Одни из самых дешевых TWS-наушников. Стоит ли их покупать?

Не так давно в мои жадные до технологий руки попались наушники, которые язык не поворачивается назвать крутыми. Я не хочу с первых строк отбить желание дальше разбираться в новинке, но как можно применить слово ”крутые” к наушникам за 3000 рублей? Я бы воспользовался другими словами, но они постепенно придут в ходе обзора. Пока достаточно просто сказать, что относительно новые полностью беспроводные наушники, в которых для того, чтобы сохранить невысокую стоимость, отказались от многих вещей, предназначенных для комфорта, но не являющиеся жизненно необходимы. Я не очень долго пользовался именно этими наушниками, но и этого мне хватило для того, чтобы составить о них полное впечатление.

Наушники Honor Choice

Я сказал, что наушники нельзя назвать крутыми. Так оно и есть, ведь по сути это чуть ли не самые дешевые TWS-наушники на рынке, если не считать непонятные Noname-гаджеты, вроде этого.

Самые дешевые TWS-наушники

Наушники, о которых сегодня пойдет речь, начали продаваться в России в конце сентября этого года, но к тому времени уже продавались на AliExpress, где их можно купить и сейчас. Выйдет примерно на 25-30 процентов дешевле, чем покупать их в наших магазинах.

Наушники выпускаются не самой Honor, а китайской компанией Moecen — дочерним брендом компании Cosonic. Именно поэтому на коробке так мало место уделено Honor. Собственно, ее присутствие ограничено маленькой надписью ”Honor Choice”. Так сейчас делают многие и есть ощущение, что со временем бизнес-модель и других крупных компаний будет переведена на эти рельсы. Если не вдаваться в подробности, то крупным компаниям так намного проще удерживать свое лидерство, а мелким — пробиваться наверх при поддержке крупных собратьев.

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Обзор наушников Moecen TWS

Про сами наушники можно сказать, что при первом знакомстве они создают впечатление гаджета, который сделан максимально упрощенным, но не дешевым. Простой пластик, отсутствие металлического шарнира и максимально лаконичный корпус самих наушников. Именно поэтому нельзя говорить, что они крутые.

Зато они обеспечивают неплохое соотношение цена-качество. Если говорить о звуке, то он проигрывает моделям из более дорого сегмента, но превосходит, например, даже некоторые модели JBL, вроде TUNE 125TWS. Хотелось бы чуть более детального баса и более проработанных средних частот, но при такой цене требовать этого было бы нелогично.

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Также мне не хватило объема звука, но зато мне понравилось, как плотно наушники садятся в уши. Если просто их вставить, то это не заметно, но если чуть надавить на них, то они действительно намного лучше других укореняются в ушной раковине.

Нельзя не отметить отсутствие системы определения положения в ухе. То есть нет датчика, который останавливал бы воспроизведения, когда вытаскиваешь наушник. Это мне всегда нравилось в более дорогих моделях. Особенно, когда надо что-то ответить на кассе в магазине или обратившемуся к тебе прохожему на улице.

Нет на корпусе и кнопок управления — для этого используются жесты. Двойное постукивания по любому наушнику отвечает за паузу или воспроизведение, а также за ответ или сброс вызова. Продолжительное касание левого или правого наушника позволяет соответственно включить предыдущую или следующую песню. Тройное постукивание вызывает голосового ассистента. Вроде все неплохо, но при такой конструкции даже легкие постукивания ощущаются барабанной перепонкой будто они сделаны молотком.

Несмотря на отсутствие металлического шарнира, который делает кейс более прочным, он не кажется хрупким. Из его положительных моментов я могу отметить удобство извлечения наушников. Например, даже в Huawei FreeBuds Pro, которые стоят в пять раз дороже, доставать их из кейса очень неудобно. Тут же достаточно просто надавить пальцем к себе, как в AirPods Pro, и наушник буквально сам выскочит из своего ”домика”.

Отдельное спасибо разработчикам за переход на USB Type-C. Надо признать, я сильно удивился, увидев именно этот разъем в таком недорогом гаджете. Теперь у меня еще больше вопросов к тем, кто все еще пользуется устаревшим microUSB. Время работы самих наушников составляет 6 часов, а с учетом зарядки от кейса — до 24 часов. Это средний показатель для рынка.

Характеристики Moecen True Wireless Stereo Earbuds

Bluetooth 5.0

Вес кейса с наушниками: 47,1 г

Время работы: до 6 часов (24 часа с кейсом)

Защита от воды: IP54

Сенсорное управление

Импеданс: 16 Ом

Динамики: 7 мм

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Стоит ли покупать TWS-наушники Moecen

Подводя итог, я могу обобщить несколько плюсов и минусов Moecen True Wireless Stereo Earbuds (очень сложное название). Главным достоинством наушников будет их цена и то, что при их относительной доступности, нет ощущения пользования второсортным гаджетом. Также к плюсам я отнесу USB Type-С на корпусе, удобство извлечения наушников, плотную посадку в ухе и приятный компактный кейс.

К минусам я также отнесу отсутствие системы приостановки воспроизведения при извлечении наушника из уха, пластиковый шарнир, недостаточную проработку некоторых частот и индикатор на наушниках. Я не понимаю, для чего он нужен, если ты сам его не видишь, и мне всегда казалось, что это портит внешний вид устройства.

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Мог бы я рекомендовать наушники к покупке? Конечно, да, если вас не смущают минусы. Если закрыть на них глаза, можно смело сказать, что наушники получились интересными. Особенно, если покупать их не у нас, а заказывать из Китая по более низкой цене.

Купить Moecen True Wireless Stereo Earbuds