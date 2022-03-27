Существует ли цифровая безопасность и кому так сильно нужны наши данные

Конфиденциальность, безопасность, защита данных и прочие красивые слова. Все это мы слышим так часто, что иногда от них, простите, подташнивает. С каждой сцены и на каждой презентации представители технологических компаний твердят нам о том, что мы сами хотим услышать. Это то, что мы готовы купить и хотим иметь. Нам не нравится, когда кто-то получает доступ к нашим данным. Но как только мы стремимся их спрятать, так все вокруг хотят их получить. И это не совсем так, как мы себе представляем, когда условный Джон в офисе Google будет собирать наши данные. Они собираются чаще всего обезличенно и очень обще, но собираются постоянно и всеми — от разработчиков игр до создателей наших телефонов. К этому надо привыкнуть и понять, что меньше данных собирать точно не будут. Это тема для большого разговора, но мы попробуем не растягивать его слишком надолго.

Можно ли не делиться своими данными

Теоретически, вы можете отказаться от отправки части данных, которые от вас требуют производители устройств. Например, при активации смартфона вы можете найти данные пункты, которые позволят вам не делиться данными, но их не так много. А если вы откажетесь от такой передачи, то, скорее всего, не сможете пользоваться частью функций.

Эта проблема выходит за рамки Google. Каждая технологическая компания заставляет вас предоставлять личную информацию для получения услуг, независимо от того, бесплатны они или нет. Иногда делают они это открыто и честно, иногда подталкивают вас к передаче данных, закрывая доступ к части услуг без такого разрешения, а иногда просто втихаря собирают данные и все. И не стоит думать, что именно ваши данные никому не нужны. Во времена цифровой экономики данные каждого человека бесценны. Они создают массив, который нужен всем.

Как безопасно пользоваться Wi-Fi в кафе, транспорте и на улице.

Зачем собираются данные пользователей

Именно пользовательские данные, то насколько качественно и полно они собраны, позволяют компании превратиться из простого поставщика услуг и товаров в огромного транснационального монстра стоимостью в миллиарды долларов, вроде Apple, Amazon, Google и прочих. Чем больше ты знаешь о своем клиенте, тем проще его удовлетворить. Раньше данные надо было перебирать вручную, а обрабатывать большие массивы можно было только с большой долей погрешности. Теперь есть алгоритмы, которые делают это за человека, и системы машинного обучения могут работать с ”бигдатой” очень эффективно, просто выдавая готовый результат.

Пришло время всем нам понять это, нравится нам это или нет. Google не стала бы гигантом, продавая телефоны Pixel. Apple не знала бы, какие функции встроить в следующую версию iPhone и Mac. Amazon не стала бы крупнейшим онлайн-ритейлером в мире, предлагая лучшие товары по лучшей цене. Все они стали огромными компаниями благодаря правильным решениям, принятым в свое время, и собранным данным. Теперь они должны расти дальше (это закон экономики). А для этого им надо собирать и обрабатывать все больше данных.

Еще один пример того, как Google незаметно собирает данные. Зачем она это делает.

Какие данные собирают через смартфон

Каждый день создаются миллиарды гигабайт сведений о нас. Некоторые из них безобидны, например, веб-страницы, которые посетила ваша обезличенная сетевая сущность. Некоторые из них являются личными и менее безобидными, например, ваше местоположение, которым телефон делится с приложениями или производителем телефона. Мы отдаем некоторые из наших данных добровольно, некоторые неохотно и часто мы отдаем их, даже не подозревая об этом. Проблема в том, что нас заставляют это делать.

Но надо отметить, что компании собирали бы еще больше данных, если бы не были ограничены законами, призванными защищать конфиденциальность пользователей. В некоторых странах они более строгие, в других — менее, но есть они везде и не соблюдать их может стоить компаниям слишком дорого.

Стоит ли переживать из-за сбора данных

Я не могу сказать вам, что вы должны чувствовать себя комфортно, когда делитесь своими личными данными. Это решение, которое будет разным для всех нас. Я могу сказать, что мне не нравится в этом сборе больше всего. Если вы хотите пользоваться приложением или телефоном полноценно, часто вам надо в обязательном порядке делиться своими данными. Вам просто не оставляют выбора. Такие компании, как Google, постоянно рассказывают нам, насколько они прозрачны, но не стоит верить им на сто процентов, ведь свое они точно не упустят.

Я не говорю, что мы достигли антиутопического будущего, которое мы видим в фильмах или сериалах, по крайней мере, пока. Я говорю, что нас обманывают, вселяя в нас уверенность в том, что мы все контролируем. Настоящая правда заключается в том, что у нас нет реального выбора и мы вынуждены подчиняться, делясь своими данными на пути цифрового прогресса. Ситуацию не изменить, но можно немногого расслабиться. Собираемые данные не нужны компаниям о каждом из нас, если это не адресное обслуживание, вроде системы доставки. Гигантам куда интереснее получить общие данные и принять решение на основании них. Например, то, как пользователи в целом пользуются телефоном или приложением. Можно сказать, что каждый из нас — небольшой пиксель в огромной картине цифрового мира. Так проще к этому относиться.