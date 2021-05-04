А вы знали, что Apple не первой отказалась от разъема для наушников?

Уверен, что вы или ваши знакомые хоть раз говорили о том, что отказ от разъема для наушников на корпусе смартфона — большая ошибка. Такое действие действительно вызвало много недовольства среди простых пользователей. При этом многие ошибочно думают, что корень зла таится в компании Apple, которая отказалась от mini jack еще в iPhone 7 в далеком 2016 году. Это, безусловно, самый известный пример, который побудил многих производителей телефонов Android последовать их примеру. Не удивительно, что в тени такой новинки остался смартфон, который еще за два года до этого отказался от разъема для наушников, и это не какой-то ноунэйм или концепт. Речь об устройстве серьезного бренда, который сейчас входит в ТОП-5 по продажам в мире.

Первый телефон без разъема для наушников

Оказывается, Oppo был первым крупным брендом, отказавшимся от разъема для наушников в модели Oppo Finder за четыре года до выхода iPhone 7. Но на этом компания не остановилась и за два года до выхода ”семерки” выпустила Oppo R5, который снова не получил заветный разъем. Но почему-то именно решение Apple вызвало намного больше резонанса. Хотя все мы понимаем, почему.

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Почему телефоны выпускаются без разъема для наушников

Скорее всего, Oppo убрала разъем для наушников, чтобы просто привлечь к себе внимание. Хотя, может быть у нее и были мысли о том, что это станет трендом. На момент анонса Finder толщиной 6,65 мм был назван самым тонким смартфоном в мире, и Oppo отказалась от разъема для наушников, чтобы получить такую ​​тонкую конструкцию. Иначе получить звание ”самого” хоть в какой-то категории было нельзя. А это отличный ход с точки зрения рекламы.

История повторилась два года спустя с еще более тонким R5, который при толщине 4,85 мм (0,19 дюйма) был немногим толще, чем порт micro-USB, который использовался для его зарядки. При такой толщине он был намного компактнее довольно толстеньких по тем временам Galaxy S5 и iPhone 6.

Уже тогда Oppo поняла, что без mini jack пользоваться телефоном сложно и в комплекте шел адаптер, поэтому пользователи могли использовать существующие наушники с разъемом 3,5 мм. Впрочем, тогда Bluetooth наушники были только в зачаточном состоянии и не могли дать того качества звука и удобства, которое дают сейчас. Поэтому тогда отказ от разъема был действительно жертвой в угоду эстетики.

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Почему все повторяют за Apple

Причины, по которым Apple отказалась от разъема для наушников, были более практичными. Хотя вы, вероятно, помните, что компания оправдывала удаление ”проявлением смелости”. Технический гигант также отметил, что отказ от устаревшего порта освободил ценное внутреннее пространство. Например, Apple могла бы установить более мощный Taptic Engine (тактильная обратная связь) или аккумулятор большего размера. В итоге новые модели были действительно хорошими, и все начали следовать тому примеру.

Разъем в корпусе занимает намного больше места, чем кажется на первый взгляд. Это не только отверстие и не тот объем, который занимает штекер. Внутри телефона находится довольно толстый ”тоннель”, к которому тянулись провода, и эта конструкция действительно была большой.

Влияние Apple на рынок смартфонов

Но почему Apple подтолкнула телефонную индустрию отказаться от разъема для наушников, когда усилия Oppo не принесли особого успеха? Для начала, безусловно, помогло влияние Apple. Крупному бренду с долгой историей и большим влиянием на рынок намного проще подать пример остальным. Apple часто первой проявляет инициативу, так как у нее нет конкурентов в ее сегменте. iPhone все равно купят, а вот в мире Android производители куда менее решительны из-за того, что перейти от бренда к бренду намного проще. В итоге даже Samsung, осудившая Apple за отказ от порта 3,5 мм, как-то перестала акцентировать на этом внимание после выпуска серии Galaxy Note 10.

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Заметьте, это не единственное объяснение. Apple объединила запуск iPhone 7 с дебютом оригинальных AirPods, предоставив покупателям набор беспроводных наушников, которые были просты в настройке и удобны в использовании. Независимо от того, рассматривали ли ее маркетологи этот шаг как циничный ход для увеличения продаж аксессуаров, но пользователи действительно получили достойную альтернативу, которая позже вылилась в целый ворох TWC-наушников самых разных производителей. А тем, кто не хотел тратить деньги, можно было пользоваться комплектным переходником.

Переход на беспроводные наушники

Oppo, в свою очередь, сдала все как-то слишком быстро и неподготовленно. В 2012 и 2014 годах у компании не было достаточного влияния, чтобы встряхнуть отрасль, убрав разъем для наушников, а Finder и R5 призваны были просто быть тонкими, но не инновационными. Apple преуспела, приведя более веские аргументы и поставив все элементы пазла на свои места в нужное время.

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Даже во время выхода iPhone 7 и начала массового отказа от разъема для наушников я не переживал по этому поводу, так как уже тогда перешел на беспроводные наушники. Теперь с этим стало еще проще и купить их можно очень недорого. Главное, не берите такие, и все будет хорошо. Зато модели от именитых брендов, даже недорогих, можно брать смело. Качество будет хорошим, а удобство на гораздо более высоком уровне, чем у проводных решений.