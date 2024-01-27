Как открыть файл APK на Android, чтобы установить приложение

Чтобы установить приложение на телефон, не обязательно обращаться к помощи Google Play. Android — открытая операционная система, предлагающая пользователю массу альтернатив. В частности, вы можете установить приложение вручную. Для этого необходимо скачать APK-файл нужной программы. Далее его остается только открыть. Кажется, что все просто, но на самом деле в процессе установки APK на Андроид есть риск столкнуться с целым рядом проблем, которые, впрочем, легко решаются.
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Где скачивать APK на Android
Установка приложений вручную является довольно опасной. Программы в виде файлов APK не проходят проверку Play Защиты, а потому могут быть заражены вирусами. Чтобы не наткнуться на подделку, старайтесь скачивать APK с официального сайта разработчиков приложения. Если на веб-ресурсе игры или программы нет установочного пакета, попробуйте найти его на APK Mirror или APKPure.
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Это надежные сайты, которые проверяют софт перед публикацией. Кроме того, не забывайте о российских магазинах приложений. Они тоже позволяют скачать APK на Android.
Как установить APK на Андроид
После скачивания установочного пакета у вас наверняка возникнет вопрос — чем открыть APK на Android? В отличие от XAPK, APKS и APKM, данный формат не требует наличия специального софта для работы с ним. Поэтому инструкция, как открыть файл APK, кажется максимально простой:
- Найдите скачанный пакет через приложение «Проводник» или «Менеджер файлов» на своем телефоне.
- Нажмите на APK.
- Если раньше вы никогда не имели дела с APK, понадобится разрешить установку из неизвестных источников.
- Подтвердите, что вы ознакомились с возможными угрозами.
- Нажмите кнопку «Установить».
- Дождитесь, пока приложение распакуется, после чего нажмите кнопку «Открыть» для запуска программы или «Готово» для возвращения на предыдущий экран.
Ничего сложного в установке APK на телефоне нет. Но это не значит, что у каждого человека все проходит идеально. У многих людей не устанавливается APK на Андроид, и такая проблема является весьма распространенной.
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Что делать, если не устанавливается APK на Андроид
Если у вас не открывается файл APK, убедитесь, что он не поврежден и загружен полностью. Попробуйте скачать его заново. Не помогло? Тогда нужно убедиться в правильности формата файла:
- Задержите палец на файле.
- Выберите опцию «Переименовать».
- Проверьте, чтобы после названия стояло расширение «.apk» без пробелов, а имя файла было написано латиницей.
- При необходимости измените имя и нажмите «ОК».
Если файл открывается, но на экране появляется сообщение об ошибке синтаксического анализа пакета, то, скорее всего, APK поврежден, и в подобной ситуации поможет только поиск исправного файла. Также не помешает отключить Play Защиту, которая иногда блокирует установку:
- Запустите Google Play.
- Нажмите на иконку своего профиля в правом верхнем углу.
- Перейдите в раздел «Play Защита».
- Откройте настройки, нажав на шестеренку в правом верхнем углу.
- Отключите защиту.
Теперь снова откройте APK на телефоне. Ничего не вышло? Тогда есть смысл попробовать установить APK через компьютер. Далее подробно поговорим о том, как это сделать.
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Как установить APK через компьютер
Чтобы установить APK на телефон через ПК, вам придется познакомиться с Android Debug Bridge. О том, что это такое, мы рассказывали в отдельном материале, а потому сначала прочитайте его. Сделали? Тогда действуйте так:
- Распакуйте архив с ADB в любую папку компьютера и поместите туда APK-файл с приложением, которое нужно установить.
- На смартфоне откройте настройки для разработчиков (чтобы этот пункт отобразился, нужно несколько раз нажать на пункт «Версия сборки» или «Версия прошивки» в разделе «О телефоне»).
- Включите отладку по USB, а также разрешите установку через USB.
- Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель.
- На компьютере откройте папку с содержимым архива ADB.
- В адресной строке введите «cmd» и нажмите «Enter».
- Откроется командная строка, после чего нам нужно подключиться к смартфону через ввод команды «adb devices» и нажатие кнопки «Enter».
- На смартфоне разрешите отладку с этим компьютером, нажав в появившемся окне «ОК».
- В командной строке введите запрос формата «adb install [имя.apk]» (например, «adb install Opera.apk») и нажмите «Enter».
- Подтвердите установку на смартфоне и при необходимости поставьте галочку напротив «Запомнить выбор», чтобы в следующий раз подтверждение не запрашивалось.
Если все сделано верно, на главном экране смартфона появится ярлык приложения. При возникновении трудностей напишите в телеграм-чат AndroidInsider.ru, подробно описав проблему.