Все хотят купить восстановленный телефон. Что это и почему так происходит

Наверное, когда речь заходит о покупке телефона, вы представляете себе поход в магазин или вызов курьера с запечатанной коробкой. Это абсолютно привычное и понятное явление. Еще одним привычным явлением можно считать покупку подержанного телефона. Не надо объяснять, как это происходит. Но есть еще один способ покупки, с которым мы сталкиваемся не так часто. Я говорю о покупке восстановленного гаджета. Популяризировала такое явление Apple, которая предлагала восстановленные iPhone, iPod, iPad и даже Mac. Теперь это явление набирает обороты, и пользователи готовы вставать в очереди за такими гаджетами. Но чем же они так хороши?

Какие плюсы в восстановленных телефонах

Восстановленные телефоны имеют большую ценность, поскольку их можно купить дешевле новых, но при это, они будут более надежными, чем подержанные. Обычно это смартфоны, которые сдали по гарантии, а производитель поменял сломаный компонент, заменил корпус и продает товар со скидкой.

Флагманы, такие, как Apple и Samsung, в основном рассматриваются при покупке отремонтированных телефонов, и, похоже, это не изменится в ближайшее время. Новый отчет Counterpoint Research показывает, что в прошлом году Apple была лидером рынка восстановленных телефонов. Кроме того, по сообщениям, мировой рынок восстановленных смартфонов в 2021 году рос быстрее, чем рынок новых.

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Восстановленные телефоны хорошо продаются

В 2021 году глобальные объемы продаж отремонтированных смартфонов выросли на 15% в годовом исчислении. Это намного выше, чем рост объема поставок новых смартфонов. Их рост составил всего 4,5% в годовом исчислении в прошлом году. Согласно отчету Counterpoint, это связано с тем, что новые смартфоны выпускаются по более высоким ценам, что заставляет покупателей выбирать что-то более доступное. Но сильно терять в характеристиках и качестве им не хочется. Поэтому пользователи и обращают внимание на восстановленные модели, как на относительно новое и довольно выгодное решение.

Рынок восстановленных устройств также растет благодаря обмену старых устройств на новые. Такая услуга в мире предлагается все чаще. А значит, растет и количество телефонов, которые можно ”подреставрировать” и продать как восстановленные. Есть даже цифра — в 2021 году во всем мире объем сделок по обмену вырос более чем на 10%.

Кто покупает восстановленные телефоны

Если мы сравним рынок восстановленных смартфонов в 2021 и 2020 годах, мы увидим, что он значительно вырос в таких регионах, как Латинская Америка и Индия. В первом случае рост составил 29%, а во втором — 25%.

Далее следуют США с ростом на 15%, затем Юго-Восточная Азия с ростом на 12%, Китай и Европа с ростом на 10% и, наконец, Африка показала рост на 4%. Отдельной статистики по России нет. Эти данные включены в общие по Европе. Но в нашей стране люди не охотно сдают старые телефоны, так как их оценивают очень недорого. Продажа их на площадках, вроде Авито, может оказаться существенно более выгодной.

В то время, как рынок восстановленных телефонов резко вырос, средние цены продажи восстановленных устройств также выросли. Это связано с тем, что устройства 4G в некоторых регионах по-прежнему сохраняют ценность из-за отсутствия услуг 5G. Если мы возьмем, к примеру, Индию или даже Россию, в этих странах пока нет коммерческого 5G, что может быть причиной того, что люди покупают восстановленные устройства, несмотря на то, что эти устройства являются моделями только для работы в сетях 4G.

Рынок восстановленных смартфонов будет продолжать расти, поскольку пока даже не во всех регионах есть такая возможность. Чем больше будет расширяться география предоставления такой услуги, тем более востребованными будут такие гаджеты.

Стоит ли покупать восстановленный телефон

Лично я не готов покупать восстановленные гаджеты, если их цена ниже новой меньше, чем на 10%. Если уже я решился на дорогую покупку, то доплатить еще немного и купить заведомо новый товар для меня будет более приятной историей. Но наш Иван Кузнецов со мной не согласен. Вот, что он думает:

Я люблю восстановленные устройства даже больше, чем новые, если их восстановлением занимался сам производитель. Такие гаджеты ничем не отличаются от новых. Если это смартфон, то ему в обязательном порядке меняют защитное стекло, батарею, корпус, память и дают новую гарантию. В жизни вы никогда не отличите восстановленный аппарат от нового. В практическом смысле они абсолютно одинаковы. То же самое и в восприятии. Никаких царапин или сколов. Ничего, что напомнило бы вам о том, что это устройство уже побывало у кого-то в руках. Да и то, производители используют повторно только те компоненты, которые не изнашиваются. А поскольку их тестируют особо тщательно, при их покупке намного ниже риск нарваться на брак. Поэтому купить такой телефон — да ещё и со скидкой — это счастье. — Иван Кузнецов, постоянный автор AndroidInsider.ru

А вы что думаете о восстановленных гаджетах? Готовы их купить? Если да, то на каких условиях? Пишите ответы в комментариях или в нашем Telegram-чате.