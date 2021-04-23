OPPO готовит аналог AirTag, который можно будет заряжать

На этой неделе Apple представила то, что от нее давно ждали. Речь о трекере для поиска потерянных вещей. Он стоит не так дорого, как некоторые вещи, на которые его можно повесить. Зато их будет намного проще найти и сложнее потерять. Пусть это и не было первым подобным устройством, но удобство использование, которое нам обещают, пока смогла реализовать только Apple. По новой информации, что-то подобное готовит так же OPPO — компания, которая славится не только своими устройствами, сколько концертами и разработками, которые нашли свое применение в отрасли в целом. Какой будет ее ”метка”, мы пока не знаем, но кое-какая информация есть у нас уже сейчас.

Что хорошего в AirTag

Главной функцией трекера Apple AirTag является поддержка UWB (Ultra Wide Band), который работает на чипе U1. И пусть он программно заблокирован в некоторых станах из-за особенностей местной сертификации, но он позволяет Apple обойти Samsung, которая выпустила свой трекер чуть раньше. Теперь похоже, что китайский гигант OPPO тоже скоро присоединится к вечеринке, поскольку реальные изображения смарт-тега OPPO просочились в сеть.

Лично познакомился с концептом раздвижного OPPO X 2021 — это фантастика.

Каким будет OPPO Smart Tag

Автор утечек с ником Digital Chat Station опубликовал изображения того, что он называет версией для инженерных испытаний грядущей OPPO Smart Tag. На фотографиях видно устройство белого цвета. Оно показано с двух сторон и, если это не фэйк, во что охотно верится, мы можем в деталях представить, как будет выглядеть новый гаджет китайской компании.

Некоторые слухи о разработке OPPO чего-то подобного уже встречались, но теперь они подкреплены хоть какими-то изображениями. На вид все выглядит очень неплохо, и похоже, что компания действительно сможет испортить жизнь Samsung и Apple. А еще в качестве козыря компания может похвастаться большей экологичностью своего гаджета. В нижней его части расположен разъем USB Type-С, а значит, его можно перезаряжать, а не просто менять в нем батарейку. Вопрос в том, как часто придется это делать. Если раз в неделю, то такой трекер нам не нужен. Не так ли?

Новый iPad Pro просто унижает Android-планшеты. Или нет?

Подобного разъема нет ни в AirTag, ни в Samsung Galaxy SmartTag и SmartTag+. Вот тут уже придется выбирать, что лучше — год автономности, как обещают Apple и Samsung, или возможность перезарядки (неизвестно, насколько частой).

С другой стороны, если заряжать прибор надо будет не чаще, чем раз в несколько месяцев, а смартфон сам напомнит об этом, то такой способ использования будет не хуже, чем заменяемая батарея (CR2032) в AirTag. Вот только наличие разъема может негативно сказаться на защите от воды в отличии от почти монолитного корпуса устройств Samsung и Apple.

Метка с UWB

На корпусе под названием бренда выгравировано обозначение UWB. Это указывает на то, что метка позволит точно отслеживать свое местоположение и искать ее при помощи смартфона. Вы сможете искать ее не просто по принципу ”она ближе — она дальше”, а получать подсказки в виде стрелки, которая покажет вам направление следования к потерянной вещи.

Пока непонятно, как метка OPPO будет крепиться на ключи или сумку. Samsung на примере Galaxy SmartTag сразу показала, что такой способ переноски возможен. Apple как минимум показала несколько аксессуаров для того, чтобы сделать из AirTag брелок. С OPPO еще только предстоит разобраться.

OPPO нарушила авторские права Apple и Tom Ford. Что ей за это будет.

Когда выйдет OPPO Smart Tag

Пока нельзя точно сказать, когда появится новый трекер OPPO, но есть довольно большая вероятность того, что случится это на презентации, которая состоится 6 мая в Китае. Кроме потенциального появления метки, она может принести нам и другие гаджеты китайской компании, среди которых будут новый Smart TV, OPPO K9, OPPO Enco Air и новый OPPO Band.

Презентация OPPO 6 мая 2021

Возможно, нам еще что-то расскажут о новом смартфоне OPPO X 2021, с которым я имел удовольствие пообщаться лично. Я рассказывал об опыте знакомства с этим раздвижным смартфоном в отдельной статье. Но я бы не стал сильно рассчитывать, что нам сразу скажут, когда мы сможет купить этот гаджет. Тем не менее, вероятность того, что в каком-то виде он засветится на мероприятии, очень высока. Это должно будет стать символом того, что компания не забывает о его разработке и доведении до стадии коммерческого использования.

Присоединяйтесь к нам в Telegram.

Появление метки так же под вопросом, но мы ее ждем и хотим увидеть. Она сможет создать столь необходимую конкуренцию на рынке. Да и просто хотелось бы побольше узнать о том, как должна работать эта система, как она будет позиционироваться, и как пользователь узнает, куда идти, если потеряет ключи в парке, в автобусе или в кафе.