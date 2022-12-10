Google показала, как можно улучшить уже проданные телефоны

Часто бывает такое, что выходит новый телефон, а у нас после презентации остается недоумение. Мол, почему эту или вон ту функцию не могли сделать иначе или и вовсе выпустить для предыдущего поколения и доставить ее с обновлением. Нам говорят, что все зависит от процессора или других компонентов, но их производительности еще пару лет назад хватало для выполнения современных задач. Так в чем же проблема и почему мы не можем получать новые функции? Ответ прост — чтобы продавать. Часто именно программная функция позволяет продать десятки и сотни тысяч дополнительных телефонов. А если раздать ее всем, то никто не будет обновляться. Немного другая история с исправлениями. Тут тоже производителям часто просто не хватает воли, чтобы какая-то новинка программно появилась в уже проданных устройствах. И пусть они иногда добавляются только в последнее поколение телефонов, но это говорит о том, что нет ничего невозможного.

Камера Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro был выпущен с новой сверхширокоугольной камерой, которая включает автоматический режим макросъемки, когда вы приближаете камеру достаточно близко к объекту. Однако иногда это не то поведение, которое вам нужно, и переключение между макро и обычным режимом несколько неинтуитивно. Google пытается исправить это с помощью последнего обновления Google Camera версии 8.7.250, которое теперь распространяется на Pixel 7 Pro.

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Обновление Google Camera

В новой версии Google Camera добавлен ​​пункт Macro Focus в быстрые настройки, доступ к которым можно получить, проведя пальцем вниз по экрану приложения или нажав кнопку раскрывающегося списка в верхнем левом углу. Новый параметр позволяет переключаться между тремя различными настройками: «Выкл.», «Авто» или «Вкл.». Параметр «Авто» напоминает тот, с которым смартфоны поставляются изначально. Он автоматически переключется между основной камерой и сверхширокоугольным объективом в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к объекту.

Можно ли отключить автоматическую макросъемку на телефоне

Раньше было сложнее настроить режим макросъемки так, как вы этого хотите. В настройках приложения «Камера» была скрыта опция «Автомакросъемка», которая позволяла вам только включать или выключать автоматический режим. Чтобы заблокировать макрорежим и оставить его всегда активным, вам нужно было коснуться значка макрофокуса, который появляется в середине экрана видоискателя, когда камера обнаруживает, что предмет съемки находится слишком близко, чтобы основной объектив мог удерживать его в фокусе.

Когда выйдет Google Pixel 7a. Тут все, что мы о нем знаем

Новая версия камеры также избавилась от функции, о которой вы, возможно, никогда не знали. Вы больше не можете дважды коснуться видоискателя, чтобы увеличить или уменьшить масштаб в 2 раза. Вместо этого вам придется использовать жест масштабирования или кнопки в верхней части, чтобы сделать это. Поскольку этот жест был удален с других телефонов до Pixel 7, вполне логично, что Google поддерживает единый интерфейс на всех своих устройствах.

Кому доступно обновление Гугл Камера

Обновление в настоящее время распространяется в Google Play, и может пройти некоторое время, прежде чем оно появится на вашем телефоне.

Появление таких функций несомненно говорит о том, что компании стараются поддерживать свои устройства и предлагать им новые функции или исправлять слишком рьяные нововведения, которые были сделаны до этого. Так же могут появляться новые функции, которых до этого не было.

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Все это зависит только от желания или не желания производителей заниматься своим продуктом. Если они хотят сохранить лояльность пользователей, то они вносят соответствующие изменения. Если им это не нужно, то они выпускают одно дежурное обновление и, возможно, пару ”заплаток” безопасности, но не более того.

Меньше всего обновлений получают недорогие телефоны, так как как их цена снижена и за счет экономии на поддержке. Но время от времени подобное встречается и в дорогих моделях. В этом случае объяснения такому поведения быть просто не может.

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