10 телеграм-каналов специально для тех, у кого есть смартфон на Андроид

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Герман Вологжанин

Что мы обычно делаем в Телеграме? Как правило, мессенджер используется нами по прямому назначению, то есть для общения, а также является отдельной медиаплатформой с тысячами информационных каналов. Но помимо инструментов коммуникации и актуальных новостей здесь есть много всего интересного, а главное — полезного. В частности, вы можете найти телеграм-каналы, которые прокачают смартфон. Как? Сейчас узнаете!

10 телеграм-каналов специально для тех, у кого есть смартфон на Андроид. Телеграм-каналы, собранные специально для владельцев Android-смартфонов. Фото.

Телеграм-каналы, собранные специально для владельцев Android-смартфонов

Канал о технологиях в Телеграме

Канал о технологиях в Телеграме. Технокот собирает все самое интересное из мира технологий. Фото.

Технокот собирает все самое интересное из мира технологий

Технокот в Telegram

Смартфоны являются неотъемлемой частью экосистемы умных устройств. Поэтому мы должны быть в курсе происходящего в мире современных технологий. В этом деле поможет телеграм-канал Технокот, аккумулирующий новости искусственного интеллекта и технологий, лайфхаки и крутые находки из мира гаджетов.

Телеграм-канал об Андроид

Телеграм-канал об Андроид. Главный телеграм-канал для владельцев Android-устройств. Фото.

Главный телеграм-канал для владельцев Android-устройств

AndroidInsider.ru в Telegram

Еще один незаменимый спутник владельца смартфона на Андроид — телеграм-канал AndroidInsider.ru с полезными инструкциями, а также рассказами о новых устройствах и приложениях, меняющих наши устройства. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

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Приложения для Андроид в Телеграме

Приложения для Андроид в Телеграме. Телеграм-канал с редкими и только бесплатными приложениями. Фото.

Телеграм-канал с редкими и только бесплатными приложениями

Easy APK в Telegram

За последние пару лет из Google Play пропало несколько десятков важных российских приложений, а некоторые игры и программы не распространяются на территории нашей страны. Но их можно найти и установить самостоятельно, подписавшись на телеграм-канал Easy APK. Здесь публикуются APK-файлы самых интересных игр и приложений, которые вы не найдете больше нигде.

Как установить приложение через APK на Android

Аксессуары для смартфонов и не только

Аксессуары для смартфонов и не только. Каталог аксессуаров для смартфонов и прочих безделушек. Фото.

Каталог аксессуаров для смартфонов и прочих безделушек

Сундук Али-Бабы в Telegram

Смартфоном невозможно пользоваться без аксессуаров, а подобрать чехол или зарядку по выгодной цене вам поможет телеграм-канал Сундук Али-Бабы. В нем собраны классные находки с AliExpress, редко появляющиеся на главной странице маркетплейса. Полезные аксессуары, интересные гаджеты и большие скидки на смартфоны — все это здесь!

Крутые товары с AliExpress для тех, кто умеет работать руками

Где скачать обои на телефон

Где скачать обои на телефон. Склад с самыми крутыми обоями. Фото.

Склад с самыми крутыми обоями

Обои на телефон в Telegram

Чтобы освежить внешний вид мобильной операционки и поменять обои на телефоне, подпишитесь на одноименный телеграм-канал. Здесь собраны классные картинки, которые можно загрузить на свое устройство в HD-качестве и установить в качестве фона на главный экран.

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Уникальные темы для Телеграма

Уникальные темы для Телеграма. Канал, который изменить дизайн Телеграма на вашем смартфоне. Фото.

Канал, который изменить дизайн Телеграма на вашем смартфоне

Телеграм темы в Telegram

Изменить можно не только внешний вид системы, но и дизайн Telegram. Для этого вам понадобятся темы для Телеграма, постоянно обновляющиеся в канале с говорящим названием. Достаточно выбрать понравившийся вариант оформления, нажать кнопку «Установить», и вы заметите, как быстро преобразится мессенджер на вашем устройстве.

Темы на Android: как они работают и как их устанавливать

Новости и полезные советы для владельцев iPhone

Новости и полезные советы для владельцев iPhone. Лучшее место для фанатов и просто владельцев техники Apple. Фото.

Лучшее место для фанатов и просто владельцев техники Apple

AppleInsider.ru в Telegram

Если среди ваших устройств есть место технике Apple, то не проходите мимо телеграм-канала AppleInsider.ru. Новости, полезные советы, опросы и эксклюзивные материалы собраны здесь, чтобы каждый из вас знал о технологических новинках и о том, как ими правильно пользоваться.

Игры для эмулятора PSP на Android

Игры для эмулятора PSP на Android. Легендарные игры, в которые можно сыграть на своем смартфоне. Фото.

Легендарные игры, в которые можно сыграть на своем смартфоне

Игры для эмулятора PSP в Telegram

Главная новость последних дней из мира Apple — появление в App Store эмулятора портативной консоли PSP от компании Sony. Вот только на Android уже давно можно играть в Metal Gear Solid, God of War и другие проекты легендарной приставки. А скачать игры для эмулятора PSP вы сможете при помощи специального телеграм-канала.

Как пользоваться эмулятором PSP на Android

Наборы стикеров для Телеграма

Наборы стикеров для Телеграма. Телеграм-канал, способный разбавить ваши чаты. Фото.

Телеграм-канал, способный разбавить ваши чаты

Каталог стикеров и эмодзи в Telegram

Тем, кто использует Telegram как средство коммуникации, не обойтись без каталога эксклюзивных стикеров и эмодзи. Добавляйте их себе, чтобы удивить или просто развеселить своих собеседников и разбавить формальный разговор. Ведь со стикерами в Телеграме даже деловая беседа становится менее напряженной.

Интересный канал о гаджетах

Интересный канал о гаджетах. Самый интересный канал об искусственном интеллекте и технологиях. Фото.

Самый интересный канал об искусственном интеллекте и технологиях

Кобура от Теслы в Telegram

Наконец, не забудьте подписаться на Кобуру от Теслы. Канал подкупает своей легкой подаче в обзоре новинок гаджетов, из-за чего его интересно читать вне зависимости от наличия базовых знаний в мире техники. Забавные видео о самых крутых новинках техники собраны именно здесь.

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