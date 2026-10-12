OnePlus 16 наконец показали: 12 октября прошла презентация, а продажи стартуют уже на следующий день. Мы следили за этим смартфоном с весны, и на бумаге он получился именно таким, каким его ждали: новый 2-нм процессор, камера на 200 Мп и одна из самых больших батарей среди флагманов. Но чем дольше я разбирался в деталях, тем больше находил того, что заметно меняет впечатление от новинки. Рассказываю, что умеет новинка, чем она отличается от OnePlus 15, когда её ждать в России и сколько за неё придётся отдать.

Снаружи — прошлая модель, внутри — другой смартфон

Если поставить OnePlus 16 рядом с OnePlus 15, отличить их будет непросто. Дизайн почти не изменился: та же плоская форма, тот же блок камер, корпус толщиной 8,5 мм при весе 220 г. Защита тоже на максимуме — IP66, IP68, IP69 и IP69K, то есть смартфону не страшны ни дождь, ни погружение, ни струя горячей воды под давлением.

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Цветов три: серебристый, песочно-оранжевый и чёрный. У одного из них задняя панель умеет мягко подсвечиваться, как будто дышит. Но всё самое интересное спрятано под корпусом, и начать стоит с процессора.

Процессор нового поколения и экран на 185 Гц

Внутри OnePlus 16 стоит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — топовый чип Qualcomm этого года, сделанный по 2-нм техпроцессу. По данным OnePlus, он набирает в AnTuTu около 5,6 млн баллов, а система охлаждения у смартфона усилена, чтобы он не сбрасывал частоты в долгих играх.

Экран остался прежнего размера — 6,78 дюйма, — но научился работать быстрее. Система и приложения обновляются с частотой 165 Гц, а в поддерживаемых играх — до 185 Гц. Для геймеров есть и отдельный сетевой чип G3: по словам компании, он снижает задержки в онлайн-играх и делает Wi-Fi стабильнее. А вот главное изменение для тех, кто не играет, — камера.

Камера на 200 Мп вместо трёх по 50

У OnePlus 15 сзади стояли три камеры по 50 Мп. В OnePlus 16 основной модуль заменили на 200-мегапиксельный с большим датчиком 1/1,4 дюйма и оптической стабилизацией. Остальные камеры такие:

перископный телевик на 50 Мп с датчиком 1/1,95 дюйма, трёхкратным зумом и стабилизацией;

сверхширокоугольная камера на 50 Мп;

фронтальная камера на 50 Мп.

Большой датчик в основной камере обычно означает больше света и деталей в темноте, а 200 Мп позволяют кадрировать снимок почти без потерь. Как OnePlus 16 снимает на практике, покажут первые обзоры, но по железу это заметный шаг вперёд. И это ещё не самое большое изменение.

Батарея на 9000 мАч и неожиданный шаг назад

В OnePlus 16 стоит аккумулятор на 9000 мАч — против 7300 мАч у китайского OnePlus 15. Это почти на четверть больше, причём корпус остался тонким. Для флагмана с большим экраном и частотой 185 Гц это один из самых ёмких аккумуляторов на рынке.

А вот с зарядкой OnePlus неожиданно сделала шаг назад. Проводная мощность снизилась со 120 до 100 Вт, беспроводная осталась на 50 Вт. Огромная батарея будет заряжаться дольше, хотя для большинства людей разница между 120 и 100 Вт не критична. Зато появился режим работы от сети в обход батареи — полезно в долгих играх. Ещё одна приятная деталь для нас: смартфон поддерживает диапазон 5G n79, на котором работает самый быстрый 5G МТС. Осталось понять, когда всё это доберётся до России.

Когда ждать глобальную версию и что с Россией

Год назад глобальный OnePlus 15 вышел через две с половиной недели после китайского. С OnePlus 16 так быстро не будет. Летом компания объявила, что больше не выпускает новинки в Европе и Северной Америке, так что привычной европейской версии может и не быть вовсе. В Индии OnePlus продолжает работать, и индийские издания ждут там OnePlus 16 в конце декабря или в январе, но официально сроки не названы.

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Российское представительство OnePlus говорит, что работает в обычном режиме, но об официальном запуске OnePlus 16 у нас пока ничего не объявляло. Поэтому первыми в Россию через AliExpress и перекупщиков приедут китайские версии. Перед покупкой такой версии проверяйте в карточке товара, есть ли русский язык и сервисы Google. А теперь самое интересное — сколько всё это стоит.

Сколько стоит OnePlus 16 и почему так дорого

Вот официальные цены в Китае и примерный пересчёт по курсу ЦБ на 12 октября:

12/256 ГБ — 5999 юаней, примерно 76 тысяч рублей;

— 5999 юаней, примерно 76 тысяч рублей; 12/512 ГБ — 6799 юаней, примерно 86 тысяч рублей;

— 6799 юаней, примерно 86 тысяч рублей; 16/512 ГБ — 7499 юаней, примерно 95 тысяч рублей;

— 7499 юаней, примерно 95 тысяч рублей; 16 ГБ/1 ТБ — 8499 юаней, примерно 108 тысяч рублей.

На старте продаж каждую версию отдают на 300 юаней (около 3,8 тысячи рублей) дешевле, а в подарок дают наушники OPPO Enco R5. Но сравните с прошлым годом: OnePlus 15 стартовал с 3999 юаней (около 50,7 тысячи рублей по сегодняшнему курсу) за ту же версию 12/256 ГБ. Новинка подорожала ровно в полтора раза. Летом, когда утекли первые цены на OnePlus 16, ждали прибавку в 1500 юаней, а вышло 2000 — около 25 тысяч рублей.

Первое, что приходит в голову, — жадность. Но картина сложнее. Главная причина — память: за последний год оперативная и встроенная память для смартфонов подорожала в разы, и комплект на 12/256 ГБ вырос в цене примерно с 30 до 120 долларов, то есть с 2,5 до 10,2 тысячи рублей по курсу ЦБ. Из-за этого весной Xiaomi официально подняла цены даже на REDMI — мы писали о том, насколько подорожали смартфоны Xiaomi.

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Вторая причина — сам OnePlus 15 был дешёвым по меркам бренда: он стартовал на 500 юаней (около 6,3 тысячи рублей) дешевле OnePlus 13. Так что новинка ещё и отыграла прошлогоднюю скидку. Для сравнения, Xiaomi 18 Pro в версии 12/256 ГБ стоит в Китае те же 5999 юаней. OnePlus 16 больше не дешёвый флагман, а флагман по рыночной цене. В России, где первыми появятся перекупщики, рассчитывать на него дешевле 80 тысяч рублей в ближайшие месяцы я бы не стал.

OnePlus 16 или OnePlus 15 за 60 тысяч

OnePlus 16 получился отличным смартфоном: новый процессор, камера на 200 Мп и батарея на 9000 мАч — честный шаг вперёд. Но он подорожал в полтора раза, проиграл предшественнику в скорости зарядки и в ближайшие месяцы будет доступен у нас только в китайской версии. За ним стоит охотиться, если вам важны лучшая камера и максимальная автономность, а ещё вы готовы подождать.

Всем остальным я бы посоветовал посмотреть на OnePlus 15: на AliExpress он сейчас стоит дешевле 60 тысяч рублей. У него экран на 165 Гц, процессор прошлого поколения, которого с запасом хватает на любые игры, батарея 7300 мАч и зарядка на 120 Вт — быстрее, чем у новинки. Уступает он в камере и автономности, но разница в цене пока куда больше, чем разница в возможностях.

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