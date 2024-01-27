Как открыть файл APK на Android, чтобы установить приложение

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Герман Вологжанин

Чтобы установить приложение на телефон, не обязательно обращаться к помощи Google Play. Android — открытая операционная система, предлагающая пользователю массу альтернатив. В частности, вы можете установить приложение вручную. Для этого необходимо скачать APK-файл нужной программы. Далее его остается только открыть. Кажется, что все просто, но на самом деле в процессе установки APK на Андроид есть риск столкнуться с целым рядом проблем, которые, впрочем, легко решаются.

Как открыть файл APK на Android, чтобы установить приложение. APK поможет вам установить приложение вручную. Фото.

APK поможет вам установить приложение вручную

Где скачивать APK на Android

Установка приложений вручную является довольно опасной. Программы в виде файлов APK не проходят проверку Play Защиты, а потому могут быть заражены вирусами. Чтобы не наткнуться на подделку, старайтесь скачивать APK с официального сайта разработчиков приложения. Если на веб-ресурсе игры или программы нет установочного пакета, попробуйте найти его на APK Mirror или APKPure.

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Это надежные сайты, которые проверяют софт перед публикацией. Кроме того, не забывайте о российских магазинах приложений. Они тоже позволяют скачать APK на Android.

Как установить APK на Андроид

После скачивания установочного пакета у вас наверняка возникнет вопрос — чем открыть APK на Android? В отличие от XAPK, APKS и APKM, данный формат не требует наличия специального софта для работы с ним. Поэтому инструкция, как открыть файл APK, кажется максимально простой:

  1. Найдите скачанный пакет через приложение «Проводник» или «Менеджер файлов» на своем телефоне.
  2. Нажмите на APK.
  3. Если раньше вы никогда не имели дела с APK, понадобится разрешить установку из неизвестных источников.
  4. Подтвердите, что вы ознакомились с возможными угрозами.
    5. Как установить APK на Андроид. Сначала нужно разрешить установку из неизвестных источников. Фото.

    Сначала нужно разрешить установку из неизвестных источников

  5. Нажмите кнопку «Установить».
  6. Дождитесь, пока приложение распакуется, после чего нажмите кнопку «Открыть» для запуска программы или «Готово» для возвращения на предыдущий экран.

    7. Как установить APK на Андроид. В следующий раз предоставлять разрешение не потребуется. Фото.

    В следующий раз предоставлять разрешение не потребуется

Ничего сложного в установке APK на телефоне нет. Но это не значит, что у каждого человека все проходит идеально. У многих людей не устанавливается APK на Андроид, и такая проблема является весьма распространенной.

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Что делать, если не устанавливается APK на Андроид

Если у вас не открывается файл APK, убедитесь, что он не поврежден и загружен полностью. Попробуйте скачать его заново. Не помогло? Тогда нужно убедиться в правильности формата файла:

  1. Задержите палец на файле.
  2. Выберите опцию «Переименовать».
  3. Проверьте, чтобы после названия стояло расширение «.apk» без пробелов, а имя файла было написано латиницей.
  4. При необходимости измените имя и нажмите «ОК».
Что делать, если не устанавливается APK на Андроид. Убедитесь, что у файла правильное имя и расширение. Фото.

Убедитесь, что у файла правильное имя и расширение

Если файл открывается, но на экране появляется сообщение об ошибке синтаксического анализа пакета, то, скорее всего, APK поврежден, и в подобной ситуации поможет только поиск исправного файла. Также не помешает отключить Play Защиту, которая иногда блокирует установку:

  1. Запустите Google Play.
  2. Нажмите на иконку своего профиля в правом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Play Защита».
  4. Откройте настройки, нажав на шестеренку в правом верхнем углу.
  5. Отключите защиту.
Что делать, если не устанавливается APK на Андроид. Иногда Play Защита мешает установить APK. Фото.

Иногда Play Защита мешает установить APK

Теперь снова откройте APK на телефоне. Ничего не вышло? Тогда есть смысл попробовать установить APK через компьютер. Далее подробно поговорим о том, как это сделать.

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Как установить APK через компьютер

Чтобы установить APK на телефон через ПК, вам придется познакомиться с Android Debug Bridge. О том, что это такое, мы рассказывали в отдельном материале, а потому сначала прочитайте его. Сделали? Тогда действуйте так:

  1. Распакуйте архив с ADB в любую папку компьютера и поместите туда APK-файл с приложением, которое нужно установить.
  2. На смартфоне откройте настройки для разработчиков (чтобы этот пункт отобразился, нужно несколько раз нажать на пункт «Версия сборки» или «Версия прошивки» в разделе «О телефоне»).
  3. Включите отладку по USB, а также разрешите установку через USB.
    4. Как установить APK через компьютер. Смартфон нужно подключать к ПК в режиме отладки. Фото.

    Смартфон нужно подключать к ПК в режиме отладки

  4. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель.
  5. На компьютере откройте папку с содержимым архива ADB.
  6. В адресной строке введите «cmd» и нажмите «Enter».
    7. Как установить APK через компьютер. Откройте командную строку через папку с ADB. Фото.

    Откройте командную строку через папку с ADB

  7. Откроется командная строка, после чего нам нужно подключиться к смартфону через ввод команды «adb devices» и нажатие кнопки «Enter».
  8. На смартфоне разрешите отладку с этим компьютером, нажав в появившемся окне «ОК».
  9. В командной строке введите запрос формата «adb install [имя.apk]» (например, «adb install Opera.apk») и нажмите «Enter».
    10. Как установить APK через компьютер. После ввода каждой команды нужно нажимать «Enter». Фото.

    После ввода каждой команды нужно нажимать «Enter»

  10. Подтвердите установку на смартфоне и при необходимости поставьте галочку напротив «Запомнить выбор», чтобы в следующий раз подтверждение не запрашивалось.

    11. Как установить APK через компьютер. Не забудьте подтвердить все действия на смартфоне. Фото.

    Не забудьте подтвердить все действия на смартфоне

Если все сделано верно, на главном экране смартфона появится ярлык приложения. При возникновении трудностей напишите в телеграм-чат AndroidInsider.ru, подробно описав проблему.

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