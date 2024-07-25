Где и как смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России: подробная инструкция для Android и ПК

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Герман Вологжанин

26 июля в Париже официально откроются Летние Олимпийские игры 2024. По традиции Олимпиада — главное событие четырехлетия, выходящее далеко за рамки спорта. И, хотя мы привыкли наблюдать за играми по телевизору, в 2024 году сделать это будет затруднительно. Впрочем, было бы желание. Если оно у вас есть, держите лучшие варианты, где смотреть Олимпиаду в Париже из России.

Где и как смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России: подробная инструкция для Android и ПК. Трансляции Олимпиады можно легально смотреть в России. Фото.

Трансляции Олимпиады можно легально смотреть в России

Будет ли трансляция Олимпиады в России

Впервые за 40 лет российские телеканалы отказались от трансляций Олимпиады. Не получится увидеть игры и на местных стриминговых платформах, которые также не посчитали главное событие четырехлетия важным для отечественного зрителя.

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Тем не менее, официальная трансляция Олимпиады-2024 в России все-таки будет. Правда, не на привычных кнопках телевизора и вкладках онлайн-кинотеатров, а на сайте olympics.com, благо жителям нашей страны открыли доступ к лайвам.

Где смотреть Олимпиаду-2024 в России

Трансляции Олимпийских игр 2024 представлены на специальной странице olympics.com. Открыть ее можно как на компьютере, так и на любом другом устройстве с браузером и выходом в интернет, будь то смартфон, планшет или телевизор со Smart TV.

Где смотреть Олимпиаду-2024 в России. Трансляции идут на официальном сайте Олимпиады. Фото.

Трансляции идут на официальном сайте Олимпиады

На странице представлены все трансляции Олимпиады-2024, идущие в прямом эфире. К слову, некоторые соревнования начались за 2 дня до официального старта — 24 июля.

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Главный недостаток трансляции Олимпиады на сайте МОК — необходимость прохождения регистрации. Но она не отнимет больше минуты (легче всего создать аккаунт через кнопку Google). Еще один минус — предсказуемое отсутствие русскоязычной дорожки: лайвы доступны только на английском языке или с интершумом.

Приложение Олимпиады-2024 на Android

Также трансляции Олимпийских игр в Париже есть в официальном приложении Олимпиады-2024 на Android во вкладке «Смотреть». Однако на момент публикации материала они не работают. Возможно, технические неисправности устранят в будущем.

Приложение Олимпиады-2024 на Android. На момент подготовки материала трансляции в приложении не работали. Фото.

На момент подготовки материала трансляции в приложении не работали

Скачать приложение Олимпиады-2024

А пока приложение Олимпийских игр 2024 можно использовать для чтения новостей и ознакомления с расписанием. В этом смысле найти более удобный инструмент будет сложно.

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Трансляции Олимпиады-2024 на русском языке

Если вы привыкли смотреть Олимпийские игры на русском языке, то можете это делать на телеканалах Евроспорт 1 и Евроспорт 2. Их вещание прекратилось в наших кабельных сетях еще в 2022 году, однако русскоязычная редакция не распалась и продолжает работать на другие страны постсоветского пространства. Официальный сайт недоступен, но трансляции Евроспорта можно найти буквально за пару кликов через поисковик.

Трансляции Олимпиады-2024 на русском языке. Через поисковик можно найти трансляции каналов Евроспорт 1 и Евроспорт 2, показывающих Олимпиаду на русском языке. Фото.

Через поисковик можно найти трансляции каналов Евроспорт 1 и Евроспорт 2, показывающих Олимпиаду на русском языке

Также к вашим услугам социальные сети вроде VK, где наверняка тоже получится встретить трансляции Олимпийский игр 2024 на русском языке. Пускай и неофициальные. Как говорится, что имеем, то имеем.

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Кто едет на Олимпиаду от России

Несмотря на то, что МОК отстранил Олимпийский комитет России и таким образом заблокировал участие нашей сборной в играх, во Францию отправились 15 российских спортсменов, которые смогли пройти отбор и выполнить условия допуска, а также не наткнулись на преграды со стороны местных спортивных федераций:

  • Тамара Дронова (Велоспорт);
  • Алена Иванченко (Велоспорт);
  • Глеб Сырица (Велоспорт);
  • Алексей Коровашков (Гребля на байдарках и каноэ);
  • Захар Петров (Гребля на байдарках и каноэ);
  • Олеся Ромасенко (Гребля на байдарках и каноэ);
  • Евгений Сомов (Плавание);
  • Даниил Медведев (Теннис);
  • Роман Сафиуллин (Теннис);
  • Павел Котов (Теннис);
  • Мирра Андреева (Теннис);
  • Екатерина Александрова (Теннис);
  • Диана Шнайдер (Теннис);
  • Елена Веснина (Теннис);
  • Анжела Бладцева (Прыжки на батуте).

Все они примут участие в соревнованиях, а мы будем переживать за наших спортсменов и следить за другими событиями Олимпиады-2024, которая продлится до 11 августа.

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