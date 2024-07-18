Почему складные смартфоны до сих пор никому не интересны. Производители сами в них не верят

Новые Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 уже здесь, но вы не одиноки, если вам кажется, что вы уже видели эти устройства раньше. Несмотря на то, что Samsung изменила дизайн в лучшую сторону, якобы передовая формула складных устройств знакома, если мы добры, и черства, если нет. Если честно, то Galaxy Ring и другие носимые устройства немного интереснее. Они пусть не являются чем-то принципиально новым, но все равно показывают, как компания стремится к развитию и пытается что-то придумать. Вот, что из этого получается.

Что есть в новых Samsung

Galaxy AI вдохнул новую жизнь в серию, но если в Galaxy S24 эти функции казались новыми, то сейчас мы быстро приближаемся к точке перенасыщения ИИ, если еще не прошли ее. Хуже того, многие из новых функций искусственного интеллекта, о которых говорила Samsung, даже не будут доступны на старте продаж. Они появятся в обновлении в какой-то нераскрытый момент до конца 2024 года (если все пойдет по плану).

Мы уже видели так много из того, что было анонсировано ранее, что трудно не почувствовать, что складные телефоны, возможно, уже зашли в тупик. В то время как Samsung был символом вывески данного направления, но что-то не задалось, недавние попытки Motorola, Google, OnePlus и других компаний также не смогли продвинуться вперед. Да, современные раскладушки не разочаруют, но зачем тратить столько денег на телефон, в котором нет ничего лишнего, — вопрос, на который пока никто не может ответить. Просто купите Galaxy S24 более чем вдвое дешевле, что и делает большинство людей. Решение Apple не вмешиваться в эту тенденцию начинает выглядеть как осознанное решение, а не как отсутствие инноваций.

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Кому нужен складной телефон

Оглядываясь на анонс, я даже не уверен, что Samsung знает, как продать Flip и Fold новым покупателям. Да, Flip остается модным вариантом, а Fold рекламируется как рабочая лошадка для бизнеса, но что принципиально изменилось в шестом поколении? Не так уж и много, поэтому Samsung с трудом пытается доказать свою правоту. Один из выступающих предложил использовать впечатляющие инструменты искусственного интеллекта Samsung для транскрипции, которые теперь находятся прямо в Notes, для работы с конспектами лекций. Но для студентов эти смартфоны явно дороговаты.

На презентации мы разделились между незначительными новшествами, такими как самый тонкий складной телефон, который когда-либо выпускала Samsung, и диковинками вроде генеративных обоев с искусственным интеллектом и художественных портретов из ваших селфи. Нам показали недостаточно новых аппаратных средств, чтобы увлечь типичных энтузиастов Fold, а многие программные функции Flip не могут привести нас в восторг, как это было раньше. Вот и получается, что ИИ это просто затычка, когда нет возможности показать настоящие инновации.

Samsung выпустила складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Flip6. Они работают с нейросетями на One UI 6.1.1.

Samsung делает ставку на свои инструменты искусственного интеллекта, такие как «Круг для поиска», «Эскиз для изображения» и растущее число поддерживаемых языков для перевода в режиме разговора. Все это приятные функции, повышающие качество работы с телефонами Galaxy, но их можно получить все в той же более дешевой серии S24.

Недостатки раскладушек

Эксклюзивные достоинства этих последних моделей, если они вообще есть, погребены под усыпляющим нагромождением функций искусственного интеллекта, которые быстро становятся основными в индустрии. Лучшее, что может сказать Flip о своих аппаратных обновлениях, — это чуть более емкий аккумулятор и основная камера, которая теперь соответствует Galaxy S24.

Вопрос в том, когда появится приложение, которое будет так раскрывать возможности складного экрана, что захочется купить такой дорогой смартфон. Пока это просто необычная вещица, которой можно пользоваться с удовольствием, но за потраченные деньги все же немного обидно. У меня были раскладушки, но интересно то, что через пару недель ты перестаешь его открывать по несколько раз в день, ведь внешнего экрана хватает для 90% задач.

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Если быть справедливым к Samsung, то он не одинок в борьбе за то, чтобы его складные устройства выделялись. Вам придется столкнуться с сомнительным программным обеспечением OnePlus Open, сомнительными приложениями и старым чипом Pixel Fold, а последняя идея тройного складного экрана от HUAWEI вообще еще не реализована.

Но даже цена не кажется самым большим препятствием. Есть и относительно недорогие раскладушки, которые стоят чуть меньше, чем флагманы начального уровня, хотя, при этом вам придется прожертвовать производительностью, временем автономной работы и долгосрочными обновлениями. Тем не менее, это, вероятно, самый близкий к мейнстриму вариант складного телефона, но всегда есть что-то, что заставит вас купить именно классический телефон.

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Стоит ли покупать складной смартфон

Не думаю, что кто-то из нас думал, что спустя шесть лет после дебюта Fold мы все еще будем спорить на счет пластика или стекла, пылезащищенности, камеры, времени автономной работы и других компромиссы. Исторически сложилось так, что подобные проблемы со временем решаются сами собой, и хотя первые проблемы со сборкой и дисплеем уже решены, общая картина все еще остается большим компромиссом.

Возможно, именно поэтому Apple отказывается лезть в данное болото. Если бы в Купертино выпустили складной iPhone сегодня, что бы мы могли сказать по этому поводу? Я в толк не возьму, как можно улучшить iOS, ведь в ней только что появились подвижные иконки! iPhone прекрасно обходится без раскладушек, что заставляет задуматься, почему все остальные так упорствуют с этим форм-фактором.

Может быть, Apple втайне совершенствует складную версию iOS или ждет, когда технология гнущихся дисплеев полностью избавится от складки, прежде чем взорвать рынок? А может, ей вообще все равно, и она никогда не будет заниматься складными устройствами. Но пока что она с удовольствием наблюдает за конкурентами и тихонечко что-то там разрабатывает. Вот так все интересно, но так и непонятно, покупать ли складной смартфон. Решать вам, но я не советую гнаться за ним чисто ради нового форм-фактора. Если 150 000 рублей не проблема — попробуйте. Если нет, даже не лезьте в это.