Эмулятор PSP на Android превращает смартфон в игровую консоль. Показываю, как им пользоваться

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Герман Вологжанин
04.06.2023,

Подавляющее большинство игр для смартфонов представляет из себя аркадные проекты без какого-либо сюжета с кучей рекламы и необходимостью иметь постоянное подключение к интернету. Получить от них удовольствие сложно, а вот потратить время впустую — пожалуйста. К счастью, существует эмулятор PSP на Андроид, превращающий любой телефон в легендарную консоль Sony, для которой вышло огромное количество крутых игр от GTA: Liberty City Stories до God of War: Ghost of Sparta.

Эмулятор PSP на Android превращает смартфон в игровую консоль. Показываю, как им пользоваться. PlayStation Portable — легендарная консоль, игры для которой актуальны до сих пор. Фото.

PlayStation Portable — легендарная консоль, игры для которой актуальны до сих пор

Где скачать эмулятор PSP на Андроид

Эмулятор PPSSPP — лучшее приложение, позволяющее запускать игры с PSP на Андроид. Программа полностью переведена на русский язык и доступна для скачивания напрямую через Google Play.

Скачать PPSSPP

Эмулятор ПСП на Андроид вышел еще в 2012 году, а сама игровая консоль — в 2004. Исходя из этого, вы должны понимать две вещи:

  • по качеству графики игры PSP на Андроид значительно уступают современным аналогам, разработанным специально для смартфонов;
  • в то же время эмулятор PPSSPP работает почти на всех девайсах вне зависимости от их стоимости, поэтому насладиться играми можно как на дешевом Redmi 9A, так и на очень дорогом Galaxy S23 Ultra.

Хотя в графическом плане игры PSP на телефоне не впечатляют, интересным остается сам процесс. Почти все проекты, разработанные для этой консоли, имеют увлекательный сюжет, а для их запуска не требуется подключение к интернету. Хоть сегодня уезжай к бабушке в деревню и играй в ПСП на Андроид. Но сначала нужно скачать те самые игры.

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Игры для эмулятора PSP

Игры для эмулятора PSP. Эмулятор поддерживает почти все игры для PSP. Фото.

Эмулятор поддерживает почти все игры для PSP

Скачать игры на PPSSPP вы можете на нескольких десятков сайтов, просто вбив в поисковик соответствующий запрос. Но я настоятельно рекомендую посетить форум 4PDA, где в отдельной теме собраны абсолютно все проекты, которые запускаются на смартфоне. Более того, перед тем как скачать игры на PSP, там можно изучить их описание и понять, насколько хорошо они идут на Андроид.

Скачать игры PSP

Игры для эмулятора PSP на Андроид нужно скачивать в формате ISO или CSO. Также необходимо создать отдельную папку, где будут лежать эти файлы:

  1. Запустите «Проводник» («Менеджер файлов»).
  2. Нажмите на «три точки», а затем — «Новая папка».
  3. Придумайте название папки на английском языке и нажмите «ОК».
  4. Переместите файлы в указанную директорию.
Игры для эмулятора PSP. Все игры должны лежать в одной папке. Фото.

Все игры должны лежать в одной папке

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Скачивать сразу все игры для эмулятора PSP не обязательно. Можете пополнять свою коллекцию по ходу дела. Как только в папке окажутся первые игры, сделайте следующее:

  1. Запустите PPSSPP.
  2. Нажмите кнопку «ОК».
    3. Игры для эмулятора PSP. При необходимости папку можно будет изменить в настройках эмулятора. Фото.

    При необходимости папку можно будет изменить в настройках эмулятора

  3. Выберите папку, где лежат игры.
  4. Нажмите кнопку «Использовать эту папку».
  5. Если все сделано верно, а файлы представлены в поддерживаемых форматах ISO или CSO, вы увидите иконки игр в основном меню PPSSPP.
    6. Игры для эмулятора PSP. Основное меню PPSSPP. Фото.

    Основное меню PPSSPP

Чтобы запустить игру PSP на телефоне, достаточно нажать на выбранную иконку. Также их можно открывать напрямую через файл нажатием на «Открыть».

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Как играть в PSP на Андроид

Поскольку мы имеем дело с эмулятором ПСП на телефоне, а не полноценной консолью, при использовании PPSSPP вы столкнетесь со следующими проблемами:

  • картинка будет иметь соотношение сторон 16:9, в то время как экраны практически всех современных смартфонов используют 21:9;
  • частота кадров в играх зачастую имеет потолок в 30 fps, а о 90-120 fps даже мечтать не приходится.

Кроме того, вас может смутить управление эмулятора PSP. Виртуальные кнопки часто закрывают полезную область экрана, а еще они не слишком удобные в сравнении с физическими аналогами на настоящей консоли.

Как играть в PSP на Андроид. Игры идут не во весь экран, а кнопки перекрывают картинку. Фото.

Игры идут не во весь экран, а кнопки перекрывают картинку

Впрочем, на нашем сайте есть текст с рассказом о том, как подключить геймпад к смартфону. Прочитайте его, а затем откройте настройку жестов в эмуляторе PPSSPP и отрегулируйте кнопки под себя.

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Что касается игрового процесса, то в большинстве случаев картинка не сможет порадовать плавностью. Но, к примеру, в God of War для PPSSPP я наблюдал стабильные 60 кадров в секунду. Так что играть можно. Главное — скачать оптимизированную игру, изучив отзывы к ней.

Как играть в PSP на Андроид. God of War идет на отлично. Фото.

God of War идет на отлично

PSP на телефоне дает прекрасную возможность вспомнить о классных играх, которые выходили вплоть до 2012 года. Если же вы хотите выжать из своего аппарата максимум, попробуйте эмулятор PS Vita на Андроид. Консоль 2011 года имеет обратную совместимость с PSP, а также предлагает массу новых проектов с более крутой графикой.

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