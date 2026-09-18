После запуска 5G в России 11 сентября вопрос о диапазонах стал неожиданно популярным. Мы уже подробно разбирали, что такое n79 и нужен ли он вашему смартфону. В этом материале коротко напомню суть, после чего мы перейдём к главному: конкретным смартфонам, у которых этот диапазон есть.

Как сейчас работает 5G в России

Российский 5G запустили на двух уровнях одновременно:

Первый — операторы включили 5G NR на уже имеющихся LTE-частотах: 2100, 1800, 2600 и 2300 МГц. Это даёт реальный 5G со скоростями порядка 200-300 Мбит/с — примерно на 30-60% быстрее хорошего 4G. Работает на большинстве современных 5G-смартфонов с поддержкой стандартных LTE-диапазонов.

— операторы включили 5G NR на уже имеющихся LTE-частотах: 2100, 1800, 2600 и 2300 МГц. Это даёт реальный 5G со скоростями порядка 200-300 Мбит/с — примерно на 30-60% быстрее хорошего 4G. Работает на большинстве современных 5G-смартфонов с поддержкой стандартных LTE-диапазонов. Второй — диапазон n79 (4,63–4,99 ГГц). Это новый спектр специально выделенный для 5G, по 90 МГц на каждого оператора. Здесь скорости принципиально другие: реальные замеры показывают 700-1000 Мбит/с, в хороших условиях — до 1.5 Гбит/с. Разница с первым уровнем — в 3-5 раз.

Пока n79 работает только в пилотных зонах крупных городов, но инфраструктура активно строится — до конца 2028 года он должен покрыть ключевые места городов-миллионников. Подробнее о том, нужен ли вам смартфон с 5G в России — в отдельном материале.

Почему n79 — редкость в смартфонах на российском рынке

Причина простая и прозаичная: производители оптимизируют смартфоны под рынки сбыта. В Европе основной диапазон 5G — n78 (3,3–3,8 ГГц). В США — n77. В России — n79. Это разные диапазоны, и поддержка n79 требует отдельного аппаратного решения.

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Глобальные версии смартфонов, которые продаются на AliExpress и в российской рознице ориентированы под европейские сети, — там есть n77 и n78, но n79 обычно нет. Производителю нет смысла добавлять диапазон, который нужен только в России и ещё паре стран, ведь это удорожает производство ради крошечной доли рынка.

Китайские версии тех же смартфонов — другое дело. Китай активно использует n79, поэтому местные версии его поддерживают. Именно поэтому характеристики одной и той же модели для китайского и глобального рынков по диапазонам 5G могут существенно различаться. Как проверить поддержку 5G-диапазонов в своём смартфоне — читайте в нашей инструкции.

Исключения — смартфоны, которые можно купить в России

Несмотря на общую тенденцию, есть несколько примечательных исключений. Я нашёл 3 смартфона, где n79 есть.

OnePlus 15 в китайской версии, перепрошитой на глобалку. Это один из самых популярных вариантов на AliExpress среди тех, кто хочет n79 и при этом не хочет возиться с китайским интерфейсом. Китайская версия OnePlus 15 поддерживает n79 — и продавцы на AliExpress массово предлагают её уже перепрошитой на глобальную прошивку. Функционально смартфон работает как обычная глобальная версия, но с поддержкой российского диапазона 5G.

Цена: от 63 000 рублей

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realme GT 8 Pro — российская версия с n79 на борту. Это приятный сюрприз: официальная российская версия realme GT 8 Pro изначально поставляется с поддержкой n79. Производитель принял сознательное решение включить диапазон в российскую сборку — и это делает GT 8 Pro одним из редких смартфонов, где n79 есть сразу из коробки без каких-либо манипуляций.

Цена: от 55 000 рублей

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Xiaomi 17 Ultra — глобальная версия с n79. Ещё более редкий случай: флагман Xiaomi в глобальной версии поддерживает n79. Это нетипично, поскольку большинство глобальных версий смартфонов Xiaomi идут без этого диапазона. Xiaomi 17 Ultra за ~85 000 рублей — дорогое удовольствие, зато смартфон готов к обоим уровням российского 5G без каких-либо компромиссов.

Цена: от 85 000 рублей

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Стоит ли вообще беспокоиться об n79 при выборе смартфона

Честный ответ — зависит от ситуации. Если коротко, то прямо сейчас n79 работает только в пилотных зонах пяти городов: Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы. Там, где он есть, скорости принципиально выше. Но большинство людей даже в этих городах его ещё не ощутят: зоны покрытия небольшие, инфраструктура строится.

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Мой вывод такой. Если покупаете бюджетный смартфон до 30 тысяч — не переплачивайте за n79, сейчас это преждевременно. Если берёте флагман на 3-4 года — наличие n79 уже становится весомым аргументом. Сеть будет расширяться, и смартфон, который сегодня берут «на вырост», через год-полтора окажется в выигрышном положении.

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