Одни из самых дешевых TWS-наушников. Стоит ли их покупать?

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин 0

Не так давно в мои жадные до технологий руки попались наушники, которые язык не поворачивается назвать крутыми. Я не хочу с первых строк отбить желание дальше разбираться в новинке, но как можно применить слово ”крутые” к наушникам за 3000 рублей? Я бы воспользовался другими словами, но они постепенно придут в ходе обзора. Пока достаточно просто сказать, что относительно новые полностью беспроводные наушники, в которых для того, чтобы сохранить невысокую стоимость, отказались от многих вещей, предназначенных для комфорта, но не являющиеся жизненно необходимы. Я не очень долго пользовался именно этими наушниками, но и этого мне хватило для того, чтобы составить о них полное впечатление.

Honor

Когда наушники не соединены проводом, это всегда приятно.

Наушники Honor Choice

Я сказал, что наушники нельзя назвать крутыми. Так оно и есть, ведь по сути это чуть ли не самые дешевые TWS-наушники на рынке, если не считать непонятные Noname-гаджеты, вроде этого.

Самые дешевые TWS-наушники

Наушники, о которых сегодня пойдет речь, начали продаваться в России в конце сентября этого года, но к тому времени уже продавались на AliExpress, где их можно купить и сейчас. Выйдет примерно на 25-30 процентов дешевле, чем покупать их в наших магазинах.

Honor

Все китайское, включая эти наушники дешевле заказать с доставкой.

Наушники выпускаются не самой Honor, а китайской компанией Moecen — дочерним брендом компании Cosonic. Именно поэтому на коробке так мало место уделено Honor. Собственно, ее присутствие ограничено маленькой надписью ”Honor Choice”. Так сейчас делают многие и есть ощущение, что со временем бизнес-модель и других крупных компаний будет переведена на эти рельсы. Если не вдаваться в подробности, то крупным компаниям так намного проще удерживать свое лидерство, а мелким — пробиваться наверх при поддержке крупных собратьев.

TWS-наушники и носимые устройства станут основой бизнеса производителей смартфонов

Обзор наушников Moecen TWS

Про сами наушники можно сказать, что при первом знакомстве они создают впечатление гаджета, который сделан максимально упрощенным, но не дешевым. Простой пластик, отсутствие металлического шарнира и максимально лаконичный корпус самих наушников. Именно поэтому нельзя говорить, что они крутые.

Больше всего в TWS наушниках мне нравится, как подогнаны внутренние полости для того, чтобы в них все умещалось.

Зато они обеспечивают неплохое соотношение цена-качество. Если говорить о звуке, то он проигрывает моделям из более дорого сегмента, но превосходит, например, даже некоторые модели JBL, вроде TUNE 125TWS. Хотелось бы чуть более детального баса и более проработанных средних частот, но при такой цене требовать этого было бы нелогично.

Правда ли, что наушники портят слух. Отвечают врачи

Также мне не хватило объема звука, но зато мне понравилось, как плотно наушники садятся в уши. Если просто их вставить, то это не заметно, но если чуть надавить на них, то они действительно намного лучше других укореняются в ушной раковине.

Нельзя не отметить отсутствие системы определения положения в ухе. То есть нет датчика, который останавливал бы воспроизведения, когда вытаскиваешь наушник. Это мне всегда нравилось в более дорогих моделях. Особенно, когда надо что-то ответить на кассе в магазине или обратившемуся к тебе прохожему на улице.

На корпусе наушников нет датчика приближения.

Нет на корпусе и кнопок управления — для этого используются жесты. Двойное постукивания по любому наушнику отвечает за паузу или воспроизведение, а также за ответ или сброс вызова. Продолжительное касание левого или правого наушника позволяет соответственно включить предыдущую или следующую песню. Тройное постукивание вызывает голосового ассистента. Вроде все неплохо, но при такой конструкции даже легкие постукивания ощущаются барабанной перепонкой будто они сделаны молотком.

наушник

Внешняя часть наушника сенсорная. Неплохое решение, но и вопросы к нему есть.

Несмотря на отсутствие металлического шарнира, который делает кейс более прочным, он не кажется хрупким. Из его положительных моментов я могу отметить удобство извлечения наушников. Например, даже в Huawei FreeBuds Pro, которые стоят в пять раз дороже, доставать их из кейса очень неудобно. Тут же достаточно просто надавить пальцем к себе, как в AirPods Pro, и наушник буквально сам выскочит из своего ”домика”.

