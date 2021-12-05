Почему в России нет 5G

Вот уже который год производители смартфонов активно внедряют 5G-модемы в свои устройства, добавляя к названию устройства «5G». Эти два символа моментально делают любой смартфон актуальным и современным. Стоит добавить, что за время, пока в других странах появились сети пятого поколения, 5G-смартфоны успели не просто подешеветь: многие бюджетные смартфоны поддерживают 5G и это норма. Жаль, что смысла приобретать такие устройства в России пока нет. На самом деле, удивительно, что в нашей стране так хорошо развиты сети 4-го поколения, но одновременно со всеми не появился 5G. В сегодняшнем материале разберемся: когда в России появится 5G, чем 5G лучше 4G и как 5G способен сделать нашу жизнь лучше, чем когда-либо.

Что такое 5G

Пятое поколение беспроводной мобильной связи — это набор технических характеристик сотовой сети. Пиковая скорость передачи данных по ней составит минимум 20 Гбит/с от оператора к абоненту. Это значительное увеличение скорости по сравнению с 4G. Кроме того, в 5G плотность соединения составляет не менее 1 миллиона подключенных устройств на квадратный километр, а сеть позволит абоненту передвигаться со скоростью до 500 км/ч (у 4G — 120 км/ч). А еще сами базовые станции 5G максимально энергоэффективны — в спящем режиме они будут потреблять значительно меньше электроэнергии. Если 4G создавался для улучшения качества голосовых вызовов и быстрого доступа в Интернет, то технология 5G несет в себе намного больше пользы, о которой вы даже не задумывались.

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Зачем нужен 5G

Для обычных пользователей Интернета, которые не вдаются в подробности, может показаться, что появление 5G — это возможность изменить нашу жизнь к лучшему, внедрив скорости в самые разные сферы. Вот несколько примеров:

Умный дом : 5G идеально подходит для Интернета-вещей, который позволит управлять удаленно не только устройствами в доме, но и видеонаблюдением. В общем, ваша Яндекс.Станция точно станет еще круче. Это качественный скачок не только для обычных пользователей, но и для бизнеса.

: 5G идеально подходит для Интернета-вещей, который позволит управлять удаленно не только устройствами в доме, но и видеонаблюдением. В общем, ваша Яндекс.Станция точно станет еще круче. Это качественный скачок не только для обычных пользователей, но и для бизнеса. Беспилотный транспорт . Беспилотные автомобили требуют значительной мощности, которую может дать 5G. Пока сложно сказать, насколько удобными будут беспилотные такси, но выглядит это очень интересно.

. Беспилотные автомобили требуют значительной мощности, которую может дать 5G. Пока сложно сказать, насколько удобными будут беспилотные такси, но выглядит это очень интересно. Облачные сервисы . Думаете, отправить файл в облако — это всё, что можно делать? 5G способен дать больше возможностей сервисам, облегчив их использование.

. Думаете, отправить файл в облако — это всё, что можно делать? 5G способен дать больше возможностей сервисам, облегчив их использование. Дополненная реальность. То, над чем работает Apple, аккуратно внедряя ее в свои сервисы, наконец-то получит широкое распространение. Это не только всевозможные игры и развлекательные сервисы, но и инструменты в области образования.

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Где есть 5G

Покрытие 5G уже есть в США, Австралии и Новой Зеландии. Удивительно, но покрытие сетей пятого поколения охватило Великобританию и Ирландию. В Европе 5G тоже потихоньку внедряется: есть в Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах. Интересный факт: в Африке 5G развернут не так широко, но даже на Мадагаскаре есть зона доступа 5G. К сожалению, Восточная Европа пока в числе отстающих. В общем, если окажетесь там, то точно сможете подписаться на наш Яндекс.Дзен.

Когда появится 5G в России

Пилотные проекты по запуску 5G появились еще в 2016 году, но не урегулированы многие вопросы. К примеру, с LTE дела обстоят неплохо, но вот оборудования, пригодного для 5G, по-прежнему не хватает: на это влияют еще и санкции, введенные США и Евросоюзом. Не урегулировали операторы и вопросы, связанные с частотами, которые используются для других целей. Получается ситуация, когда доступ к 5G в стране есть только в Москве — коммерческий, не для широких масс.

Кстати, не так давно операторы все же получили частоты 5G для компании «Новые цифровые решения» — совместному предприятию «Ростелекома», «Мегафона» и «ВымпелКома» на два года. Скорее всего, тестирование будет проходить на оборудовании Huawei. Кроме того, считается, что новые частоты позволят не только запустить 5G, но и заметно ускорить 4G — примерно на 30%. Это актуальная технология, которая востребована здесь и сейчас.

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Стоит ли покупать телефон с 5G

Будущее 5G в России туманно, но покупать такие смартфоны стоит. Они намного новее, шустрее, а также энергоэффективнее. Модуль 5G — хорошая фишка «про запас». Сети будут развиваться, а учитывая то, что смартфоны уже становятся более долговечными, через пару лет мы все почувствуем, насколько это круто. Смартфоны с 5G — это не только про быстрый Интернет, но и про современный процессор и другие решения, а 5G — хороший запас прочности, означающий, что ваш смартфон актуален будет актуален не только сейчас, но и в ближайшие пару лет.

Кстати, смартфон с 5G — это еще и отличный подарок. Какой из них точно стоит подарить своей девушке — об этом читайте в нашей статье.