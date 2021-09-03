На какой компании Google заработала больше всего денег

В 2006 году Google совершила очень крупную по тем временам сделку. Сложно сказать, что она изменила историю компании, но она все равно оказала большое влияние на бизнес компании. Направление постоянно растет и связано с самым скачиваемым в истории Google Play приложением. Вот только в то время мало кто верил в правильность покупки этого продукта за заоблачные по тем временам (да и по нынешним тоже) 1,65 миллиарда долларов. Некоторые инвесторы даже называли покупку глупой и неперспективной. Давайте вспомним, как это было. Тем более, почти наверняка вы сами каждый день пользуетесь этим продуктом, даже не задумываясь, с чего начиналась его история.

За сколько Google купила YouTube

В октябре 2006 года миллиардер-инвестор Марк Кьюбан сказал, что любой покупатель YouTube является ”идиотом”. Оказалось, что он недооценил компанию, но так думать у него были вполне обоснованные причины. Он считал, что YouTube закроют из-за массового обращения в суд правообладателей того контента, который размещен на этом хостинге. Тогда он еще не знал, что со временем авторы, наоборот, начнут делать контент именно для этой площадки и радоваться тому, что она существует и распространяет его.

Тем не менее, когда Google купила YouTube в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов, сделка стала шоком. Цена действительно часто называлась сумасшедшей. Возможно, в то время Google переплатила за YouTube, учитывая его уровень на тот момент, но сейчас почти все уверены, что это лучшая техническая сделка за всю историю. При том это относится не только к Google, а ко всей индустрии.

Сколько звезды зарабатывают на YouTube?

Когда появился YouTube

YouTube был запущен в феврале 2005 года Стивом Ченом, Чадом Херли и Джаведом Каримом. Vimeo фактически превзошел YouTube в то время, но не получил должного финансирования. YouTube же в свою очередь получил поддержку венчурного капитала Кремниевой долины. На самом деле сервис Google Видео тоже мог конкурировать с ними, но в период зарождения видеонаправления в Интернете большой популярности он не получил.

Запуск YouTube совпал со знаменитым скетчем Saturday Night Live ”Ленивое воскресенье”, который помог повысить узнаваемость сайта для обмена видео среди зрителей. После этого начался его бурный рост.

К июлю 2006 года люди загружали 65 000 видео в день, а количество просмотров достигло 100 миллионов в день. В 2011 году на сервис ежеминутно загружалось 48 часов контента, а количество просмотров достигло трех миллиардов в день. Дальше больше и сегодня цифры просто поражают.

Статистика YouTube

каждую минуту на YouTube загружается 500 часов контента

ежедневно в сумме просматривают 1 миллиард часов видео

на YouTube зарегистрировано 1,9 миллиарда человек

90% пользователей от 18 до 44 лет постоянно смотрят YouTube

на YouTube приходится 37% всего мобильного трафика планеты

90% посетителей YouTube открывают новые бренды именно там

YouTube второй по посещаемости сайт в мире после Google

Пользовательский контент — залог успеха YouTube. Кто угодно и когда угодно может размещать видео на этой площадке. Компания Google, занимающаяся продажей рекламы, знала, что она может монетизировать видео на YouTube. Позже компания решила разделить доход с создателями контента, что в свою очередь привело к созданию более качественного контента. Поэтому для многих это направление превратилось из хобби в бизнес, из чего родилось направление видеоблогинга.

Это также привело к появлению суперзвезд YouTube. В каждой стране есть свои лидеры, но по миру больше всего внимания привлекает канал PewDiePie с аудиторией 110 миллионов подписчиков и десятками миллионов долларов дохода в год.

Сколько зарабатывает Google на YouTube

Собственный доход YouTube быстро рос. Google купила YouTube в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов. В 2010 году выручка компании достигла 800 миллионов долларов, а к 2020 году выручка выросла до 19,8 миллиардов долларов, что составляет около 10% от общей выручки компании Alphabet (182 миллиарда долларов за этот год). То есть только за этот год вложенные Google в 2006 году деньги окупились в десять раз.

Почему YouTube просит подтвердить возраст.

Конечно, Google пришлось сильно вложиться в продвижение площадки, но убыточной ее назвать точно нельзя. Компания не раскрывает сумму вложений в YouTube, но можно догадаться, что она огромна. Сюда надо учитывать все, включая количество серверов, необходимых для размещения всех этих видео, их поддержку, дизайн, обеспечение работы, рекламу и прочее. Все это должно сильно истощить финансы Alphabet, но прибыли должно хватать не только на покрытие расходов, но и на то, чтобы делиться с авторами контента, многие из которых являются мультимиллионерами.

Google не всегда так везло с покупками. Известно, что в 2012 году Google заплатила за Motorola Mobility 12,5 млрд долларов. Позже она продала компанию Lenovo за 2,91 млрд потеряв только на сделке 9,6 млрд долларов. Еще в 2017 году Google заплатила 1,1 миллиарда долларов за определенные активы производителя смартфонов HTC для развития собственного бизнеса смартфонов Pixel. Неясно, какую отдачу от инвестиций Google получила от этой покупки.

Другие приобретения Google на сумму более 1 миллиарда долларов включают DoubleClick за 3,2 миллиарда долларов в 2007 году, Waze за 1 миллиард долларов в 2013 году, Nest Labs за 3,2 миллиарда долларов в 2014 году, Looker за 2,6 миллиарда долларов в 2019 году и Fitbit за 2,1 миллиарда долларов в 2021 году. К сожалению, нельзя сказать, зарабатывает ли Google на этом, так как она не публикует данные с такой разбивкой. Поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что некоторые ее приобретения приносят убыток. Но сделку нельзя оценивать только с этой стороны. Часто что-то покупается, чтобы оно не досталось конкурентам или само не стало сильной конкурирующей силой.

Самое популярное видео на YouTube

Возвращаясь к YouTube, можно сказать, что Baby Shark Dance является самым просматриваемым видео на площадке. На момент написания этой статьи его посмотрели 9,2 миллиарда раз. Это на пару миллиардов больше, чем население планеты. А ведь совсем недавно мы говорили о том, что клип PSY GANGNAM STYLE стал первым в истории, который набрал миллиард просмотров. Только представьте, сколько раз Google покажет рекламу в таких видео и сколько заработает на этом.

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Сколько стоит YouTube

По оценкам аналитиков, считается, что YouTube стоил бы 300 миллиардов долларов, если бы был независимой компанией. Это примерно 18% текущей чистой рыночной капитализации Alphabet в 1,67 триллиона долларов. Если смотреть с этой точки зрения, первоначальная стоимость приобретения в 1,65 миллиарда долларов была просто грабительской. Только не для покупателя, а для продавца. Но не факт, что первоначальная команда смогла бы так раскрутить свой продукт, как это сделала Google.