Почему смартфоны Samsung больше никому не нужны, а ее мировые продажи падают

Мы уже привыкли к тому, что есть какая-то сложившаяся группа лидеров по продажам смартфонов. Больше всего интереса обычно вызывает тройка лидеров, но борьба такая плотная, что в рамках пятерки всегда происходят какие-то изменения. Это логично, ведь не все модели оказываются популярными, а различные скандалы, касающиеся безопасности, отталкивают потенциальных покупателей. А еще время от времени происходят такие приятные вещи, как, например, увеличение срока поддержки смартфонов. Например, тренд в этом направлении задала Samsung. Вот только это не спасло ее от падения продаж. Похоже, у нас скоро появится новый лидер, а южнокорейскую компанию ждут нелегкие времена. Что же происходит?

Самые продаваемые смартфоны в мире

За исключением небольшого периода времени в 2020 году, компания Samsung занимает лидирующие позиции в мире смартфонов с 2012 года. В каждом ежегодном отчете о поставках смартфонов Samsung неизменно занимает лидирующие позиции. Квартальные отчеты то повышаются, то понижаются, но Samsung сохраняет лидерство в этой символической гонке.

Согласно последнему отчету Canalys, в этом квартале Samsung лидирует с долей рынка 20%. Это значительно опережает занимающую второе место компанию Apple с 17%. На третьем месте находится Xiaomi (включая POCO) с 14%, на четвертом — OPPO (включая OnePlus) с 9%, а на пятом — китайский конгломерат TRANSSION (Tecno, Infinix и iTel) с 9%. Все остальные производители на всех делят оставшиеся 31% рынка.

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Какая компания продает больше всех смартфонов

Ниже приведена таблица, в которой все это хорошо видно. Но интересно не то, на каких местах сейчас находятся производители, а то, как меняются их доли рынка. Медленно, но верно Samsung теряет позиции в глобальных поставках смартфонов. Это говорит о снижении интереса покупателей к ее смартфонам. Поэтому сразу встает вопрос, как долго она сможет оставаться на вершине.

В таблице хороши видны рост доли рынка одних производителей и падение доли других. Для сравнения взят 3 квартал 2023 года и аналогичный период прошлого года. Обычно сравниваются именно аналогичные периоды, ведь только так можно убрать из сравнения сезонные факторы, вроде новогоднего повышения спроса или запуска новых моделей у тех или иных производителей.

Лучшие недорогие смартфоны

Из приведенных данных хорошо видно, что самый большой рост наблюдается у компании TRANSSION, которая увеличила свою долю на 40% всего за один год. Это не удивительно, как сильно увеличились продажи Tecno и Infinix. В том числе в России, откуда ушли многие иностранные бренды. Конечно, их все еще можно купить, но система параллельного импорта не дает тех удобств, что были при прямых поставках. В первую очередь речь о полноценной гарантии и быстром сервисе.

На фоне этого некоторые китайские бренды начали активно завоевывать российский рынок. Для этого они используют такие инструменты, как реклама, скидки и обещания более качественного сервиса. В итоге продажи некоторых брендов, лишившихся крупного рынка, упали, а продажи ”начинающих” брендов, которые решили на него прийти, начали очень сильно расти.

Все это отличная новость для китайских брендов во главе с TRANSSION, но главным неудачником на графике является Samsung. Компания потеряла 10% своей доли по сравнению с III кварталом 2022 г., став единственной компанией с двузначным показателем в этом рейтинге падения.

Справедливости ради следует отметить, что и у Apple дела в этом квартале тоже идут не слишком хорошо. Эта компания потеряла 6% своей доли рынка, что является большим ударом. Если представить, сколько смартфонов продают компании, то счет идет на миллионы, если не десятки миллионов телефонов.

Существуют ли дешевые iPhone

Еще одной причиной падения спроса на модели именитых брендов является то, что китайские компании, в отличие от Samsung и Apple, в основном производят недорогие смартфоны для развивающихся рынков, где сейчас очень большой спрос на средства связи. Apple практически не представлена в этом секторе, а Samsung начала серьезно относиться к своему присутствию на развивающихся рынках только в последние несколько лет.

Очевидно, что в ближайшее время Samsung останется в числе лидеров, но положение дел явно складывается не в ее пользу. Ближайшей, кто может ее опередить, является Apple. Но поскольку она не производит недорогие смартфоны, а в России по-прежнему не представлена, сильного роста ей добиться не удастся. Китайские компании тоже должны еще долго наращивать свои продажи. Поэтому у Samsung есть шансы сохранить за собой лидерство, если она пересмотрит свою политику и выпустит больше недорогих моделей. У нее еще есть шанс вернуть былой отрыв и укрепить свои позиции в рейтинге.