Вышел лучший камерофон Xiaomi 13 Ultra. Чем он круче флагманов Apple и Samsung?

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Герман Вологжанин

Компания Xiaomi по примеру Apple и Samsung выпускает сразу несколько флагманов в рамках одной линейки. Еще в конце прошлого года в Китае были представлены Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, недавно появившиеся на глобальном рынке. Но только сейчас копания из Поднебесной сподобилась на выпуск ультимативного флагмана, который кладет на лопатки iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra. Это смартфон Xiaomi 13 Ultra, и на него просто невозможно не обратить внимание, так как он является примером того, в какую сторону движется рынок и на что производители делают упор.

Вышел лучший камерофон Xiaomi 13 Ultra. Чем он круче флагманов Apple и Samsung? Смартфон будет доступен в оливковом, черном и белом цвете. Фото.

Смартфон будет доступен в оливковом, черном и белом цвете

Как и любой другой аппарат по-настоящему флагманского уровня, 13 Ultra получился большим. Производитель пока не сообщает точные габариты, но очевидно, что новинка ничуть не меньше своего предшественника Xiaomi 12S Ultra, который весит 225 граммов. Виновата в этом камера смартфона, а точнее огромный блок, позволивший разместить несколько очень крутых сенсоров.

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Характеристики Xiaomi 13 Ultra

Прежде чем поговорить о камерах Xiaomi 13 Ultra, взглянем на другие характеристики смартфона. Здесь тоже есть на что обратить внимание: к примеру, на самый яркий дисплей на рынке. Впрочем, обо всем по порядку.

ХарактеристикиXiaomi 13 Ultra
Экран6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера50/50/50/50 Мп
Фронтальная камера32 Мп
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 2
Память12/256, 16/512 или 16/1024 Гб
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка90 Вт

Без преувеличения можно сказать, что экран Xiaomi 13 Ultra сегодня лучший в индустрии. Здесь используется новая AMOLED-матрица Huaxing Optoelectronics C7, которая отличается не только высоким разрешением и поддержкой технологии LTPO (изменение частоты обновления в диапазоне 1-120 Гц), но и рекордным уровнем яркости — 2600 нит.

Характеристики Xiaomi 13 Ultra. Такую яркость способен предложить только экран Xiaomi 13 Ultra. Фото.

Такую яркость способен предложить только экран Xiaomi 13 Ultra

Для сравнения: экран iPhone 14 Pro Max, считавшийся до недавнего времени самым ярким, выдает в пике 2300 нит, а дисплей Samsung Galaxy S23 Ultra — всего 1750 нит. Максимальный показатель достигается во время просмотра HDR-контента и в солнечную погоду на улице после включения функции автояркости.

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В остальном, если на время отбросить в сторону разговоры о камерах смартфона, перед нами типичный флагман: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2, большой объем ОЗУ и ПЗУ актуальных типов LPDDR5x и UFS 4.0 соответственно, поддержка Wi-Fi 7 и влагозащита стандарта IP68.

Характеристики Xiaomi 13 Ultra. Корпус защищен от влаги и пыли. Фото.

Корпус защищен от влаги и пыли

Аккумулятор Xiaomi 13 Ultra имеет стандартную емкость 5000 мАч, и с учетом сверхпроизводительной начинки рекордсменом автономности новинка точно не станет. Зато на примере этого смартфона Xiaomi продемонстрировала новый стандарт быстрой зарядки 90 Вт (100% за 34 минуты). Тоже далеко не рекорд, но хотя бы проблем с нагревом быть не должно. Есть поддержка беспроводной (50 Вт) и реверсивной (10 Вт) зарядки.

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Xiaomi 13 Ultra — смартфон с мощной камерой

Сегодня передовую модель от проходной отличает именно камера. На спинке Xiaomi 13 Ultra красуется здоровенная шайба, уместившая в себя сразу 4 топовых сенсора.

КамераХарактеристики
Основная50 Мп, OIS, 1/1″, f/1.9-f/4.0
Ультраширокоугольная50 Мп, 1/2.51″, f/1.8, 122°
Портретная50 Мп, OIS, 1/2.51″, f/1.8, 3.2X зум
Перископическая50 Мп, OIS, 1/2.51″, f/3.0, 5X зум

По аналогии с предшественником в качестве основной камеры новинка использует самый большой сенсор, имеющийся сегодня на рынке, — Sony IMX989, чья диагональ составляет 1 дюйм. Та же матрица установлена в смартфоне Xiaomi 13 Pro, но фишкой 13S Ultra является переменная диафрагма в диапазоне f/1.9-f/4.0, которая помогает регулировать степень оптического размытия. Кстати, подобная технология применяется в HUAWEI Mate 50 Pro, на который мы недавно делали обзор. Вот только ни один смартфон не предлагает переменную диафрагму на объективе с таким большим сенсором.

Xiaomi 13 Ultra — смартфон с мощной камерой. Камера — главная фишка смартфона. Фото.

Камера — главная фишка смартфона

Для дополнительных камер используется новый сенсор Sony IMX858. По своему размеру (1/2.51″) он уступает предшественнику Sony IMX586 (1/2.0″) из Xiaomi 12S Ultra. Однако это позволило расширить диафрагму объектива для лучшего захвата света, а сама компания утверждает, что IMX858 — лучший напарник для IMX989, поскольку он обладает той же цветопередачей и системой устранения цифровых шумов, что позволяет не заметить переход с одной камеры на другую при переключении зума. К слову, приближение осталось на прежнем уровне: 5-кратное оптическое, 10-кратное гибридное и 120-кратное цифровое. Ультраширик снимает с зумом 0.5X.

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Для блока основных камер используется оптика Summicron от компании Leica. Помимо того, что для нее заявляется минимизация аберраций (искажений), новые линзы демонстрируют отличный результат как в жаркую, так и в холодную погоду. Меньше всего слов заслуживает 32-мегапиксельная фронтальная камера Xiaomi 13 Ultra, поскольку она знакома по всем остальным флагманам компании, а также используется даже в недорогих смартфонах наподобие Xiaomi 12 Lite. Хорошее, но не впечатляющее качество.

Цена Xiaomi 13 Ultra

Цена Xiaomi 13 Ultra. Цена радует, но не текущий курс. Фото.

Цена радует, но не текущий курс

Отрадно, что цена Xiaomi 13 Ultra сохранилась на отметке прошлогодней модели. И это при наличии большего количества оперативной памяти в базовой версии. В зависимости от модификации купить Xiaomi 13 Ultra получится за:

  • 5 999 юаней (~ 71 000 ₽) — 12/256 Гб;
  • 6 499 юаней (~ 77 000 ₽) — 16/512 Гб;
  • 7 299 юаней (~ 86 500 ₽) — 16/1024 Гб.

Дороговато, но всему виной ослабление рубля по отношению к юаню. Летом прошлого года Xiaomi 12S Ultra предлагался за те же 5 999 юаней, что на тот момент составляло ~ 50 000 ₽.

Цена Xiaomi 13 Ultra. Такой вот набор для тех, кто хочет почувствовать себя профессиональным фотографом. Фото.

Такой вот набор для тех, кто хочет почувствовать себя профессиональным фотографом

В качестве бонуса Xiaomi предложила набор для фотографов, включающий в себя чехол, ручку для беспроводной съемки, переходное кольцо и специальный держатель с физической кнопкой затвора. Стоимость комплекта составляет 799 юаней (~ 9 500 ₽). Дата выхода Xiaomi 13 Ultra — 21 апреля. Но продажи стартуют только в Китае. О релизе глобальной версии смартфона пока ничего не известно.

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