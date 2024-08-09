Расходимся! Google Pixel 9 почти ничем не будет отличаться от прошлогодней модели

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Артем Сутягин

Согласно последним эксклюзивным данным о Google Pixel 9, процессор Tensor G4 представляет собой наименее значительное обновление в истории серии. Несмотря на то, что высокая производительность никогда не была главным козырем Tensor, ключевые возможности искусственного интеллекта чипа также остались практически без изменений. Причина этого кроется в том, что Google, вероятно, не уложилась в сроки разработки более мощного кастомного чипсета, который теперь ожидается лишь в Pixel 10, и была вынуждена спешно модернизировать Tensor G3 для линейки Pixel 9. Осталось только понять, будет ли Pixel 8 поддерживать все будущие функции ИИ, запланированные для Pixel 9 и какой телефон лучше купить.

Расходимся! Google Pixel 9 почти ничем не будет отличаться от прошлогодней модели. Судя по всему, серьезных изменений в этом телефоне не будет. Изображение: Будь Мобильным! Фото.

Судя по всему, серьезных изменений в этом телефоне не будет. Изображение: Будь Мобильным!

Стоит ли покупать Pixel 9

Обновления CPU и GPU, по-видимому, недостаточно существенны, чтобы значительно повлиять на обработку задач искусственного интеллекта. DSP, отвечающий за алгоритмы камеры, остался прежним, а идентичный TPU является ключевым элементом, объединяющим возможности ИИ Google на устройствах.

Можно предположить, что Tensor G4 схож с G3 настолько, что практически единственная причина, по которой Google может не внедрять свои новейшие функции, такие как AddMe и Pixel Screenshots, в серию Pixel 8 — это стремление повысить продажи Pixel 9. Нельзя отрицать, что добавление этих функций сделало бы Pixel 8 еще привлекательнее и я бы советовал к покупке именно его. Но снижение интереса к новым моделям, несмотря на улучшения камеры и другого оборудования явно не в интересах компании. Это поднимает важный вопрос: насколько Google привержена идее переноса функций новинки на старые модели.

Будут ли функции ИИ из Pixel 9 в старых моделях

История Google с Feature Drops, переносом функций, неоднозначна. Хотя со временем в линейку Pixel было добавлено множество новых функций, некоторые значимые обещания, такие как Zoom Enhance, все еще не реализованы. Нет гарантий, что все новейшие функции ИИ будут доступны для Pixel 9 сразу после запуска, поэтому надежда на их своевременное появление в серии Pixel 8 кажется призрачной.

Будут ли функции ИИ из Pixel 9 в старых моделях. Пока нет ясности, получит ли прошлогодний смартфон новые функции Google Gemini. Изображение: Overclockers.ru. Фото.

Пока нет ясности, получит ли прошлогодний смартфон новые функции Google Gemini. Изображение: Overclockers.ru

Важная ли оперативная память для работы ИИ

Существенным исключением является оперативная память. ИИ на устройстве требователен к ОЗУ. Именно поэтому базовый Pixel 8 изначально не получил Gemini Nano, в то время как 8 Pro, обладая 12 ГБ ОЗУ смог его «переварить». По слухам, Pixel 9 будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти, а модели Pro — 16 ГБ. Это значительно превосходит возможности базового Pixel 8, но соответствует Pixel 8 Pro.

Таким образом, более доступный Pixel 8 может снова оказаться в невыгодном положении, тогда как предыдущая премиальная модель Google должна быть способна конкурировать с Pixel 9 по возможностям ИИ. По крайней мере «на бумаге».

Что будет со смартфонами Pixel

Незначительное обновление процессора ставит Google и серию Pixel в интересное положение. Сможет ли компания полагаться только на аппаратные улучшения для продвижения Pixel 9, одновременно демонстрируя, что лучшие программные функции могут быть доступны на разных поколениях устройств?

Что будет со смартфонами Pixel. Пока еще есть вероятность, что Pixel 9 будет выглядеть не так, как мы думаем. Изображение: ShiftDelete.net. Фото.

Пока еще есть вероятность, что Pixel 9 будет выглядеть не так, как мы думаем. Изображение: ShiftDelete.net

Действительно ли семь лет обновлений означают семь лет передовых функций? Google могла бы представить серию Pixel как эволюционирующую платформу для лучших в отрасли технологий ИИ, независимо от поколения устройства. Однако это может потребовать жертвы в виде престижа Pixel 9.

Каждый раз, выпуская новых модели смартфонов, их производители хотят повысить их привлекательность и продать как можно больше единиц этой модели. Но уже много лет назад скорость появления инноваций существенно снизилась. Из-за этого продавать каждый год новую модель становится все более сложной задаче, ведь она все меньше отличается от модели 3-летней давности.

А если сравнивать с прошлогодней моделью, то заставить купить новинку можно только истинных фанатов марки. Вот и приходится производителям прибегать к хитростям вроде программного ограничения функций для старых моделей. Беда лишь в том, что и этого часто недостаточно для существенного повышения уровня продаж.

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