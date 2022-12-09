Когда выйдет Google Pixel 7a. Тут все, что мы о нем знаем

Google приняла мудрое решение вернуться к своим корням Nexus и выпустить более дешевый телефон Pixel еще в 2019 году. Pixel 3a и 3a XL могли похвастаться такой же отличной производительностью камеры, как и их более дорогие собратья, но за цену, которая была в полтора-два раза ниже. С тех пор каждый телефон серии Pixel A приносил столь же впечатляющую отдачу, поэтому мы уже с нетерпением ждем Pixel 7a. Выйдет он еще не скоро, но если у вас нет необходимости менять телефон через пару месяцев, давайте порассуждаем на тему того, стоит ли ждать новинку от Pixel или в этом году она будет проходной.

Выйдет ли Google Pixel 7a

У Google нет никаких гарантий этого, но мы почти уверены, что Pixel 7a будет. Мы уже давно слышали о телефоне под кодовым названием Lynx, и было много предположений о том, что именно это может быть. Все более и более вероятно, что это не мифический Pixel Ultra или складной Pixel (вероятно, под кодовым названием Felix). Вместо этого мы ожидаем, что это будет Pixel 7a среднего класса, который появится где-то ближе к середине следующего года.

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Когда Google впервые выпустила Pixel 3a, он появился вместе с более крупной моделью XL, как и все Pixel до этого момента. Однако у Pixel 4a не было старшего брата, если не считать Pixel 4a 5G (хотя у него было больше общего с Pixel 5). Та же формула использовалась для Pixel 5a, который был выпущен очень ограниченным тиражом только в США и Японии, и для Pixel 6a. Можно не сомневаться, что Pixel 7a тоже будет только одного размера.

Когда выйдет Пиксель 7а

Даты выпуска серии Pixel A немного разнятся, поэтому трудно точно предсказать, когда появится следующая модель. Нехватка чипов и другие проблемы с цепочками поставок преследовали серию в последние годы, но, возможно, ситуация улучшится к моменту его выпуска. Pixel 3a и 3a XL поступили в продажу в мае 2019 года, затем Pixel 4a и 5a вышли в конце августа 2020 и 2021 года соответственно. Pixel 6a был выпущен в июле 2021 года после того, как был анонсирован в мае на конференции Google I/O. Ориентируемся на то, что Pixel 7a выйдет летом 2023 года.

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Характеристики Pixel 7a

Пока что у нас было только несколько утечек информации о Pixel 7a, но они содержат интересные подробности о том, что может быть в новинке самым интересным.

Google, естественно, должна пойти на определенные жертвы, чтобы достичь более низкой цены, чем у флагманов. Обычно это означает более дешевые материалы, старое аппаратное обеспечение камеры, менее впечатляющий экран и, как правило, меньшее количество наворотов. Однако, согласно утечке от разработчика Кубы Войцеховски, Pixel 7a может нарушить традиции и включить в себя функции более высокого уровня, чем мы видели ранее.

Изучив недавнюю бета-версию Android (Android 13 QPR1 Beta 1), Войцеховски обнаружил несколько ссылок на устройство под кодовым названием Lynx. Хотя до сих пор каждая модель Pixel серии A поставлялась с дисплеем с частотой 60 Гц, есть основания полагать, что 7a будет работать с панелью 1080p с частотой 90 Гц. Скорее всего, это будет похоже (или идентично) тому, что есть в стандартном Pixel 7.

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Учитывая, что iPhone 14 базового уровня по-прежнему оснащен экраном с частотой 60 Гц, это будет огромным обновлением для бюджетного Pixel. При этом другие телефоны Android уже несколько лет выпускаются с дисплеями с частотой до 120 Гц по более низким ценам. Тем не менее, это шаг в правильном направлении для Google.

Другая важная новость из той же утечки заключается в том, что Pixel 7a может включать беспроводную зарядку мощностью 5 Вт. Это своего рода палка о двух концах. Беспроводная зарядка на Pixel с низким и средним диапазоном — отличная перспектива, но 5 Вт сделают ее чрезвычайно медленной для телефона 2023 года. Если вы регулярно заряжаете телефон ночью, этого будет достаточно, но быстро зарядить устройство не получится.

Войцеховски также смог узнать из кода бета-версии Android, что Pixel 7a, вероятно, снова будет иметь двойную заднюю камеру с датчиком Sony IMX787 для основного модуля. В Pixel 6a в качестве основной камеры использовался устаревший IMX363, поэтому в этом плане нам предстоит значительное обновление. Ранее ходили слухи, что мы можем увидеть три камеры сзади, но в это верить не стоит.

Это все подтвержденные слухи, но есть еще несколько обоснованных предположений, которые мы можем сделать. Поскольку Pixel 6a оснащен тем же набором микросхем Google Tensor первого поколения, что и Pixel 6, у Pixel 7a есть шансы получить Tensor G2, который появился в последних флагманах компании. Мы уже знаем, что эти устройства быстры и отзывчивы, поэтому по производительности новинка точно будет в числе лидеров.

Если верить рендерам, которые утекли в сеть, размеры телефона (152,4 х 72,9 х 9,0 мм) немного больше, чем у его предшественника, но различия в пару миллиметров незначительны. Если вы надеялись на маловероятное возвращение разъема для наушников 3,5 мм, похоже, вас ждет разочарование.

Владельцам Google Pixel 4 стоит задуматься о новом телефоне.

Мы еще ничего не знаем о материалах, но мы ожидаем, что Google снова выберет пластик вместо стекла на задней панели и не будет использовать полностью алюминиевую рамку, которая охватывает панель камеры на более дорогом Pixel 7.

Сколько стоит Pixel 7a и где его можно купить

Предыдущие базовые модели серии Pixel A продавались по цене от 350 до 450 долларов. Скорее всего, грядущий Pixel 7a снова окажется в верхней части этого диапазона. Pixel 7 и 7 Pro не претерпели повышения цен, поэтому, если повезет, 7a будет стоить 450 долларов, как и 6a.

Однако эта цена может меняться от региона к региону. В России он продаваться официально не будет, но его наверняка будут завозить. Поэтому цена будет зависеть от региона, из которого его привезли.

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Каким на самом деле будет Pixel 7a, пока сказать очень сложно, но кое-что мы о нем рассказали. А если вы планируете менять телефон примерно в середине следующего года, обязательно дождитесь новинку от Google. С большой долей вероятности вы захотите купить именно этот телефон.