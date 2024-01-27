Как открыть файл APK на Android, чтобы установить приложение

Чтобы установить приложение на телефон, не обязательно обращаться к помощи Google Play. Android — открытая операционная система, предлагающая пользователю массу альтернатив. В частности, вы можете установить приложение вручную. Для этого необходимо скачать APK-файл нужной программы. Далее его остается только открыть. Кажется, что все просто, но на самом деле в процессе установки APK на Андроид есть риск столкнуться с целым рядом проблем, которые, впрочем, легко решаются.

Где скачивать APK на Android

Установка приложений вручную является довольно опасной. Программы в виде файлов APK не проходят проверку Play Защиты, а потому могут быть заражены вирусами. Чтобы не наткнуться на подделку, старайтесь скачивать APK с официального сайта разработчиков приложения. Если на веб-ресурсе игры или программы нет установочного пакета, попробуйте найти его на APK Mirror или APKPure.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Это надежные сайты, которые проверяют софт перед публикацией. Кроме того, не забывайте о российских магазинах приложений. Они тоже позволяют скачать APK на Android.

Как установить APK на Андроид

После скачивания установочного пакета у вас наверняка возникнет вопрос — чем открыть APK на Android? В отличие от XAPK, APKS и APKM, данный формат не требует наличия специального софта для работы с ним. Поэтому инструкция, как открыть файл APK, кажется максимально простой:

Найдите скачанный пакет через приложение «Проводник» или «Менеджер файлов» на своем телефоне. Нажмите на APK. Если раньше вы никогда не имели дела с APK, понадобится разрешить установку из неизвестных источников. Подтвердите, что вы ознакомились с возможными угрозами. Нажмите кнопку «Установить». Дождитесь, пока приложение распакуется, после чего нажмите кнопку «Открыть» для запуска программы или «Готово» для возвращения на предыдущий экран.

Ничего сложного в установке APK на телефоне нет. Но это не значит, что у каждого человека все проходит идеально. У многих людей не устанавливается APK на Андроид, и такая проблема является весьма распространенной.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Что делать, если не устанавливается APK на Андроид

Если у вас не открывается файл APK, убедитесь, что он не поврежден и загружен полностью. Попробуйте скачать его заново. Не помогло? Тогда нужно убедиться в правильности формата файла:

Задержите палец на файле. Выберите опцию «Переименовать». Проверьте, чтобы после названия стояло расширение «.apk» без пробелов, а имя файла было написано латиницей. При необходимости измените имя и нажмите «ОК».

Если файл открывается, но на экране появляется сообщение об ошибке синтаксического анализа пакета, то, скорее всего, APK поврежден, и в подобной ситуации поможет только поиск исправного файла. Также не помешает отключить Play Защиту, которая иногда блокирует установку:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку своего профиля в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Play Защита». Откройте настройки, нажав на шестеренку в правом верхнем углу. Отключите защиту.

Теперь снова откройте APK на телефоне. Ничего не вышло? Тогда есть смысл попробовать установить APK через компьютер. Далее подробно поговорим о том, как это сделать.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как установить APK через компьютер

Чтобы установить APK на телефон через ПК, вам придется познакомиться с Android Debug Bridge. О том, что это такое, мы рассказывали в отдельном материале, а потому сначала прочитайте его. Сделали? Тогда действуйте так:

Распакуйте архив с ADB в любую папку компьютера и поместите туда APK-файл с приложением, которое нужно установить. На смартфоне откройте настройки для разработчиков (чтобы этот пункт отобразился, нужно несколько раз нажать на пункт «Версия сборки» или «Версия прошивки» в разделе «О телефоне»). Включите отладку по USB, а также разрешите установку через USB. Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. На компьютере откройте папку с содержимым архива ADB. В адресной строке введите «cmd» и нажмите «Enter». Откроется командная строка, после чего нам нужно подключиться к смартфону через ввод команды «adb devices» и нажатие кнопки «Enter». На смартфоне разрешите отладку с этим компьютером, нажав в появившемся окне «ОК». В командной строке введите запрос формата «adb install [имя.apk]» (например, «adb install Opera.apk») и нажмите «Enter». Подтвердите установку на смартфоне и при необходимости поставьте галочку напротив «Запомнить выбор», чтобы в следующий раз подтверждение не запрашивалось.

Если все сделано верно, на главном экране смартфона появится ярлык приложения. При возникновении трудностей напишите в телеграм-чат AndroidInsider.ru, подробно описав проблему.