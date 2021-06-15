Чем Harmony OS лучше Android. Прямое сравнение

Говорим Harmony OS – подразумеваем Android, говорим Android – подразумеваем… Впрочем, нет. Несмотря на то что собственная операционка Huawei целиком и полностью построена на платформе Google, китайцы всячески пытаются это скрыть. Ради этого они вытравили все дизайнерские отсылки к Android, изменили названия системных библиотек и даже переиначили установочные файлы приложений. Тем не менее, есть в Harmony OS и куда более заметные с практически точки зрения изменения.

Huawei рассказала, легко ли перейти с Android на Harmony OS

Ключевое преимущество Harmony OS перед EMUI 11, которая составляла программную основу собственных смартфонов Huawei, заключается в быстродействии новой операционки. Не очень понятно, как, но китайцам удалось серьёзно разогнать смартфоны с Harmony OS.

Сравнение Harmony OS и iOS

Разгон получился довольно ощутимым. По крайней мере, при прямом сравнении двух оболочек. Практически в каждом сценарии Harmony OS неизменно оказывалась быстрее, EMUI: и при запуске приложений, и в тесте на включение, и при работе с многозадачностью, что о чём-то, но говорит.

Но это ещё не всё. Harmony OS оказалась на удивление даже быстрее, чем iOS. Автор YouTube-канала Atnarr Tech провёл сравнение двух операционных систем и выяснил, что iOS 15 уступает детищу Huawei по всем тем же показателям, по которым ей уступает оригинальный Android.

Спорим, не знали? Harmony OS — это не одна, а две операционных системы

Само собой, если не сравнивать операционки напрямую – так сказать, в лоб – заметить эту разницу в быстродействии на практике будет довольно сложно. Во всяком случае, если у вас нет встроенного секундомера с функцией отсчёта десятых или сотых долей. Ведь отличия сводятся именно к ним.

Впрочем, есть и такие различия, для которых прямое сравнение и не нужно. Это расход памяти. Несмотря на то что Huawei обещала, что Harmony OS может работать и на устройствах с 128 КБ оперативки, по факту оказалось, что речь идёт об отдельной операционке. Так что расход ОЗУ у мобильной ОС – обычный, а вот расход встроенной памяти – куда меньше.

Чем Harmony OS отличается от Android

Если взять один и тот же Huawei P40 на базе Harmony OS и на базе EMUI 11, то можно увидеть, что собственная операционка Huawei занимает почти на 7 ГБ памяти меньше. Как так получилось, сказать сложно. Очевидно, что китайцам как-то удалось оптимизировать ОС, чтобы она стала более легковесной, но как?

Возможно, Huawei просто перешла на новую файловую систему. В прошлом такие прецеденты уже были, когда производители меняли этот компонент, и их смартфоны становились менее ресурсоёмкими. В разное время так поступали Apple, Samsung, Xiaomi и даже сама Huawei. Так что особенно удивляться тут нечему.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS

Однако есть и другая версия, более приземлённая. Она состоит в том, что Huawei не меняла файловую систему, потому что это слишком сложно. А, учитывая, что основная работа компании над Harmony OS сводилась к вытравливанию упоминаний об Android, это вполне вероятно. Поэтому вместо файловой системы Huawei могла просто подчистить файлы кэша и ненужные данные, освободив несколько гигабайт памяти.

Лично я считаю, что тут всего понемногу. Huawei практически наверняка провела дополнительные работы по адаптации Harmony OS под свои смартфоны. В результате, сохранив, по сути, Android, они стали работать чуть быстрее и стали весить чуть меньше. Но по факту ничего принципиально нового с ними не произошло. Ведь Huawei это было и не нужно.