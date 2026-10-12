В сентябре я назвал POCO F9 Ultra одним из самых удачных смартфонов года и с тех пор слежу за его ценой. Сегодня я зашёл на AliExpress и увидел то, ради чего обычно и ждут распродаж. Рассказываю, сколько он стоит теперь, почему за эти деньги я бы взял именно его, а не другой флагман на том же процессоре, и где у него слабые места.

Сколько стоит POCO F9 Ultra на распродаже и где купить

На распродаже AliExpress POCO F9 Ultra сейчас продают за 57 165 рублей. Для сравнения, официальная цена в России стартует с 74 990 рублей. Разница — 17 825 рублей, почти четверть стоимости смартфона.

Купить POCO F9 Ultra

Даже на старте продаж было дороже: в сентябре, когда я разбирал POCO F9 Ultra в обзоре, на AliExpress за него просили от 59 тысяч. Смартфон едет из Китая, так что доставку придётся подождать две-три недели. Но за 17 тысяч экономии я бы потерпел. Тем более что такие деньги здесь платишь за набор, которого нет у конкурентов.

Батарея на 8050 мАч, которой нет у конкурентов

Главная причина брать F9 Ultra — аккумулятор на 8050 мАч. У OnePlus 15 на том же Snapdragon 8 Elite Gen 5 батарея на 7300 мАч, у Galaxy S26 Ultra — на 5000 мАч. При обычном использовании одного заряда хватает почти на два дня.

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Зарядка тоже не отстаёт: 100 Вт по проводу, причём блок лежит в коробке, и 50 Вт без проводов. Беспроводная зарядка такой мощности в этой цене встречается редко. А вторая причина видна, как только переворачиваешь смартфон.

Камера с перископом, который приближает в 5 раз

Сзади у F9 Ultra три камеры: основная на 200 Мп со стабилизацией, сверхширокоугольная на 50 Мп и перископный телевик на 50 Мп с пятикратным зумом и тоже со стабилизацией. У OnePlus 15 телевик приближает в 3,5 раза. На практике это значит, что вывеску через дорогу или ребёнка на сцене POCO снимет чётче без цифрового зума.

Ещё одна деталь, которую не найти у других флагманов, — звук Bose в формате 2.1 с отдельным сабвуфером на задней панели. Фильмы и игры звучат заметно объёмнее, чем на обычном стерео. Но есть и характеристика, в которой POCO сравнивать с конкурентами уже интереснее.

Чем он лучше других флагманов на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Процессор у всех этих смартфонов одинаковый, поэтому в играх и тяжёлых приложениях разницы почти нет. Решают батарея, камера и цена. Если посмотреть на другие смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5, картина такая:

OnePlus 15 стоит дороже, а батарея и телевик у него слабее, зато зарядка быстрее — 120 Вт;

Galaxy S26 Ultra снимает отлично, но стоит заметно дороже и проигрывает POCO по автономности;

у POCO F9 Ultra самая ёмкая батарея, самый дальнобойный телевик и единственный в этой компании звук 2.1 с сабвуфером.

Получается, что за меньшие деньги F9 Ultra даёт больше, чем конкуренты. Но идеальным я бы его не назвал.

Где производитель сэкономил

Минусы у смартфона есть, и о них лучше знать до покупки. Он тяжёлый — 235 г, а экран на 6,9 дюйма одной рукой почти не охватить. Обещанные 185 Гц работают только в двух десятках игр, всё остальное крутится на 120 Гц. Я разницы между этими режимами в играх так и не увидел.

Задняя панель — из стеклопластика, а не из стекла, хотя на ощупь это почти не чувствуется. Под долгой нагрузкой процессор немного сбрасывает частоты, особенно в чехле. Ни один из этих минусов меня не остановил бы.

Брать ли POCO F9 Ultra за 57 тысяч

Да, брать. За 57 165 рублей вы получаете флагман с топовым процессором, батареей на 8050 мАч, перископом на 5x и звуком Bose. Официально в России за него просят почти 75 тысяч, а OnePlus 15 обходится дороже (больше 60 тысяч в глобальной версии), а ещё уступает POCO в автономности и зуме. Лучшего флагмана на Android за эти деньги я сейчас не знаю.

Купить POCO F9 Ultra

Подумать стоит только тем, кому нужен компактный и лёгкий смартфон: F9 Ultra для этого слишком большой. Всем остальным я бы советовал не тянуть, пока распродажа не закончилась. Обсудить, стоит ли брать, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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