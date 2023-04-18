Вышел лучший камерофон Xiaomi 13 Ultra. Чем он круче флагманов Apple и Samsung?

Компания Xiaomi по примеру Apple и Samsung выпускает сразу несколько флагманов в рамках одной линейки. Еще в конце прошлого года в Китае были представлены Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, недавно появившиеся на глобальном рынке. Но только сейчас копания из Поднебесной сподобилась на выпуск ультимативного флагмана, который кладет на лопатки iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Это смартфон Xiaomi 13 Ultra, и на него просто невозможно не обратить внимание, так как он является примером того, в какую сторону движется рынок и на что производители делают упор.

Как и любой другой аппарат по-настоящему флагманского уровня, 13 Ultra получился большим. Производитель пока не сообщает точные габариты, но очевидно, что новинка ничуть не меньше своего предшественника Xiaomi 12S Ultra, который весит 225 граммов. Виновата в этом камера смартфона, а точнее огромный блок, позволивший разместить несколько очень крутых сенсоров.

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Характеристики Xiaomi 13 Ultra

Прежде чем поговорить о камерах Xiaomi 13 Ultra, взглянем на другие характеристики смартфона. Здесь тоже есть на что обратить внимание: к примеру, на самый яркий дисплей на рынке. Впрочем, обо всем по порядку.

Характеристики Xiaomi 13 Ultra Экран 6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц Основная камера 50/50/50/50 Мп Фронтальная камера 32 Мп Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 12/256, 16/512 или 16/1024 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 90 Вт

Без преувеличения можно сказать, что экран Xiaomi 13 Ultra сегодня лучший в индустрии. Здесь используется новая AMOLED-матрица Huaxing Optoelectronics C7, которая отличается не только высоким разрешением и поддержкой технологии LTPO (изменение частоты обновления в диапазоне 1-120 Гц), но и рекордным уровнем яркости — 2600 нит.

Для сравнения: экран iPhone 14 Pro Max, считавшийся до недавнего времени самым ярким, выдает в пике 2300 нит, а дисплей Samsung Galaxy S23 Ultra — всего 1750 нит. Максимальный показатель достигается во время просмотра HDR-контента и в солнечную погоду на улице после включения функции автояркости.

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В остальном, если на время отбросить в сторону разговоры о камерах смартфона, перед нами типичный флагман: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, большой объем ОЗУ и ПЗУ актуальных типов LPDDR5x и UFS 4.0 соответственно, поддержка Wi-Fi 7 и влагозащита стандарта IP68.

Аккумулятор Xiaomi 13 Ultra имеет стандартную емкость 5000 мАч, и с учетом сверхпроизводительной начинки рекордсменом автономности новинка точно не станет. Зато на примере этого смартфона Xiaomi продемонстрировала новый стандарт быстрой зарядки 90 Вт (100% за 34 минуты). Тоже далеко не рекорд, но хотя бы проблем с нагревом быть не должно. Есть поддержка беспроводной (50 Вт) и реверсивной (10 Вт) зарядки.

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Xiaomi 13 Ultra — смартфон с мощной камерой

Сегодня передовую модель от проходной отличает именно камера. На спинке Xiaomi 13 Ultra красуется здоровенная шайба, уместившая в себя сразу 4 топовых сенсора.

Камера Характеристики Основная 50 Мп, OIS, 1/1″, f/1.9-f/4.0 Ультраширокоугольная 50 Мп, 1/2.51″, f/1.8, 122° Портретная 50 Мп, OIS, 1/2.51″, f/1.8, 3.2X зум Перископическая 50 Мп, OIS, 1/2.51″, f/3.0, 5X зум

По аналогии с предшественником в качестве основной камеры новинка использует самый большой сенсор, имеющийся сегодня на рынке, — Sony IMX989, чья диагональ составляет 1 дюйм. Та же матрица установлена в смартфоне Xiaomi 13 Pro, но фишкой 13S Ultra является переменная диафрагма в диапазоне f/1.9-f/4.0, которая помогает регулировать степень оптического размытия. Кстати, подобная технология применяется в HUAWEI Mate 50 Pro, на который мы недавно делали обзор. Вот только ни один смартфон не предлагает переменную диафрагму на объективе с таким большим сенсором.

Для дополнительных камер используется новый сенсор Sony IMX858. По своему размеру (1/2.51″) он уступает предшественнику Sony IMX586 (1/2.0″) из Xiaomi 12S Ultra. Однако это позволило расширить диафрагму объектива для лучшего захвата света, а сама компания утверждает, что IMX858 — лучший напарник для IMX989, поскольку он обладает той же цветопередачей и системой устранения цифровых шумов, что позволяет не заметить переход с одной камеры на другую при переключении зума. К слову, приближение осталось на прежнем уровне: 5-кратное оптическое, 10-кратное гибридное и 120-кратное цифровое. Ультраширик снимает с зумом 0.5X.

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Для блока основных камер используется оптика Summicron от компании Leica. Помимо того, что для нее заявляется минимизация аберраций (искажений), новые линзы демонстрируют отличный результат как в жаркую, так и в холодную погоду. Меньше всего слов заслуживает 32-мегапиксельная фронтальная камера Xiaomi 13 Ultra, поскольку она знакома по всем остальным флагманам компании, а также используется даже в недорогих смартфонах наподобие Xiaomi 12 Lite. Хорошее, но не впечатляющее качество.

Цена Xiaomi 13 Ultra

Отрадно, что цена Xiaomi 13 Ultra сохранилась на отметке прошлогодней модели. И это при наличии большего количества оперативной памяти в базовой версии. В зависимости от модификации купить Xiaomi 13 Ultra получится за:

5 999 юаней (~ 71 000 ₽) — 12/256 Гб;

6 499 юаней (~ 77 000 ₽) — 16/512 Гб;

7 299 юаней (~ 86 500 ₽) — 16/1024 Гб.

Дороговато, но всему виной ослабление рубля по отношению к юаню. Летом прошлого года Xiaomi 12S Ultra предлагался за те же 5 999 юаней, что на тот момент составляло ~ 50 000 ₽.

В качестве бонуса Xiaomi предложила набор для фотографов, включающий в себя чехол, ручку для беспроводной съемки, переходное кольцо и специальный держатель с физической кнопкой затвора. Стоимость комплекта составляет 799 юаней (~ 9 500 ₽). Дата выхода Xiaomi 13 Ultra — 21 апреля. Но продажи стартуют только в Китае. О релизе глобальной версии смартфона пока ничего не известно.