Когда выйдет Android 12 на Samsung

Многие пользователи задаются вопросом, почему не все смартфоны получают новые версии Android в одно время. Они почему-то даже не вспоминают, что большинство аппаратов работает на базе эксклюзивных оболочек, которые требуют тотальной переработки исходной ОС как с точки зрения компоновки интерфейса, так и функциональных возможностей. Поэтому нет ничего удивительного, что после релиза чистой версии Android 12 она же, но в виде оболочек вроде One UI или MIUI выходит только через 2-3, а то и 4 месяца. Особенно долго приходилось ждать пользователям смартфонов Samsung, но в этом году корейцы решили поторопиться.

Samsung уже работает над созданием оболочки One UI на базе Android 12. Несмотря на то что пока это бета-версия, разработчики корейской компании рассчитывают представить финальную сборку, доступную пользователям, не позднее декабря. То есть с момента выхода стоковой операционки до релиза One UI 4.0 пройдёт не больше полутора месяцев.

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Это настоящий рекорд для Samsung, которая обычно оттягивала запуск своей оболочки на базе новой версии ОС до последнего. В прошлом году One UI 3.0 тоже вышла в начале декабря, однако релиз Android 11 состоялся раньше, чем планируется в этом. Другое дело, что все разом обновление всё равно не получат. Так что декабрь — это ориентир исключительно для избранных.

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В первую очередь Android 12 получат флагманские смартфоны Samsung, а затем — топовые модели прошлого года, после них — бюджетники актуального поколения, а там и всё остальные. Я бы предположил, что график выхода One UI 4.0 для разных аппаратов бренда будет примерно следующим:

Декабрь

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Январь

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Февраль

Galaxy A52

Galaxy A72

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

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Март

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy S10

Galaxy S10 mini

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Безусловно, в список претендентов на Android 12 войдут и другие смартфоны, в том числе из начального ценового сегмента. Другое дело, что, во-первых, наибольшей популярностью пользуются именно те, которые перечислены выше, а, во-вторых, ждать владельцам всех остальных аппаратов придётся довольно долго. Бывает, что запуск обновлений One UI на базе новых версий операционной системы Android происходит с задержкой в год и даже больше.

Что нового в One UI 4.0

Несмотря на то что сама Android 12 претерпела довольно серьёзные изменения по сравнению с предыдущими обновлениями, в One UI уже были многие функции новой ОС, так что ждать откровения не стоит. Пользователям позволят настраивать цветовую схему, изменяя акцентные оттенки элементов интерфейса по своему выбору, увеличивать объём оперативной памяти за счёт встроенного хранилища, а также настраивать свой внешний вид в приложениях видеозвонков.

В общем, ничего особенного. По крайней мере, пока, потому что на данном этапе это почти все нововведения второй бета-версии One UI 4.0. Но не исключено, что к декабрю — когда пройдёт уже больше трёх месяцев с момента начала тестирования — функциональный набор оболочки Samsung расширится ещё больше. Например, корейцы поработают над камерой, улучшив качество фото- и видеозаписи и реализуют несколько новых режимов съёмки.

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Впрочем, основные нововведения всё равно будут реализованы самой Google на уровне своих приложений и сервисов. Это делается для того, чтобы самые интересные функции достались как можно большему числу пользователей, независимо от того, получат они Android 12 или нет. Конечно, может быть и такое, что эти фишки будут доступны только подписчикам платных тарифов, но сам факт того, что их не планируется ограничивать только одной версией ОС, уже заслуживает внимания.

Единственное, что привлекает лично меня, — это механизм RAM Plus, который добавляет смартфону оперативной памяти. Увеличение может составлять от 1 до 3 ГБ в зависимости от объёма встроенного хранилища. Дополнительная оперативка используется для хранения запущенных приложений в фоновом режиме и обеспечивает их быстрый запуск «на горячую» без необходимости обрабатывать повторно и загружать с нуля, как это бывает при нехватке ОЗУ.