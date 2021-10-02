Google выпустила обновление Поиска. Искать по картинке станет еще удобнее

Сервисы от Google всегда отличались своей функциональностью и удобством. Подумайте, одним только Chrome пользуется более 310 миллионов человек. Совсем недавно компания провела презентацию Google Search On Fall 2021, где показала улучшенные версии своих онлайн-продуктов: новый Google Поиск, который еще больше будет задействовать искусственный интеллект в своей работе, сервис Google Lens, позволяющий искать материалы прямо по фото, а также обновленные Google Карты, где можно отслеживать пожары в любой точке Земли.

Давайте будем честны, отказаться от сервисов Google, на данный момент, просто невозможно. Сами посудите, мы даже для поиска в интернете используем соответствующее слово — «гуглить». Понятно, что в компании не собираются опускать планку и поэтому стараются максимально улучшить все доступные функции.

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Улучшенный Google Поиск

В компании заявляют, что всерьез прокачали поисковую машину и внедрили искуственный интеллект глубоко в систему. По заявлению Google помочь в этом должна усовершенствованная продвинутая языковая модель MUM, которая использует машинное обучение, способно работать с 75 различными языками и разными видами информации.

Теперь поиск будет настроен не только выдать вам все, что касается конкретного запроса, но и предугадать ваши будущие вопросы, которые могут возникнуть в процессе поиска. Надо сказать, что сейчас это действительно большая проблема. Часто бывает, что гуглишь один вопрос, а по ходу возникает еще тысяча других и приходится тратить полтора часа, чтобы наконец узнать, что такое оскомина.

Еще одной крутой фичей вижу предложение Google похожих запросов. Бывает так, что вы уже нашли всю нужную информацию и следовало бы углубиться в тематику. По словам сотрудников Google, функция будет анализировать «диапазон возможных вопросов в рамках конкретной области».

А также поможет вам открывать больше информации по своим поисковым запросам. Ну, например, если вы собираетесь приобрести новые суппорты на автомобиль, то Google еще сможет предложить вам статью на тему их замены, а то вдруг сервис не работает.

Как появляются рекомендации в Гугле

Последнее значимое изменение, связанное с искусственным интеллектом, касается просмотра видео. Здесь, на мой взгляд, Google просто не имеет права ударить в грязь. YouTube должен давать свои плоды, и сервис просто обязан быть тесно связан с поисковыми запросами.

В компании заявили, что помогать в реализации данной фичи будет новая система MUM, которая будет анализировать просмотренный вами контент и выдавать соответствующие рекомендации. Например, если вы смотрели ролик по поводу Android 12 (у нас тоже есть такая статья), то Google выдаст в рекомендациях информацию по поводу новых фишек системы.

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Поиск по изображениям Google Lens

Функцию поиска по изображениям Google Lens наконец встроят в настольную версию браузера Chrome и приложение Google в iOS. Вкупе с умным поиском должно получиться очень хорошо. Теперь можно будет фотографировать сломанный смеситель в ванной комнате и сразу же искать статьи на тему его починки. Кстати, вот материал по поводу лучших гаджетов для кухни. Вы знаете, что делать.

Также в Google Lens появилась возможность уточнить запрос. То есть, если вы ищете носки с определенным рисунком, то просто уточните картинку соответствующей фразой. Признаюсь, этой функции очень не хватало. Думаю, что многие, как и я, выполняют поиск по изображениям с конкретной целью, однако вывести ее отдельно на данный момент невозможно. Что ж, будем ждать.

Google заявила, что обращает большое внимание на покупки в интернете, которые сейчас должны стать еще легче и проще. Я часто сталкиваюсь с проблемами, когда ищу товар, давно вышедший из производства. А когда Гугл предлагает разные ссылки на сайты, где заданной мной позиции нет в наличии, то гнев берет меня с неистовой силой. Сейчас обещали это поправить.

Что нового в Google Картах

Не забыли и про всеми известные Google Карты. В новой версии появится возможность более детального отслеживания лесных пожаров. На карте будут отображаться все крупные пожары с любого уголка земного шара. Тапнув по определенной локации вы сможете узнать процент возгораний и количество сожженного леса.

Пожар — это всегда трагедия для большого количества людей, поэтому в Google поработали и над упрощением доступа информации по поводу эвакуации и дальнейших действий служб. Карта будет уточняться каждый час с помощью данных со спутника, обработанных через платформу Google Earth Engine.

Из других улучшений важно отметить новый сервис Google Address Maker, направленный на упрощение доступа к различным организациям, у которых нет официального адреса. Отныне каждый пользователь сможет самостоятельно вносить коррективы для успешного поиска компании.

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В компании обещают внедрить все новые функции в ближайшие месяцы. Нам остается лишь ждать, чтобы опробовать их на деле. А чтобы быть в курсе последних новостей из мира мобильных технологий, предлагаю подписаться на наш Телеграм-канал. Там вы найдете много полезной и интересной информации.