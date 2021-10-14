Компактные беспроводные TWS наушники. Обзор новинки от Yamaha

Если вы не сталкивались с проблемой выбора наушников, вы никогда их не покупали. На рынке слишком много моделей, и новичку просто непонятно, на что ориентироваться. Еще одной проблемой часто является размер. Многие модели оказываются слишком большими для комфортного использования. Особенно, если наушники покупаются для девушки или ребенка. Именно поэтому самым универсальным советом по выбору наушников будет покупка модели, сделанной известным брендом в небольшом корпусе. Согласен, понятнее не стало. Поэтому мы купили для редакции несколько комплектов TWS-наушников, о которых расскажем в ближайшее время. В этой статье расскажу о модели от знаменитого музыкального бренда со 130-летней историей — Yamaha TW-E3B.

Обзор Yamaha-E3B

Как это сейчас принято, наушники продаются в удобной коробке прямоугольной формы. Так коробка хорошо лежит в руке, ее удобно открывать, а внутри все лежит на своих местах. При этом перепутать наушники с неизвестными моделями сложно, даже если посмотреть на упаковку мельком. Для этого на передней части есть большой логотип бренда, который знаком даже тем, кто не имеет отношения к музыке.

Коробка заклеена, а значит, никто не получит доступа к находящемуся внутри устройству без вашего ведома. Если пломбы нарушены — кто-то ее открывал. Все просто.

Мне достались черные наушники, но кроме черного, их можно купить пурпурного, голубого, серого, зеленого и розового цветов.

Что в комплекте с беспроводными наушниками

Внутри наушники лежат отдельно от зарядного кейса. Так проще посмотреть, как они выглядят через небольшое окошко на задней стенке. Рядом с ними лежит кабель USB Type-С на USB, комплект из четырех пар сменных амбушюр (насадок) и зарядный кейс. Больше в комплекте ничего интересного нет — только документация.

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Сами наушники действительно очень компактные. Благодаря этому они смогут поместиться в любых ушах. А благодаря конструкции корпуса их можно будет крутить в ухе для того, чтобы они сели более удобно (в распор или свободно). Они являются продолжением предыдущей модели E3A, но стали на 25% компактнее, сохранив все свои функции и качество звука.

Для большего комфорта я бы советовал сразу попробовать все амбушюры. Многие думают, что можно ограничиться выбором универсального среднего размера, но даже если это так, лучше лишний раз убедиться. При этом сами амбушюры сделаны из довольно плотного материала, который должен обеспечивать хорошую посадку и изоляцию.

Зарядка TWS наушников

Сначала зарядный кейс показался мне немного странным по форме, но стоило пару раз его открыть, как он стал чуть более родным. В закрытом положении он фиксируется магнитами, а в отрытом — только за счет сопротивления шарнира. Но за счет своего веса крышка не падает. Отдельно отмечу, что в отличии от многих других моделей, доставать Yamaha TW-E3B из кейса очень удобно. Их не надо поддевать или как-то надавливать на них. Они приподняты на достаточную высоту, чтобы просто взять их пальцами и вставить в уши.

Наушники, как и положено TWS-моделям, заряжаются только от кейса, а он сам от сети через разъем USB Type-C. Хорошо, что производители стали почти во всех новых продуктах использовать этот универсальный разъем. Можно будет заряжать наушники кабелем от телефона. Особенно приятно, что делать это придется нечасто.

Как долго работают TWS-наушники

Заряда самих наушников хватает примерно на 6 часов, а в кейсе есть еще примерно 3 полные зарядки. То есть можно рассчитывать на 22-24 часа автономной работы. Так много времени вдали от розетки я не проводил, но время работы самих наушников в районе 5-6 часов я подтверждаю, так как пользовался ими в поезде и слушал музыку примерно это время.

Как звучат TWS-наушники Yamaha TW-E3B

Описывать звук буквами сложновато, но пару слов я все же скажу. Из-за плотной посадки в ухе наушники действительно хорошо гасят шумы. До моделей с ANC им далеко, но гул и голоса людей почти не слышны, особенно, когда играет музыка. Что касается частот, то я отметил для себя потрясающую сбалансированность. Нет явного перевеса в сторону басов или высоких частот. Правда, на фоне остальных наушников эти немного тише. Запас все равно есть, но он меньше, чем у некоторых других моделей.

Возможно, благодарить за качество на невысокой громкости стоит функцию «Комфортное прослушивание». Она обеспечивает улучшение качество звучания без необходимости делать громче — вы слышите весь спектр частот.

Вот вся информация, которая касается звука и его параметров:

— частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц

— версия Bluetooth — 5.0

— поддерживаемые профили — A2DP, AVRCP, HFP, HSP

— поддерживаемые кодеки — SBC, AAC, Qualcomm® aptX

Поддержка технологии AptX является практически синонимом высококачественного беспроводного звучания. Кроме того, она позволит смотреть видео без задержки звука. Главное, чтобы ваш источник тоже поддерживает данную технологию.

Остается только добавить, что наушники имеют уровень защиты от воды IPX5. Это означает, что плавать в них нельзя, но за то, что они сломаются во время прогулки под сильным дождем, переживать тоже не стоит. Такого уровня защиты более чем хватит для ежедневного использования.

Отзыв о TWS наушниках Yamaha

Подводя итог, скажу, что наушники оказались очень приятными. Сначала я отнесся к ним скептически и даже немного расстроился тому, что некоторые вещи можно было сделать иначе. Например, добавить фиксатор крышки корпуса. Правда, было это до того, как я узнал их цену.

Изначально я думал, что раз они сделаны таким сильным брендом, то, скорее всего, они будут стоить не меньше 15 000 рублей. Но позже оказалось, что продаются они дешевле 7 000 рублей, и поэтому все, к чему я придирался, уже незначительно. В этом ценовом сегменте хватает моделей, которые будут намного хуже.

Естественно, любые наушники нужно слушать, а звук является очень субъективным понятием, но для модели, которая стоит 6 999 рублей, в Yamaha TW-E3B все сошлось очень даже неплохо. Что уж там говорить, если некоторые модели не только имеют менее сбалансированный звук, но даже не получили USB Type-C, а в наше время это вообще позор.

Подробнее о Yamaha TW-E3B