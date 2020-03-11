Пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung, OnePlus и Nokia пожаловались, что на Android 10 режим Smart Lock перестал работать так же, как прежде. У одних пользователей после обновления даже с активной умной разблокировкой аппарат стал запрашивать биометрическую верификацию или пароль, чего раньше не наблюдалось, а у других из прошивки вообще исчезла такая функция, равно, как и возможность активировать её. Разбираемся, что это за умная разблокировка такая, как она работает и почему пользователи так переживают из-за её исчезновения.

Что такое умная разблокировка на Android

Умная разблокировка, или Smart Lock – это система из нескольких методов разблокировки на Android, которые призваны скорее не защитить пользователей, а сделать взаимодействие со смартфонами в ситуациях, когда это возможно, проще. К примеру, она позволяет не блокировать аппарат, если он подключён к доверенному Bluetooth-аксессуару вроде смарт-часов или фитнес-браслета, присутствие которого в непосредственной близости подтверждает, что оба гаджета находятся при их владельце, а значит, и защищаться пока не от кого.

Smart Lock на Android 10

Я заметил, что Smart Lock на моём Nokia 7.1 перестал работать сразу после того как я обновился до Android 10. Функция не работает ни дома, ни в машине, ни при подключении к браслету Fitbit Versa или Surface Pro 7. Но она работала на Android 9. С момента обновления прошло уже несколько месяцев, но работа Smart Lock так и не была восстановлена, что очень раздражает меня. Эй, Google, вам было бы неплохо хоть как-то отреагировать и сообщить нам, работаете вы над решением нашей проблемы или нет, — написал один из пользователей.

Почему не работает Smart Lock

Удивительно, но довольно скоро разработчики Google выступили с заявлением о том, что они тут совершенно не при чём, а в неправильной работе Smart Lock виноваты производители. Но если в случае со смартфонами OnePlus и Samsung этот ответ ещё может прокатить, то в случае с аппаратами Nokia, которые работают на стоковой версии Android, и Google Pixel, которые выпускает и поддерживает сама Google, — уже нет. Впрочем, скорее всего, разработчики поискового гиганта и сами это поняли, а потому предпочли владельцам «пикселей» в том же ключе не отвечать, дабы не дискредитировать себя.

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Беглый анализ ситуации показал, что проблема в работе Smart Lock имеет довольно распространённый характер. Правда, откуда у неё растут ноги, сказать действительно сложно. Ведь на моём Honor View 20 эта функция работает вполне исправно, поддерживать аппарат в разблокированном состоянии в моменты подключения к умной колонке и фитнес-браслету. Поэтому можно предположить, что дело не в ОС. Но, с другой стороны, в прошивке Magic UI умная разблокировка вынесена за пределы раздела Google, как было раньше, что даёт основания думать, что это собственная реализация Honor, независимая от поискового гиганта.

Как можно разблокировать Android-смартфон

Функция умной разблокировки довольно обширна и, помимо Bluetooth-аксессуаров, позволяет использовать и другие методы верификации:

Разблокировка по лицу;

Разблокировка голосом;

Разблокировка графическим ключом;

Разблокировка в доверенных местах;

Нательная разблокировка (смартфон не блокируется, пока находится при вас).

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Да, эти методы не про надёжность, а про удобство. Ведь воспроизвести графический ключ гораздо проще, чем 8-значный пароль, а голос постороннего человека всегда может оказаться похожим на ваш настолько, что смартфон просто возьмёт и снимет блокировку. Поэтому ключевое предназначение Smart Lock – это удобство, что особенно оценили автомобилисты. Ведь очень удобно, когда вы садитесь в машину, автоматически соединить смартфон с бортовым компьютером и снять блокировку. В результате всё, что останется сделать для того, чтобы активировать смартфон, — это нажать кнопку питания и попасть на рабочий стол, не вводя паролей и не используя биометрической верификации. Это не только удобно, но и безопасно, поскольку ввод пароля за рулём может отвлекать внимание водителя и представлять опасность для него самого и окружающих. Однако теперь у пользователей такой возможности нет, и неизвестно, когда появится снова.