Чем отличается Xiaomi Mi Band 8 от Mi Band 7 и какой лучше купить в 2023

Пока все внимание фанатов Android-смартфонов было приковано к презентации Xiaomi 13 Ultra, остальные с нетерпением ждали, когда же китайская компания покажет обновленный фитнес-браслет Mi Band. Если вы смотрели прямую трансляцию, то наверняка заметили, сколько комментариев было посвящено этому устройству и как фанаты в зале бурно реагировали на все нововведения, о которых рассказывали ведущие. Те, кто не вдавался в подробности, наверняка подумали, что изменения в Mi Band и вовсе отсутствуют — в самом деле, ну что с ним можно сделать? А зря, ведь они есть, хоть и, на первый взгляд, не так заметны.

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Стоит признать: по моим личным ощущениям, начиная с Xiaomi Smart Band 5 линейка фитнес-браслетов будто бы уперлась в потолок, из-за чего бренду пришлось даже запустить Pro-версию. Давайте посмотрим, как изменился Mi Band 8 по сравнению с предыдущими поколениями.

Xiaomi Mi Band 8 — что нового

Интересно, что в этом году практически все характеристики Mi Band 8 слили в Сеть задолго до презентации вместе со всеми изображениями, поэтому внешний вид браслета никого не удивил. Это все та же капсула, которая осталась такой же плоской и широкой как и у Mi Band 7.

Главное отличие — новое обрамление корпуса сероватого цвета: это не просто элемент дизайна, а особенность новой версии. Фитнес-браслет получил обновленное крепление ремешков: теперь они вставляются в корпус капсулы. Это не новинка, так как в прошлом году компания использовала похожую фичу в Mi Band 7 Pro. Кстати, теперь благодаря ей со стороны оба гаджета очень похожи!

Да, ремешки от Mi Band 7 не подойдут к Mi Band 8, зато их арсенал станет заметно шире. Сама Xiaomi выпустит металлические и кожаные браслеты, а также аксессуары для ношения устройства на шее. А теперь представьте, какой выбор ремешков для Mi Band 8 будет через пару месяцев на Али! А вот набор функций при этом заметно снизится: отслеживать сон, пульс и другие показатели уж точно будет нельзя, так как датчик не будет соприкасаться с запястьем.

Отдельного упоминания стоит новое крепление для кроссовок: можно будет прицепить Mi Band 8 к шнуркам. Этот способ позволит точнее определять различные данные вроде длины шага и положения стопы при беге, поэтому у владельцев Mi Band 8 в приложении Zepp Life появятся новые метрики в режиме тренировки. Их, кстати, стало еще больше — свыше 150, а среди нововведений режим бокса. Как он будет работать и какие данные будет отображать — пока не известно.

Новый Xiaomi Mi Band 8 — просто вау! На нем можно играть и носить на шее или на кроссовках

Характеристики Xiaomi Mi Band 8

Если вы возьмете в руки Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 5 или 6, то моментально увидите отличия — это совершенно разные браслеты. У них разные размеры, интерфейс и даже скорость работы меню. А вот новый Mi Band 2023 года и предыдущее поколения отличаются не так сильно, я бы сказал, отличия увидят лишь самые преданные фанаты, которые знают наизусть все нюансы.

Mi Band 8 Mi Band 7 Экран 1,62 дюйма, AMOLED (192*490), 60 Гц 1,62 дюйма, AMOLED (192*490), 30 Гц Bluetooth 5.1 5.2 Размеры 48 * 22,5 * 10,9 мм 46,5 * 20,7 * 12,25 мм Вес 27 г 13,5 г Яркость 600 нит 500 нит Зарядка, время магнитная, 1 час магнитная, 2 часа Аккумулятор 190 мА*ч 180 мА*ч Тренировочные режимы свыше 150 около 120 Другие фишки Игры —

Как видите, изменения действительно есть: например, увеличившиеся размеры лицевой панели, тонкий корпус, повышенная яркость экрана и увеличившаяся емкость батареи. Благодаря последней браслет проработает до 16 дней в обычном режиме и до 21 — при включенном энергосбережении. Но есть и откровенный даунгрейд вроде Bluetooth 5.1 (вероятно, сделано для удешевления) и вес — почти в 2 раза больше, чем у прошлой версии.

Не может не радовать и ускоренная зарядка всего за 1 час и появление игр в Mi Band 8: вряд ли делать это будет удобно, зато можно скоротать время, если телефон разрядится. Все функции по отслеживанию самочувствия в новом браслете Xiaomi остались прежними: разница лишь в том, что теперь они должны работать еще точнее и быстрее, чем ранее.

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Стоит ли покупать Mi Band 8

Новый Xiaomi Smart Band 8 — топовый гаджет: я настоятельно рекомендую купить его тем, кто еще ни разу им не пользовался. Вероятно, есть смысл и обновиться тем, кто до сих пор сидит на старых версиях вроде Mi Band 4. Новинка уже появилась в продаже, а это значит, что вы сможете ее получить уже в сжатые сроки, если не возникнет никаких сложностей. В любом случае, устройство точно вас не разочарует.

Купить Mi Band 8

При этом нельзя сказать, что старые версии Mi Band одномоментно стали хуже — об этом нет и речи! Можно покупать любой браслет, начиная с Mi Band 5 и без проблем пользоваться ими в ближайшие 3-4 года. Прошлогодний Mi Band 7 и вовсе можно без труда достать на любом маркетплейсе за приемлемую сумму.

Mi Band 7 дешево

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Какой выбрать — решать вам. Апгрейд действительно получился скромным, а большая часть нововведений связана с внешним видом. Если отталкиваться от этого, то у Mi Band 8 есть важнейшее преимущество в виде обновленных ремешков — такого не было уже давно.