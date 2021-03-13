Лично познакомился с концептом раздвижного OPPO X 2021 — это фантастика

Покупая смартфон, нам часто хочется выбрать не только то, что нравится, но и найти что-то, чего нет у других. Одно время такими устройствами были те, что получили несколько камер. Потом им на смену пришли модели с выезжающими камерами. Дальше были ”раскладушки”, а теперь у нас есть что-то действительно новое. Я бы даже сказал инновационное. Когда в прошлом году OPPO показала свой концепт раздвижного смартфона, многие были просто в шоке от того, как такое вообще возможно. Технически все понятно, но это устройство, что на картинках, что на видео вызывало уважение. Теперь мне удалось лично с ним познакомиться и рассказать о том, как оно работает. Приятно, когда в индустрии появляется что-то действительно новое. Пусть пока это только концепт.

Что из себя представляет Oppo X 2021

Если коротко, то конструкция надежная, складки нет, выглядит круто. Но так рассказывать о столь крутом гаджете просто нельзя. О нем надо рассказать более подробно. Правда, поскольку пока это только концепт, он создан для демонстрации технологий и не подразумевает полной функциональности обычного смартфона.

Обзор Oppo X 2021

В этой небольшой демонстрации хорошо видно, как работает механизм и то, насколько экран ровный и гладкий.

Как выглядит Oppo X 2021

Внешне этот смартфон выглядит отлично! В нем есть все, что нужно, и даже в сложенном виде он восхитителен. Без преувеличения. Только посмотрите, как необычно смотрится разделенный на две части по диагонали корпус. Я, как ценитель всего нового, был очень доволен увиденным.

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Когда смартфон начинает разъезжаться в разные стороны, это вызывает еще больше интереса. Про механизм и его работу я расскажу чуть ниже — пока только про внешний вид.

В разложенном состоянии смартфон похож на небольшой планшет с диагональю 7,4 дюйма. По бокам от экрана есть небольшая рамка, ”кнопочное” место справа, а разъем для зарядки снизу. Там же снизу находится динамик, о качестве которого рассказывать большого смысла нет — он может еще много раз поменяться до того момента, как смартфон станет общедоступным.

В остальном обратить внимание почти не на что. Единственное, что сразу обращает на себя внимание — фронтальная камера. Ее просто нет. В ”раскладушках” этот вопрос решаем, но тут развернуть к себе устройство основной камерой не получится. Поэтому опять же, скорее всего, все дело в том, что это прототип, и заморачиваться еще и с камерой большого смысла не было. Можно предположить, что в готовом варианте она разместится в отверстии экрана или и вовсе под ним, если до того времени подэкранные технологии смогут достаточно развиться.

Как работает раздвижной смартфон

Для простого пользователя достаточно знать, что экран может увеличивать свою диагональ с 6,7 дюйма до 7,4 дюйма. В первом случае разрешение составит 1175 на 2592 точки, а во втором — 1785 на 2592 точки.

Если вам интересно, как технически утроен экран, то тут все намного круче. Чтобы он раскрывался равномерно, на него не было чрезмерной нагрузки, механизм служил дольше, наверное, для чего-то еще, в конструкции применено два мотора. Они и открывают корпус — руками это сделать нельзя.

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Когда смартфон раздвинут, под обеими частями экрана есть подложка, чтобы он не проминался и был более ровным. Скрываемая часть экрана подворачивается под основную, скрываясь в недрах корпуса. Чтобы экран не повреждался, он складывается вокруг центральной оси. Инженеры долго экспериментировали над ее параметрами и пришли к выводу, что она должна иметь диаметр 6,8 мм. Так получилось достичь баланса между надежностью и компактностью.

Чтобы вы понимали, насколько технология инновационна, достаточно сказать, что компания получила на нее больше сотни патентов. Об этом ее представитель сказал еще на Oppo INNO DAY в конце прошлого года.

Надежен ли складной и раздвигающийся экран

Наверное, технически надежность складывающегося и раздвигающегося экрана должна быть сопоставимой, но благодаря большому количеству ”помощников в складывании”, именно раздвижная конструкция мне кажется более долговечной.

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Представители OPPO уверяют, что такого экрана хватит на 100 000 циклов раскладывание-складывание. Это 5,5 лет обычного или 2-3 года очень жесткого использования. Естественно, это расчетные цифры и в реальной жизни он может служить и дольше, и меньше, но если не раздвигать его каждый раз, чтобы ответить на сообщение, то лично мне кажется, что прослужит он и дольше.

