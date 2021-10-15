Что такое Google Mobile Services (GMS)

Раньше на рынке мобильных устройств царила настоящая анархия. Только вспомните: Windows Mobile, Symbian, Android, iOS. Каждый пользователь мог выбрать что-то себе по душе. Сейчас все иначе. Вот уже несколько лет, как весь мир разделился на два больших лагеря: Android и iOS. Яблочных пользователей часто называют зависимыми от системы, однако далеко не все понимают, что в операционной системе от Google тоже не все так просто.

Думаю, что ни для кого не секрет, что Android имеет открытый исходный код. Это означает, что девайсы под управлением операционной этой операционной системы доступны для всех и могут быть подвергаться бесконечному количеству изменений кем угодно. И хоть — это правда, многие смартфоны на рынке не используют чистый Android. Во всем виноваты Сервисы Google для мобильных устройств (GMS), о которых мы сегодня и поговорим.

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Что значит чистый Android

Под понятием «голый Андроид» чаще всего скрывается аббревиатура AOSP (Android Open Source Project). Этот проект представляет из себя некую платформу для создания уже готовых прошивок на смартфоны. А далее каждый производитель может добавить сюда свои уникальные фишки и подарить простому пользователю чуть больше функциональности, чем заявлено на старте.

Понятно, что система работает и от обратного. Google часто присматривается к оболочкам от Samsung и внедряет фичи, ранее доступные только для владельцев гаджетов от южнокорейского бренда.

Почему чистый Андроид лучше

Существуют также производители, принципиально не собирающиеся накатывать свои оболочки и придерживающиеся мнения, что лучше все оставить, как есть. Некоторые мои знакомые, например, при покупке нового устройства принципиально гуглят смартфоны с чистым Андроид. Их понять можно. Такая система лишена программных багов. За меньшую стоимость можно получить крутой гаджет. Их мнение разделяют далеко не все.

Однако, друзья, далеко не вся операционка Google поддается каким-то корректировкам. У Android существует некий фундамент, на котором держится вся система. Для нас с вами опора — близкие люди, для Google — GMS. Они изменениям не поддаются.

Google Mobile Services (GMS) – это набор приложений и API, которые реализуют дополнительные возможности на устройствах Android. Сервисы Google для мобильных устройств включают основные приложения, такие как Google Play, Gmail, Google Map, YouTube и Chrome.

Что такое API

API представляет из себя описание всех способов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой. То есть заготовка для разных производителей, чтобы те могли реализовать всю функциональность системы.

Мобильные службы Google (GMS) расширяют базовые функции Android, включая в себя более глубокую интеграцию типа встроенных датчиков, доступа к платежным сервисам Google Pay и прочего. Другими словами, GMS помогает разработчикам интегрировать службы Google непосредственно в свои приложения. Кроме того, внутри мобильных служб находятся многие программы, такие как Google Play, Gmail, Google Map, YouTube и Chrome, которыми мы пользуемся ежедневно.

Также важно отметить, что именно благодаря GMS, на Android смартфоны приходят все обновления программного обеспечения и безопасности. Плюс, такие функции, как служба «Найти устройство» и «Цифровое благополучие» не меньше зависят от наличия мобильных служб Google.

В современном мире Android установлена не только на смартфонах, но и на часах, телевизорах и даже автомобилях. Поддерживают ли они мобильные сервисы Google? Да. Корпорация добра предлагает 6 типов устройств: смартфоны, планшеты, Android TV, Android Auto, Android Go, Chrome OS и Wear OS.

Таким образом Google значительно упрощает задачу для разработчиков. Ребята могут использовать множество различных API, подходящих для тех или иных устройств и писать приложения с учетом разных шаблонов.

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Не запускаются приложения на Андроид

Есть ли жизнь на Android без GMS? Да, есть, но с ограничениями. Все китайские устройства, которые предлагают вам загрузить приложения, не имея сертификации от Google, нередко используют Google аккаунт в качестве авторизации или Google Maps в приложении для такси, а здесь уже нужна поддержка GMS. В итоге такой софт либо просто отказывается открываться вовсе, либо работает с постоянными ошибками.

С другой стороны, в интернете полно разных фанатов конфиденциальности и для них смартфон без GMS кажется вполне неплохим решением. Если и можно как-то отказаться от слежки Google, то такой способ, пожалуй, самый действенный.

Сервисы Гугл на Хуавей

Конфликт с компанией Huawei привел к тому, что GMS просто перестали работать с их гаджетами, но все остальное ведь осталось. Так и родилась Harmony OS. Эти устройства не могут использовать какое-либо программное обеспечение, связанное с Google, поэтому в Huawei решили проблему иначе.

Китайцы разработали полную замену GMS — Huawei Mobile Services (HMS). Сервисы включают в себя некоторые пользовательские программы, отдельный магазин приложений, виртуальный помощник и облачное хранилище. Примечательно, что смартфоны и планшеты поставляются с GMS-совместимыми API. Так в Китае стремятся улучшить совместимость со сторонним софтом.

Не приходят уведомления на Android

Некоторые приложения также полагаются на GMS, чтобы отправлять push-уведомления на ваше устройство. Поэтому пользователи смартфонов без сервисов Google могли обратить внимание, что сообщения от одних приложений приходят, а от других нет. Это связано с тем, что эти программы для отправки уведомлений используют сервер компании Google.

Устройство не сертифицировано Play Защитой

Как бы ни старались умельцы придумать новые способы установки приложений на свои китайские смартфоны, Google сразу же их блокирует. Помогает им в этом специально обученная машина Google Play Protect, с помощью которой смартфон не сканирует все приложения на наличие вирусов, но и умеет выявлять устройства, незаконно использующие Google сервисы.

Устройство не сертифицировано для запуска приложений Google и работы с сервисами Google. Обратитесь к производителю или продавцу и попросите предоставить вам сертифицированное устройство, — это Google Play Protect присылает пользователям всех смартфонов Huawei, попытавшихся самостоятельно установить Google Mobile Services.

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