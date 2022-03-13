Как безопасно пользоваться Wi-Fi в кафе, транспорте и на улице

Наверное, сейчас сложно найти человека, который не пользовался бы Wi-Fi. Он есть буквально на каждом углу в прямом и в переносном смысле слова. Времена, когда им можно было пользоваться только дома или в кафе, прошли. Теперь он есть в транспорте и даже на улице. Но можно ли сказать, что пользоваться им безопасно? На самом деле такой способ подключения к Интернету несет в себе определенные риски. Давайте рассмотрим их и поймем, как обезопасить себя при подключении к Wi-Fi, как пользоваться им безопасно и возможно ли это вообще.

Безопасно ли пользоваться Wi-Fi

Работа в общественном месте может быть тем, что вам нужно, чтобы продолжать заниматься своим делом вне офиса, но как вы можете быть уверены, что ваши данные в безопасности, когда вас нет дома? Когда речь идет о конфиденциальности, ничто не заменит использование вашего собственного домашнего Wi-Fi, доступ к которому с почти стопроцентной долей вероятности есть только у вас. Но есть некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ваши данные были защищены даже вне дома.

Как надо пользоваться Wi-Fi

Узнайте кому принадлежит сеть

Один из первых и, возможно, наиболее важных шагов — убедиться, что вы знаете, кто размещает точку доступа Wi-Fi, которую вы используете. Например, если вы подключаетесь в кафе, вы сможете найти на стене или где-то еще название сети, которая предоставляется самим заведением. Если ее нет, вы можете спросить у хозяина или работника, какая сеть действует в этом кафе. Для безопасности некоторые заведения прибегают к постоянной смене паролей. Это признак ответственного отношения к безопасности, хотя он и не является ее гарантией.

Включите двухфакторную аутентификацию

Основа сохранности данных в Сети обсуждалась уже не раз и продолжает обсуждаться. Не поленитесь и возьмите за правило настройку двухфакторной аутентификации. Особенно, если вы часто пользуетесь общественными и/или сомнительными сетями Wi-Fi. Она может быть через SMS или электронную почту, что не так важно. Главное, чтобы она была, и доступ не ограничивался паролем, который легко взломать или украсть.

Кстати о паролях. Убедитесь, что вы используете хорошие и надежные пароли, которые сложно угадать. Вы можете использовать менеджер паролей, чтобы они были внутри него, а доступ был только с матер-паролем. Apple и Samsung даже включают в свои операционные довольно надежные менеджеры, поддерживаемые специальной аппаратной защитой. Это не сможет полностью защитить вас от фишинговых атак, но существенно повысит безопасность.

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Можно ли везде использовать одинаковый пароль

Не стоит везде ставить одинаковый пароль. Если связка ”логин-пароль” утечет в одном месте, злоумышленники при помощи ботов будут вбивать их везде и получат доступ к остальным вашим учетным записям. Поэтому используйте уникальные пароли хотя бы для самых важных учеток.

Еще одна важная банальность: никогда не передавайте свои коды аутентификации кому-либо еще, даже если кажется, что они работают на сервис, в которому вы пытаетесь подключиться. Это как диктовать кому-то код из СМС от банка. Ничем хорошим это не кончится, ведь настоящему сотруднику такой код просто не нужен. Эти коды предназначены для вашей аутентификации и только для этого.

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Обновление ПО

Также рекомендуется убедиться, что на вашем устройстве установлены последние обновления, чтобы быть уверенным, что известные уязвимости уже устранены. Это не сработает на старых телефонах, но если ваше устройство еще обновляется, не пренебрегайте обновлениями.

Если вам надо поработать с ноутбуком в кафе, парке или в общественном транспорте, для обеспечения безопасности можно воспользоваться точкой доступа в телефоне. В этом случае часто можно даже не открывать сеть для общего доступа, чтобы ее кто-то видел. Устройства сами договорятся между собой и подключатся друг к другу. Еще безопаснее будет пользоваться проводным подключением к телефону.

Стоит ли пользоваться VPN

И последнее, о чем стоит поговорить — использование VPN. В последнее время он набирает огромную популярность и постепенно появляется у все большего количества пользователей. Этот способ действительно способен не только дать возможность анонимизации в сети, но и сделать соединение более безопасным. Вот только минусов у него тоже достаточно.

Во-первых, надо понимать механизм, при котором данные проходят через сервер третьей стороны. Так можно выдать себя за пользователя из другого региона для обхода региональных запретов или получения скидки на услуги, но к данным получает доступ кто-то еще. Обеспечение сети VPN требует денег. Это серверы, работа специалистов, передача трафика и другие большие статьи расходов. Надо понимать, что действительно бесплатно никто этого делать не будет.

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Значит, с большой долей вероятности, оператор VPN будет монетизировать ваши данные. Я не говорю о перехвате паролей — это маловероятно, но не исключено — а скорее о доступе к вашей поведенческой модели или чему-то вроде этого. Минимизировать подобные риски позволит платный VPN, которых много. Но в этом случае придется платить за него больше, чем вы платите за Интернет. Каждый решит сам, нужно ли ему это.

Надо помнить надо одно — обезопасить себя в Сети на 100% нельзя, но и пускать этот процесс на самотек тоже не стоит. Ваши данные важнее, чем вам кажется, и завладеть ими хотят многие, особенно сейчас, когда есть автоматизированные системы и обработки. Просто имейте это в виду, учтите приведеные выше советы и не разбрасывайтесь вашими данными. Пусть они остаются только вашими.