В полотно экрана интегрированы стальные элементы, расположенные непосредственно под ним. Специальный слой, который придает гибкости и прочности, назвали Warp Track, а его толщина всего 0,1 мм, но этого оказалось достаточно.

Насколько сильно царапается складной экран

Складной экран царапается сильно. Я пользовался Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Fold, которые царапались буквально взглядом. Не зря же по шкале Мооса они толком не дотягивают даже до единицы.

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Виной тому именно гибкая конструкция. Чтобы экран не царапался, он должен быть твердым. Именно поэтому одни модели классических смартфонов меньше разбиваются, а другие меньше царапаются (чтобы не биться, он должен немного гнуться, а значит, быть чуть более мягким и больше царапаться).

Складной экран априори самое мягкое, что есть. Значит, на нем будет много царапин. OPPO говорит о каком-то специальном покрытии и увеличенной прочности экрана. Для подтверждения этого нужен долгий тест, но смартфон, у которого я был не первым, был идеально гладким.

Не могу сказать ничего по поводу пыли, которая попадает внутрь и царапает экран, но думаю, что в обычной жизни все будет не так страшно, а вот на пляж я бы его брать не стал.

Есть ли складка у раздвижного экрана

Настоящий бич складных экранов — это складка. Она в любом случае будет, так как весь экран находится на жестком основании и только эта небольшая область буквально подвешена в воздухе. А еще и постоянно испытывает нагрузки.

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В раздвижной конструкции все немного иначе. Выше я описал, как она работает. В разложенном состоянии она плотно лежит на основании, а места перегиба как такового просто нет. Поэтому и складку заметить не получается. Иногда в бликах света она заметна, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Если честно, царапины на экране моего смартфона раздражают меня намного больше.

При использовании складка опять же не чувствуется. В ”раскладушках”, если свайпать в средней зоне, палец проваливается в нее. Тут экран имеет под собой основание, а стало быть и почувствовать что-то просто нереально. Проще говоря, если дать человеку смартфон в разложенном состоянии и не говорить, что до этого он был сложен, он просто ничего не узнает.

Что внутри OPPO X 2021

Говорить о полноценных характеристиках пока рано. Все еще может поменяться, а пока мы имеем только своего рода матрицу в виде конструкции складывания, вокруг которой будет строиться смартфон нового поколения. Но какие-то вещи он уже получил.

Например, у Oppo X 2021 есть камера. Она одна, но у нее сразу два TOF-сенсора. Как утверждается, это нужно для наилучшего боке. Сейчас она имеет разрешение 48 Мп и светосилу f/1.7, но я бы не стал говорить об этом, как о конечном варианте. Очень маловероятно, что такая одномодульная компоновка будет в окончательном варианте.

Больше пока сказать особенно нечего, а остальные характеристики были приведены выше. На всякий случай, обобщу их.

Характеристики Oppo X 2021

Экран: от 6,7 дюйма (1175 на 2592 точки) до 7,4 дюйма (1785 на 2592 точки)

Always On Display: есть

Разъем: USB Type-С

Зарядка: Super VOOC

Процессор: Snapdragon 865

Память: 8/128 ГБ

Пока это все, но ждем чего-то большего, когда концепт перерастет в ”серию”.

Опыт использования Oppo X 2021

Полноценным опытом использования мое знакомство с Oppo X 2021 назвать нельзя. Это было скорее быстрое знакомство, но свое мнение я о нем составил. Можете со мной не соглашаться, но в реальности это какая-то чертова магия. Конечно, в хорошем смысле слова.

Не надо ничего делать и раскладывать устройство, не надо производить какие-то нелогичные манипуляции и в первые несколько раз пересиливать себя. Чтобы согнуть смартфон пополам, надо переломить свои инстинкты, которые нарабатывались годами. В этот момент испытываешь странные чувства.

В случае с раздвижным смартфоном ты просто нажимаешь кнопку и гаджет сам ”раздувается”, доходя до нужного значения. При этом оптимизированное ПО само постепенно увеличивает контент.

В жизни такой аппарат выглядит немного лучше, чем в роликах и на фотографиях. А самое главное, что он работает и даже с сложенном состоянии смотрится отлично и самодостаточно. Я рад, что мне удалось познакомиться с этим устройством и я еще больше убедился в том, что именно это будущее, а не ”раскладушки”. Если бы вы это попробовали, то согласились бы со мной. Инженерам и авторам идеи могу сказать только одно: ”Браво!”