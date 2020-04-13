Лучший телефон Samsung до сих пор работает как дешевый Xiaomi

Все мы хотим пользоваться хорошими вещами. Для этого мы покупаем флагманские смартфоны, дорогие автомобили, брендовую одежду и вкусную еду. Целесообразность таких покупок мы сейчас обсуждать не будем, каждый решает для себя сам, на что ему тратить деньги. Вот только обидно бывает, кода купишь что-то за 100 000 рублей, а оно работает хуже, чем что-то за 10 000 рублей. В этот момент хочется начать рвать, метать и требовать покарать виновных. Пользователи нового Samsung Galaxy S20 Ultra по всему миру уже почти дошли до этой черты. Их новые флагманы в некоторые моменты работают хуже позапрошлогоднего Xiaomi. Я бы тоже возмутился и пошел с вилами на главный офис компании.

У телефонов Samsung снова проблемы

Все вы помните историю, когда Samsung выпустила Note 7, который взрывался в те моменты, когда этого меньше всего ждали. Кому-то он сжигал прикроватную тумбочку, кому-то — обивку кресел в автомобиле, а кому-то — пятую точку, если лежал в заднем кармане штанов.

Сейчас фэйл компании не такой весомый с точки зрения безопасности, но чуть ли не более обидный для владельцев, которые заплатили 1 400 долларов за свои ”лучшие в мире” телефоны.

Часть проблем проявилась уже давно, но исправляют их очень небыстро. Сейчас несколько пользователей на форумах сообщества Samsung пожаловались на то, что их Galaxy S20 Ultra на базе Exynos страдает проблемами с автофокусом и очень сильно греется.

А что, если Samsung начать продавать Galaxy S20 Ultra не как смартфон, а как портативный обогреватель? Так будет честнее

Некоторые посетители форумов говорят, что телефон нагревается за считанные секунды при использовании приложения камеры. Некоторые из них также сообщили об очень малом времени автономной работы. У многих оно не превышает 3,5-4 часа при разблокированном экране. Чтобы локализовать проблему и понять, что дело, например, не в 5G, пользователи отключают эту функцию и пользуются только 4G. Получается, дело не в модуле связи, а в софте и процессоре. Тем более, я уже рассказывал, что с этим у Samsung большие проблемы.

Проблемы с камерой Samsung Galaxy S20 Ultra

Отдельной проблемой является камера. Многие пользователи жалуются на разные особенности ее работы, но больше всего достается автофокусу. Некоторые пользователи даже выкладывают в Twitter записи того, как это происходит. На видео можно заметить, как камера пытается сфокусироваться на объекте, но не может зафиксировать фокус. Как думаете, можно ли сказать, что камера этого смартфона просто не работает? Да! На нее нельзя снимать — значит она не работает.

Мне кажется, такое недопустимо не то, что для флагмана почти ща ”полторашку”, а даже для потрепанного жизнью Redmi, который в обычной жизни работает так себе. В данном случае он может похвастаться тем, что уделывает по камере сам Galaxy S20 Ultra.

Samsung на Exynos хуже Samsung на Snapdragon

Учитывая, что трудности в работе проявляются только у смартфонов на процессорах Exynos, это является лишним доказательством того, что с этим надо что-то делать. Мы уже писали о том, что Samsung совместно с Google работает над новым процессором Exynos. Возможно, они даже будут стоять в Google Pixel 5. Главное, чтобы они не убили всю линейку такими сбоями в работе.

А еще Samsung работает над новым типом дисплея. Но там не все так плохо, как с процессорами.

Для Samsung, похоже, уже все решено. До недавнего времени я старался как-то защищать процессоры Exynos, но проблем с ними становится все больше. Это уже никуда не годится и надо что-то с этим делать. Мне кажется, пора уже перестать мучать то место, откуда выходят эти процессоры, и полностью перейти на Snapdragon. С этими процессорами проблем нет. Ну, или хотя бы продавать модели на Exynos дешевле, чем на Snapdragon, и не утверждать, что с ними все нормально.

Напомню, что компания не так давно уверяла общественность в том, что оба процессора при производстве проходят одни и те же тесты и никакой разницы между ними не выявляется. Остается только догадываться, какие это тесты, если, работая, самые топовые и дорогие флагманы обеспечивают меньше положительных эмоций, чем бюджетные Xiaomi, Huawei, BQ, а иногда даже, простите, Jinga…

Обновление Samsung Galaxу S20 Ultra

Вся ирония заключается в том, что компания уже выпускала обновление, которое должно было решить проблемы с автофокусом. Но оно ничего не решило. Часть пользователей получила то, что им было надо, но остальным так и осталось только рассказывать друзьям с iPhone, какая у них хорошая камера. Доказать это пока не получается.

Я понимаю, что ошибки могут быть у любого производителя. Иногда их можно простить, даже если они встречаются среди флагманов. Но для этого надо все исправлять быстро. В данной ситуации складывается ощущение, что проблема глубже, чем просто программный сбой. Если бы дело было только в нем, это исправили бы намного быстрее.

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Такое ощущение, что компания просто старается удаленно заставить работать то, что не работает на аппаратном уровне. В конце концов, ученые смогли удаленно отремонтировать космический аппарат Вояджер, который запустили 40 лет назад и который уже улетел за пределы нашей Солнечной системы. Если что, сигнал до него идет 17 часов и столько же обратно. Его отремонтировали, а смартфоны нет. Все еще хотите купить топовый флагман?