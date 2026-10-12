В сентябре я назвал POCO F9 Ultra одним из самых удачных смартфонов года и с тех пор слежу за его ценой. Сегодня я зашёл на AliExpress и увидел то, ради чего обычно и ждут распродаж. Рассказываю, сколько он стоит теперь, почему за эти деньги я бы взял именно его, а не другой флагман на том же процессоре, и где у него слабые места.

POCO F9 Ultra со скидкой в магазине

POCO F9 Ultra со скидкой в магазине

Сколько стоит POCO F9 Ultra на распродаже и где купить

На распродаже AliExpress POCO F9 Ultra сейчас продают за 57 165 рублей. Для сравнения, официальная цена в России стартует с 74 990 рублей. Разница — 17 825 рублей, почти четверть стоимости смартфона.

Купить POCO F9 Ultra

Даже на старте продаж было дороже: в сентябре, когда я разбирал POCO F9 Ultra в обзоре, на AliExpress за него просили от 59 тысяч. Смартфон едет из Китая, так что доставку придётся подождать две-три недели. Но за 17 тысяч экономии я бы потерпел. Тем более что такие деньги здесь платишь за набор, которого нет у конкурентов.

Батарея на 8050 мАч, которой нет у конкурентов

Главная причина брать F9 Ultra — аккумулятор на 8050 мАч. У OnePlus 15 на том же Snapdragon 8 Elite Gen 5 батарея на 7300 мАч, у Galaxy S26 Ultra — на 5000 мАч. При обычном использовании одного заряда хватает почти на два дня.

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Зарядка тоже не отстаёт: 100 Вт по проводу, причём блок лежит в коробке, и 50 Вт без проводов. Беспроводная зарядка такой мощности в этой цене встречается редко. А вторая причина видна, как только переворачиваешь смартфон.

Камера с перископом, который приближает в 5 раз

Сзади у F9 Ultra три камеры: основная на 200 Мп со стабилизацией, сверхширокоугольная на 50 Мп и перископный телевик на 50 Мп с пятикратным зумом и тоже со стабилизацией. У OnePlus 15 телевик приближает в 3,5 раза. На практике это значит, что вывеску через дорогу или ребёнка на сцене POCO снимет чётче без цифрового зума.

Ночная съёмка на камеру POCO F9 Ultra

Ночная съёмка на камеру POCO F9 Ultra

Ещё одна деталь, которую не найти у других флагманов, — звук Bose в формате 2.1 с отдельным сабвуфером на задней панели. Фильмы и игры звучат заметно объёмнее, чем на обычном стерео. Но есть и характеристика, в которой POCO сравнивать с конкурентами уже интереснее.

Чем он лучше других флагманов на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Процессор у всех этих смартфонов одинаковый, поэтому в играх и тяжёлых приложениях разницы почти нет. Решают батарея, камера и цена. Если посмотреть на другие смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5, картина такая:

  • OnePlus 15 стоит дороже, а батарея и телевик у него слабее, зато зарядка быстрее — 120 Вт;
  • Galaxy S26 Ultra снимает отлично, но стоит заметно дороже и проигрывает POCO по автономности;
  • у POCO F9 Ultra самая ёмкая батарея, самый дальнобойный телевик и единственный в этой компании звук 2.1 с сабвуфером.

Получается, что за меньшие деньги F9 Ultra даёт больше, чем конкуренты. Но идеальным я бы его не назвал.

Где производитель сэкономил

Минусы у смартфона есть, и о них лучше знать до покупки. Он тяжёлый — 235 г, а экран на 6,9 дюйма одной рукой почти не охватить. Обещанные 185 Гц работают только в двух десятках игр, всё остальное крутится на 120 Гц. Я разницы между этими режимами в играх так и не увидел.

Экран смартфона POCO F9 Ultra

Экран смартфона POCO F9 Ultra

Задняя панель — из стеклопластика, а не из стекла, хотя на ощупь это почти не чувствуется. Под долгой нагрузкой процессор немного сбрасывает частоты, особенно в чехле. Ни один из этих минусов меня не остановил бы.

Брать ли POCO F9 Ultra за 57 тысяч

Да, брать. За 57 165 рублей вы получаете флагман с топовым процессором, батареей на 8050 мАч, перископом на 5x и звуком Bose. Официально в России за него просят почти 75 тысяч, а OnePlus 15 обходится дороже (больше 60 тысяч в глобальной версии), а ещё уступает POCO в автономности и зуме. Лучшего флагмана на Android за эти деньги я сейчас не знаю.

Купить POCO F9 Ultra

Подумать стоит только тем, кому нужен компактный и лёгкий смартфон: F9 Ultra для этого слишком большой. Всем остальным я бы советовал не тянуть, пока распродажа не закончилась. Обсудить, стоит ли брать, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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