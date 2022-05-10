Повторит ли Honor судьбу Huawei. Есть ли у нее будущее

Все знают историю Huawei. В 2019-2020 годах правительство США приняло решение запретить ей и многим другим китайским компаниям использовать любое оборудование или программное обеспечение, производимое в США или имеющее отношение к этой стране. Чтобы выжить самой, Huawei ускорила разработку собственной операционной системы Harmony OS, а еще, хотя она и не ушла с рынка смартфонов, но решила сместить акцент на умную бытовую технику, автомобили и продукты с большими экранами. Вкратце, Huawei до 2020 года и Huawei после — это две разные компании. Но успешно ли Huawei передала свой бизнес смартфонов Honor?

Как дела у Honor

Недавно аналитическое агентство Canalys выпустило отчет. По его данным, в Китае поставки смартфонов в первом квартале резко упали, выражаясь двузначными числами. В общей сложности компании смогли продать только 75,6 млн единиц, что на 18% меньше, чем в предыдущем году, и на 13% меньше, чем в предыдущем квартале. Это худший результат за восемь кварталов — за 2 года.

Эти результаты соответствуют показателям 2020 года. Однако после смягчения эпидемической ситуации китайский рынок смартфонов достиг роста на 27%. В первом квартале 2022 года пандемия начала снова напоминать о себе. Так что это похоже на дежавю.

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Никто не покупает китайские телефоны

Говоря о почти 20-процентном спаде китайского рынка смартфонов, есть все основания полагать, что это коснется и всех производителей смартфонов в этом регионе. Но это не так и не относится к Honor. Поставки бывшего бренда Huawei выросли более чем на 200% (!) по сравнению с прошлым годом. Плюс его доля достигла 20% от общего рынка смартфонов Китая. Honor и Apple — единственные бренды, которые растут в этом регионе.

Конечно, рынок, освобожденный Huawei, по-прежнему привлекает внимание производителей мобильных телефонов. Но только Honor могла восполнить этот пробел. Во многом из-за связи со своим бывшим материнским брендом. Его отгрузки увеличились на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Другими словами, Honor смогла достичь таких высот не только благодаря упорному труду, но и происхождению. Лично мне всегда нравилась Huawei, а теперь ее место более-менее смогла занять Honor. Вот такая преемственность.

Все так плохо? Honor уже продается намного лучше, чем Huawei.

Сравнение Honor и Huawei

С другой стороны, мы все еще не можем сравнить результаты Honor с тем, что на своем пике показывала Huawei. В течение 2019 и 2020 годов поставки мобильных телефонов Huawei в каждом квартале достигали поразительных 30 или даже 40 миллионов единиц. Таким образом, Huawei продавала на 15 миллионов или даже 25 миллионов телефонов больше, чем другие бренды. По этому показателю Honor заняла второе место в первом квартале 2022 года, OPPO, находившаяся на третьей позиции, продала всего на 200 000 единиц меньше.

Недавно мы узнали, что Honor рассматривает возможность выхода на фондовый рынок Китая в 2022 году с целью достижения оценки в 45 миллиардов долларов США. Хотя компания опровергла слухи, мы по-прежнему верим, что это произойдет в ближайшем будущем.

25 апреля 2022 года в интервью генеральный директор Honor Чжао Мин сказал, что после обретения независимости от Huawei производительность его компании неуклонно росла. Так же он добавил, что изменение числа акционеров и структуры капитала являются смыслом его работы. Это может привлечь больше ресурсов для дальнейшего развития.

Более того, в ноябре 2020 года некоторые инсайдеры заявили, что после продажи Huawei Honor сохранит большую часть своей управленческой команды и более 7000 сотрудников. Говорили и о выходе на рынок акций в течение трех лет.

Имеет ли Honor от ношение к Huawei

После обретения независимости Honor полностью избавится от негативного влияния Huawei. Но благодаря многоуровневой структуре акционерного капитала компания по-прежнему будет иметь большой опыт работы с государственными активами. Это уже может привести к определенным политическим рискам для Honor.

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Например, в августе 2021 года законодатели в Палате представителей США обратились к Министерству торговли с просьбой добавить Honor в официальный экономический черный список правительства. Вот такие угрозы могут быть у компании при росте без явного и подчеркнутого отрыва от Huawei.

Если Honor удастся успешно выйти на рынок капитала, доля частных акций увеличится. Так что в будущем, как и Xiaomi, она сможет свободно закупать европейские и американские полупроводники. С этой точки зрения размещение акций имеет большое значение как для снижения бизнес-рисков Honor, так и для дальнейшего расширения. Кажется, что куда важнее разрабатывать хорошие телефоны, но это не так важно, как правильное руководство.

Сможет ли Honor выжить

Тем не менее, есть серьезные трудности для Honor, чтобы пойти описанным путем. Для размещения акций нужно, чтобы компания получала последовательную прибыль в течение последних трех финансовых лет. Кроме того, накопленная чистая прибыль должна превысить 30 миллионов юаней (4,5 миллиона долларов). Учитывая, что Honor была независимой всего около полутора лет, очевидно, что она не соответствует требованиям.

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Значит, у нее есть еще как минимум полтора года существования с риском попасть под санкции. В этом случае ее уже ничто не спасет. Значит, ей сейчас надо максимально дистанцироваться от Huawei и не давать повода подумать, что она работает на руководство Китая. Напомню, именно в этом в свое время обвинили Huawei и именно поэтому ввели санкции. В то время мы жарко обсуждали это в нашем Telegram-чате.

Honor еще не достигла уровня Huawei, но компания постоянно растет. Если она не повторит ошибок бывшего материнского бренда, есть все основания полагать, что она составит конкуренцию ведущим брендам на мировом рынке. Но допустят ли США появление новой Huawei? Вот это мы и узнаем в течение ближайших полутора-двух лет.