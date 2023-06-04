Эмулятор PSP на Android превращает смартфон в игровую консоль. Показываю, как им пользоваться

Подавляющее большинство игр для смартфонов представляет из себя аркадные проекты без какого-либо сюжета с кучей рекламы и необходимостью иметь постоянное подключение к интернету. Получить от них удовольствие сложно, а вот потратить время впустую — пожалуйста. К счастью, существует эмулятор PSP на Андроид, превращающий любой телефон в легендарную консоль Sony, для которой вышло огромное количество крутых игр от GTA: Liberty City Stories до God of War: Ghost of Sparta.

Где скачать эмулятор PSP на Андроид

Эмулятор PPSSPP — лучшее приложение, позволяющее запускать игры с PSP на Андроид. Программа полностью переведена на русский язык и доступна для скачивания напрямую через Google Play.

Скачать PPSSPP

Эмулятор ПСП на Андроид вышел еще в 2012 году, а сама игровая консоль — в 2004. Исходя из этого, вы должны понимать две вещи:

по качеству графики игры PSP на Андроид значительно уступают современным аналогам, разработанным специально для смартфонов;

значительно уступают современным аналогам, разработанным специально для смартфонов; в то же время эмулятор PPSSPP работает почти на всех девайсах вне зависимости от их стоимости, поэтому насладиться играми можно как на дешевом Redmi 9A, так и на очень дорогом Galaxy S23 Ultra.

Хотя в графическом плане игры PSP на телефоне не впечатляют, интересным остается сам процесс. Почти все проекты, разработанные для этой консоли, имеют увлекательный сюжет, а для их запуска не требуется подключение к интернету. Хоть сегодня уезжай к бабушке в деревню и играй в ПСП на Андроид. Но сначала нужно скачать те самые игры.

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Игры для эмулятора PSP

Скачать игры на PPSSPP вы можете на нескольких десятков сайтов, просто вбив в поисковик соответствующий запрос. Но я настоятельно рекомендую посетить форум 4PDA, где в отдельной теме собраны абсолютно все проекты, которые запускаются на смартфоне. Более того, перед тем как скачать игры на PSP, там можно изучить их описание и понять, насколько хорошо они идут на Андроид.

Скачать игры PSP

Игры для эмулятора PSP на Андроид нужно скачивать в формате ISO или CSO. Также необходимо создать отдельную папку, где будут лежать эти файлы:

Запустите «Проводник» («Менеджер файлов»). Нажмите на «три точки», а затем — «Новая папка». Придумайте название папки на английском языке и нажмите «ОК». Переместите файлы в указанную директорию.

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Скачивать сразу все игры для эмулятора PSP не обязательно. Можете пополнять свою коллекцию по ходу дела. Как только в папке окажутся первые игры, сделайте следующее:

Запустите PPSSPP. Нажмите кнопку «ОК». Выберите папку, где лежат игры. Нажмите кнопку «Использовать эту папку». Если все сделано верно, а файлы представлены в поддерживаемых форматах ISO или CSO, вы увидите иконки игр в основном меню PPSSPP.

Чтобы запустить игру PSP на телефоне, достаточно нажать на выбранную иконку. Также их можно открывать напрямую через файл нажатием на «Открыть».

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Как играть в PSP на Андроид

Поскольку мы имеем дело с эмулятором ПСП на телефоне, а не полноценной консолью, при использовании PPSSPP вы столкнетесь со следующими проблемами:

картинка будет иметь соотношение сторон 16:9, в то время как экраны практически всех современных смартфонов используют 21:9;

частота кадров в играх зачастую имеет потолок в 30 fps, а о 90-120 fps даже мечтать не приходится.

Кроме того, вас может смутить управление эмулятора PSP. Виртуальные кнопки часто закрывают полезную область экрана, а еще они не слишком удобные в сравнении с физическими аналогами на настоящей консоли.

Впрочем, на нашем сайте есть текст с рассказом о том, как подключить геймпад к смартфону. Прочитайте его, а затем откройте настройку жестов в эмуляторе PPSSPP и отрегулируйте кнопки под себя.

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Что касается игрового процесса, то в большинстве случаев картинка не сможет порадовать плавностью. Но, к примеру, в God of War для PPSSPP я наблюдал стабильные 60 кадров в секунду. Так что играть можно. Главное — скачать оптимизированную игру, изучив отзывы к ней.

PSP на телефоне дает прекрасную возможность вспомнить о классных играх, которые выходили вплоть до 2012 года. Если же вы хотите выжать из своего аппарата максимум, попробуйте эмулятор PS Vita на Андроид. Консоль 2011 года имеет обратную совместимость с PSP, а также предлагает массу новых проектов с более крутой графикой.