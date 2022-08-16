Чем Samsung Galaxy Z Flip 4 отличается от Z Flip 3 и какой купить в 2022

Совсем недавно Samsung провела очередную презентацию, на которой традиционно показала обновления своих гаджетов. Нас же традиционно интересуют смартфоны, желательно, те, что подешевле. Как вы поняли, речь не о Z Fold — смартфоне с планшетом, а о Z Flip 4 — обновленном телефоне Samsung, который выделяется своими компактными размерами. Многие пользователи почему-то недооценивают смартфон, хотя он по праву считается одним из самых удобных, мощных на рынке и практичных. Давайте разберемся, чем новый Z Flip 4 отличается от прошлогоднего, сколько он стоит и нужно ли его покупать.

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Характеристики Z Flip 4

Несмотря на размер, Samsung сделала так, что этот складной смартфон обладает топовыми характеристиками. Если в прошлом году в нем был установлен Qualcomm Snapdragon 888 (а не 888+), то в этом году складной Samsung получил новейший Snapdragon 8+ Gen 1 — улучшенную версию процессора с исправлениями ошибок. Различные тесты показывают, что этот чип без проблем справляется с производительными играми.

Как и в 2021 году, смартфон работает с 8 Гб оперативки на борту, а вот места в хранилище стало явно больше — помимо 128 Гб и 256 Гб Samsung добавила 512 ГБ — видимо, компания услышала просьбы своих фанатов, которым памяти в телефоне было недостаточно.

Смартфон вновь получил основной AMOLED-дисплей 6,7-дюймов, разрешение осталось прежним — 2640*1080, а также вспомогательный экран на 1,9 дюймов — не поверите, но я рад, что его Samsung не тронула. Увеличивать его нет смысла — для своих функций он просто идеален: можно отвечать на сообщения, запускать камеру, просматривать уведомления или включать бесконтактную оплату.

В Samsung прислушались к фанатам и увеличили батарею на 400 мА*ч — теперь ее емкость составляет 3700 мА*ч. Прошлогодняя версия выдерживала менее 6 часов при работе экрана в режиме 120 Гц — курам на смех даже по меркам Android-смартфонов. На удивление, увеличение аккумулятора практически не сказалось на весе смартфона — теперь он весит 187 г вместо 183 годом ранее. Z Flip 4 поддерживает проводную зарядку 25 Вт (вместо 15 Вт), быструю беспроводную и обратную.

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Фишки Samsung Galaxy Z Flip 4

Но если с производительностью Z Flip 4 полный порядок, вас наверняка интересует, как изменился складной механизм. Он и вправду переработан: шарнир внутри стал тоньше, а разработчики выпрямили изогнутые края корпуса. Габариты смартфона никак не изменились, а это значит, что зазор в сложенном виде остался прежним.

Если сложить смартфон под углом 45 или 90 градусов, то верхняя часть дисплея продолжит работать, а нижняя превратится в трекпад — это называется Samsung Flex Mode. Фича существует для того, чтобы привлечь молодежь и просто творческих людей — это значит, в «согнутом» режиме для просмотра будут доступны TikTok, YouTube, приложение камеры и другие популярные соцсети.

Важно отметить и то, что смартфон стал водонепроницаемым: Z Flip 4 имеет защиту от воды по стандарту IPX8 - теперь это первый в мире складной смартфон с защитой от воды!

Камера Samsung Z Flip 4

Может показаться, что Samsung вообще не изменила камеры, но это не так. Несмотря на то, что модули остались прежними (по 12 Мп каждый), разработчики использовали другой сенсор для того, чтобы улучшить качество фотографий при слабом освещении — по заявлениям Samsung, основная камера делает изображения на 65% ярче.

Если снимки при дневном свете улучшились — они явно стали ярче и насыщеннее, в какой-то степени, даже слишком, то ночной режим — и подавно. Была использована Samsung Super Night Solution — новая технология съёмок при слабом освещении, основанная на искусственном интеллекте.

Некоторые эксперты утверждают, что основная камера и фронталка (10 Мп) и вовсе фотографируют одинаково. Но все же отмечают, что эффект боке слишком сглаживает лицо, а также перенасыщает его цвет и придает желтоватый оттенок. Впрочем, вы же понимаете, что качество фотографий и их цветопередача — дело каждого. Но можно сказать одно — камера Z Flip хуже точно не стала.

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Стоит ли покупать Samsung Z Flip 4

Z Flip 4 по умолчанию работает на One UI 4.1, основанной на Android 12, имеет модули Bluetooth 5.2 и 5G. Смартфон будет обновляться 4 года и 5 лет получать патчи безопасности. Цвета корпуса несколько изменились: в этом году доступны сиреневый, серый, голубой и розовое золото.

Z Flip 4 будет стоить от 999 долларов за базовую версию со 128 Гб, но официально в России Z Flip 4 продаваться не будет: несмотря на это, удалось найти предложения торговых сетей оформить предзаказ. Цены указаны не были, но учитывая то, что в прошлом году стартовая цена составляла 90 тысяч рублей, в этот раз цена останется на прежнем уровне и даже, вероятно, подрастет.

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Если торопитесь выбрать смартфон, несомненно, лучше купить Z Flip 3 — сейчас этот смартфон продается в районе 55 тысяч рублей. Впрочем, я бы рекомендовал немного подождать: к концу осени-началу зимы Z Flip 4 должен традиционно немного скинуть в цене у серых продавцов, но платить за него почти 100 тысяч рублей или больше прямо сейчас я бы не стал и вам не рекомендовал.