Honor 50 с сервисами Google вышел в России. Делимся своими впечатлениями

Вот и случилось то, чего многие так долго ждали. Компания Honor представила в России свой новый телефон Honor 50. Кроме необычного дизайна, он получил много интересных характеристик и функций. Но самое важное — это, конечно, возвращение сервисов Google без каких-либо ограничений. Многие последние модели не имели такой возможности и сильно страдали от этого. Я уже успел протестировать новый смартфон в деле и составить о нем первое впечатление. Сегодня я поделюсь им с вами. Тем более, о новинке действительно есть, что рассказать.

Первое впечатление от Honor 50

Опустим подробности коробки и комплектации. Здесь все стандартно и на высоком уровне, что свойственно продуктам Honor.

Куда интереснее была та часть первого впечатления, которая касается цвета новинки. Смартфон выпускается в нескольких вариантах: полночный черный, изумрудно-зеленый, мерцающий кристалл, перламутровый лого. Мне достался последний, с буквами логотипа компании. Смелый узор на задней стенке не боится сказать всему миру: ”Эй, смотрите! Я новый телефон Honor!”. Есть в этом даже что-то из олдскульных фильмов про будущее. Смотрится такой внешний вид необычно, привлекательно, смело и свежо. Но если для вас это слишком ярко, есть и более спокойные цвета.

Как снимает Honor 50

Камера тоже бросается в глаза, и если кто-то будет ее критиковать, я соглашусь с ним только в том, что она необычная. Да, в последнее время на рынке появилось несколько моделей с подобным решением, но это своего рода эксперимент, и обычные окошки уже надоели. Такие два крупных модуля выглядят интересно и привлекают не меньше внимания, чем узор задней стенки.

В двух кольцах разместились 4 камеры и вспышка. Верхнее полностью отдано под 108 Мп основную камеру. Нижнее уместило в себе сразу три камеры — сверхширик (8 Мп), макро (2 Мп) и датчик глубины (2 Мп). Они достойны того, чтобы поговорить о них отдельно. Возможно, мы сделаем это в одной из наших будущих статей, но уже сейчас понятно, что снимает она точно не хуже конкурентов.

Примеры снимков на основную камеру Honor 50:

Детализация на всех модулях соответствует их уровню. Цветопередача основного модуля более чем приятная, а телемодуль имеет присущий им легкий недостаток контрастности, но чтобы его увидеть, надо сильно придираться и всматриваться в снимки.

Отдельно выделю любопытную функцию мультивидео, которая позволяет делать интересные видео: вы можете снимать одновременно на фронтальную и основную камеру, а также на разные объективы. Это очень крутое решение для тех, кто любит создавать контент для социальных сетей и просто сохранять важные моменты своей жизни на видео.

Недорогие TWS-наушники Honor Earbuds 2 Lite. Стоит ли их покупать?

Фронтальная камера нового Honor 50

Спереди в экране сделано довольно крупное отверстие для фронтальной камеры, но она имеет разрешение 32 Мп. Не знаю, как бы она снимала, если бы была меньше по размеру, но в этом случае претензий у меня нет. Снимки получаются отличными почти в любых условиях — что днем, что ночью.

Экран с частотой до 120 Гц

Кстати, экран, в который врезана фронтальная камера, тоже заслуживает похвалы: OLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей, скругленными гранями и частотой обновления 120 Гц.

Из коробки включен динамический режим, который позволяет менять частоту обновления в зависимости от условий использования, и тогда, когда такая большая скорость не нужна, снижает ее до 60 Гц. Так получается сэкономить немного энергии, но к автономности мы вернемся чуть позже.

7 крутых динамичных игр для Android.

Настройка цветов экрана приятная и не агрессивная, как это часто бывает у OLED-матриц. Но если вам не нравятся оттенки, то фирменный инструмент глубокой настройки никуда не делся. Яркость же настолько высокая, что даже на улице не будет мыслей о том, что хотелось бы большего.

Удобно ли пользоваться тонким телефоном

Благодаря тому, что корпус тонкий сам по себе, а экран имеет скругления, держать смартфон в руке очень приятно. Создается ощущение, что он намного тоньше и легче, чем он есть на самом деле. Мне такая компоновка очень нравится. А еще, на такой острой грани клавиши ощущаются куда более выраженными и отзывчивыми, чем на плоской.

Несмотря на такую толщину и вес, в корпусе нашлось место для громких динамиков и сканера отпечатков в экране. Он отзывчивый и работает очень быстро. Вот только защите от воды места не нашлось. Скорее всего, определенный ее уровень есть, но официальная защита не заявлена.

Honor 50 с сервисами Google

В качестве операционной системы из коробки выбрана Android 11 с нанесенной поверх нее оболочкой Magic UI 4.2. Конечно, она будет обновляться и телефон получит более новые версии, но придется немного подождать. Зато приложения из Google Play можно ставить уже сейчас, и эта функция никуда не денется. Это действительно приятно. Доступны так же все фирменные приложения и сервисы Google — Карты, Почта, Ассистент и другие.

Впрочем, есть и фирменный Магазин Honor. Зайдя в него, вы сможете ознакомиться с новыми ноутбуками, часами и другими гаджетами, а так же купить их.

Google Play получил обновление в стиле Android 12. Как установить.

Honor 50 на Snapdragon 778G

Еще одним важным моментом для телефона стало возвращение процессоров от Qualcomm. Конкретно в этом телефоне установлен чипсет Snapdragon 778G субфлагманского уровня. Ультимативной производительности у него не будет, но он отлично работает и даже тянет серьезные игры. Можно попробовать представить топовые процессоры прошлого года и это будет что-то похожее. Сочетание оперативной и постоянной памяти можно выбрать из трех вариантов: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Выше я уже говорил, что у телефона есть быстрая зарядка в комплекте, и она основана на собственной технологии SuperCharge. До 50% телефон можно зарядить всего за 10 минут, а до 75% — за 20 с лишним минут. При этом емкость батареи составляет 4300 мАч. Но лучше не терять фирменный адаптер. С другими (даже мощными) зарядка будет намного медленнее.

Общее впечатление от Honor 50

Несмотря на то, что я провел с Honor 50 совсем немного времени, меня не покидало ощущение, что я отлично знаю этот телефон. Мне всегда нравились устройства бренда, о чем я не раз упоминал ранее в обзорах. Этот смартфон сделан в лучших традициях старых моделей бренда, однако есть и много нового. Приятно, что компания сохраняет преданность традициям, но и открыта для новых решений.

Наверное, если пытаться придраться и найти что-то, что я хочу изменить, то на первое место встанет отсутствие беспроводной зарядки. Я привык ей пользоваться и сразу заметил, что ее нет. Зато без нее удалось сохранить небольшую толщину корпуса, а это уже плюс.

Honor снова набирает ход и предлагает отличное устройство. Мне кажется, это золотая середина. Более мощный процессор не так уж и нужен, а с тем что есть получилось сохранить невысокую цену.

К плюсам я так же отнесу необычный вариант цвета корпуса и своеобразную, но свежую форму камеры. Когда я делюсь впечатлением о телефоне, я обычно задаю себе вопрос, готов ли я пользоваться им дальше. Даже из хороших телефонов иногда хочется вытащить симку и вставить ее обратно в свой телефон. В случае с Honor 50 все немного не так. Я решил продолжить пользоваться этим телефоном. По крайне мере пока. Мне интересно проверить его в деле более основательно. А значит, возможно, я расскажу о нем более подробно через некоторое время.