Наушники

Доставать наушники из кейса очень просто. Надо только наклонить их на себя.

Отдельное спасибо разработчикам за переход на USB Type-C. Надо признать, я сильно удивился, увидев именно этот разъем в таком недорогом гаджете. Теперь у меня еще больше вопросов к тем, кто все еще пользуется устаревшим microUSB. Время работы самих наушников составляет 6 часов, а с учетом зарядки от кейса — до 24 часов. Это средний показатель для рынка.

Характеристики Moecen True Wireless Stereo Earbuds

  • Bluetooth 5.0
  • Вес кейса с наушниками: 47,1 г
  • Время работы: до 6 часов (24 часа с кейсом)
  • Защита от воды: IP54
  • Сенсорное управление
  • Импеданс: 16 Ом
  • Динамики: 7 мм
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Стоит ли покупать TWS-наушники Moecen

Подводя итог, я могу обобщить несколько плюсов и минусов Moecen True Wireless Stereo Earbuds (очень сложное название). Главным достоинством наушников будет их цена и то, что при их относительной доступности, нет ощущения пользования второсортным гаджетом. Также к плюсам я отнесу USB Type-С на корпусе, удобство извлечения наушников, плотную посадку в ухе и приятный компактный кейс.

USB Type-C

Кейс заряжается через USB Type-С и это огромный плюс.

К минусам я также отнесу отсутствие системы приостановки воспроизведения при извлечении наушника из уха, пластиковый шарнир, недостаточную проработку некоторых частот и индикатор на наушниках. Я не понимаю, для чего он нужен, если ты сам его не видишь, и мне всегда казалось, что это портит внешний вид устройства.

Все обзоры и актуальные новости можно найти в нашем Google News

Мог бы я рекомендовать наушники к покупке? Конечно, да, если вас не смущают минусы. Если закрыть на них глаза, можно смело сказать, что наушники получились интересными. Особенно, если покупать их не у нас, а заказывать из Китая по более низкой цене.

Купить Moecen True Wireless Stereo Earbuds

Теги
Новости по теме
Под какую музыку работать дома? Послушайте новый альбом The Weeknd
Что послушать, когда вся поп-музыка кажется однообразной?
«F & M» — новый альбом от вокалиста Rammstein
Лонгриды для вас
Как продлить срок службы аккумулятора смартфонов Huawei и Honor

Сохранение ёмкости аккумулятора с целью увеличения сроков его службы давно стало навязчивой идеей для многих пользователей. Поэтому сегодня стало нормой выискивать единственно верный способ зарядки, способный уберечь батарейку от износа или по крайней мере немного его отсрочить. Я лично к этой категории не отношусь и искренне считаю, что ставить смартфон на зарядку и снимать его по расписанию, внимательно отслеживая, чтобы он заряжался и заряжался строго до определённой отметки, - это уже перебор. Особенно, когда есть возможность активных действий по сохранению батарейки не предпринимать.

Читать далее
Mi Speaker Art
Смартфоны Xiaomi — полный шлак, но колонки у неё — просто царские. Убедился лично

Вот вы говорите: Xiaomi – топ за свои деньги. А я попользовался стареньким Xiaomi Mi 9, потом поиграл несколько недель с флагманским Xiaomi Mi 10 и понял, что, в общем-то, никаким топом здесь даже не пахнет. Нет, ну правда. «Десятка», например, стоит каких-то невменяемых денег, а «девятка» по сегодняшним меркам выглядит как-то колхозно. Но есть в модельном ряду Xiaomi такая штука, ради которой китайцы, скорее всего, просто продали душу дьяволу, потому что стоить она должна явно больше.

Читать далее
Все не унимаются: Honor показал смартфон измеряющий температуру

Вот и дождались мы того момента, когда в смартфоны начинают встраивать не только камеры, лидары или аудиопроцессоры, но даже средства измерения температуры. Зачем это надо, пока остается загадкой, но факт наличия такого сенсора в телефоне уже есть. Сегодня Honor представила новый смартфон, который может сказать, какую температуру имеет предмет. Возможно, это просто попытка хоть как-то убежать от провала бренда и привлечь хотя бы немного новых пользователей. Не исключено и то, что это новое слово в технике и теперь даже в Купертино задумались над этим. Совсем скоро мы узнаем об этом, а пока просто можно ознакомиться с интересным с технической точки зрения устройством.

Читать далее

Новый комментарий