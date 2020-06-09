Как взрослая: Huawei тоже захотела следить за больными коронавирусом

В апреле, когда конца коронавирусной пандемии ещё не было видно, Apple и Google объявили о совместных планах по запуску универсальной системы отслеживания заражённых для iOS и Android. Чтобы обеспечить максимальный охват аудитории, компании решили, что будут распространять обновление с системой не только среди новых, но и среди старых устройств. Для этого Google объявила, что включит нововведение в состав обновления сервисов Google Play, уточнив, что устройства без их поддержки – а именно Huawei – системой отслеживания воспользоваться не смогут. Впрочем, китайцы нашли выход из этой ситуации.

Как коронавирус повлиял на продажи смартфонов и повлиял ли вообще

Вчера вечером Huawei начала распространять обновление Huawei Mobile Services, ключевой функцией которого стала поддержка собственного механизма компании, направленного на контроль распространения коронавируса. Несмотря на то что решение Huawei называется Contact Shield без указания на слежку, в отличие от Contact Tracing Exposure от Apple и Google, их предназначение состоит именно в том, чтобы отслеживать перемещения и встречи пользователей друг с другом и таким образом контролировать распространение коронавируса.

Как следят за больными коронавирусом

Поэтому работать Contact Shield будет примерно так же, как и Contact Exposure Tracing от Apple и Google.

Будет ли работать отслеживание больных коронавирусом между странами?

Система будет генерировать рандомные идентификаторы для каждого устройства и обмениваться ими с устройствами остальных пользователей, если будет зафиксирован факт их встречи;

Идентификаторы являются полностью обезличенными и не содержат никакой личной информации о пользователях, в том числе данных о месте, в котором была зафиксирована встреча;

Идентификаторы будут храниться на устройствах пользователей ровно 14 дней, а потом удаляться – ровно столько длится инкубационный период COVID-19;

Для работы Contact Shield потребуется стороннее приложение, как и в случае с Apple и Google, которые не занимаются обработкой данных самостоятельно, возлагая эту обязанность на местные органы здравоохранения;

Получить доступ к API Contact Shield смогут только правительственные органы, которые Huawei тщательно проверит и только после этого выдаст разрешение на выпуск соответствующего приложения;

Huawei подпишет соглашение о конфиденциальности с разработчиками, которые будут выпускать приложения для Contact Shield, с правом отозвать сертификат, если требования будут нарушены.

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По большому счёту Contact Shield является концептуальной копией Contact Exposure Tracing, за тем лишь исключением, что решение Huawei больше ориентировано на конфиденциальность. Если Apple и Google, в общем, не предъявляют к разработчикам никаких требований и уж тем более не угрожают им отзывом сертификата, то Huawei подчёркнуто заявляет, что заблокирует работу приложения, если оно будет нарушать конфиденциальность пользователей. Очевидно, таким образом китайцы хотят привлечь внимание к своей разработке, чтобы не остаться в стороне.

Huawei лучше Apple?

Фактически же никаких отличий нет. Contact Shield будет фиксировать встречи, затем передавать эти данные на сервер, к которому смогут обращаться приложения органов здравоохранения. В результате, если кто-то из пользователей узнает о заражении коронавирусом, он сообщит об этом в приложение, а оно уже отправит уведомление о необходимости сдать анализы всем, с кем он встречался. Задумка, бесспорно, неплоха, особенно уместно выглядит категоричность Huawei в вопросах конфиденциальности, но работать эта система, скорее всего, не будет.

Почему Huawei пострадала от коронавируса больше остальных

Несмотря на статус одного из самых популярных производителей электроники в мире, Huawei, как ни крути, остаётся китайской компанией, тесно связанной с коммунистической партией Китая. Поэтому будет логично, если правительства подавляющего большинства стран мира откажутся работать с Huawei в этом направлении. Ведь в противном случае они самостоятельно создадут риск утечки данных своих граждан в Поднебесную. Даже если Huawei и правда твёрдо намерена соблюсти собственные правила безопасности, вряд ли кто-то вот так просто поверит в искренность компании.