляются и новые функции, часть которых основана на информации, собранной по форумам и тематическим порталам, включая наш Telegram-чат. Все они порой заставляют подумать, что у нас в руках оказался почти новый телефон, а если еще и почистить его изнутри и снаружи, то ощущения вообще будут ”как от нового”.

Но что же интересного Huawei добавила в свою новую прошивку и почему ее надо скачивать всем, кто пользуется более менее актуальными смартфонами Huawei и Honor? Может ее вообще не стоит устанавливать и лучше пользоваться тем, что уже есть, чтобы не сделать хуже по принципу ”работает — не трогай”. Давайте разберем этот вопрос.

Когда можно будет установить EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Huawei объявила о глобальном обновлении EMUI 10.1 для своих телефонов. Как я уже сказал, это совместное обновление для Huawei и HONOR, поэтому пользователи смогут скачать как EMUI 10.1, так и Magic UI 3.1.

EMUI 10.1 был анонсирован еще в марте вместе с устройствами серии Huawei P40. Эта сборка EMUI принесла ряд улучшений, хотя часть из них была несколько скрыта от пользователей.

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Компания объявила, что очень многие смартфоны получат это обновление, начиная с конца этого месяца. Поэтому придется немного подождать, но скоро все будет и компания уже завершает работы в этом направлении, поэтому счет пошел на дни.

Что касается моделей Huawei и Honor, которые получат обновления, с их списком вы можете ознакомиться ниже.

Какие смартфоны Huawei обновятся до EMUI 10.1

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Porsche Design Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei nova 5T

Huawei Mate Xs

Huawei P40 lite

Huawei nova 7i

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 10.8

Какие смартфоны HONOR получат Magic UI 3.1

HONOR View30 Pro

HONOR 20

HONOR 20 Pro

HONOR View20

Что нового в EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

В EMUI 10 компания Huawei запустила функцию AOD (Всегда на дисплее). Также EMUI 10.1 поддерживает 3D-рендеринг всегда включенным, что позволяет добиться лучшей графики при отображении сложных текстур.

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По словам компании, три новых анимации разблокировки отпечатков пальцев также появятся вместе с EMUI 10.1. Эти анимации были вдохновлены элементами стихи: земли, огня и воды.

Также была добавлена ​​новая возможность многооконного режима в виде функции Multi-Window. Вы можете одновременно работать с двумя приложениями, а также перетаскивать изображения, текст и файлы между этими двумя окнами. Возможно, на небольшом экране смартфона это будет не всегда удобно, но многим это придется очень кстати. Как минимум, на планшетах это должно зайти ”на ура”.

Анимация в новой прошивке станет более плавной, благодаря новым механизмам обработки. Это касается всех системных меню, включая боковое. У меня особых претензий к этому не было, но раз компания это сделала, значит она видит в этом проблему и понимает, что в свое время не до конца проработала этот вопрос.

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В этом обновлении также добавлен Huawei MeeTime. Это собственное приложение для видеозвонков Huawei, в котором есть множество функций. Это приложение поддерживает видео-вызовы FullHD между устройствами Huawei. Получается, что приложение не будет кроссплатформенным, поэтому можно считать его аналогом FaceTime от Apple.

Улучшения Huawei Share также включены в это обновление. Сначала была возможность передавать данные между смартфонами и ПК. Но теперь можно делать то же самое между смартфоном и другими устройствами, включая иные смартфоны, ПК, умные колонки, планшеты и так далее.

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Многоэкранная совместная работа была улучшена, в то время, как была добавлена ​​функция фотогалереи, синхронизируемой между устройствами. А еще в этом обновлении дебютирует собственный головой ассистент Huawei под именем «Celia».

Что же, можно сказать, что обновление существенное Хоть это и не следующая версия прошивки, а только ее дополнение, все равно получилось очень неплохо и, судя по всему, обновляться надо.