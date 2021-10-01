Google Ассистент может стать частью YouTube. Что нам это даст

Когда надо назвать самые популярные приложения для телефона, не только статистика, но и сами пользователи часто вспоминают именно YouTube. Действительно, что может быть более полезным, чем простое приложение с ненавязчивым роликами, когда ты находишься в дороге или хочешь скоротать несколько минут своего времени. А еще есть Google Ассистент, который проник буквально во все части экосистемы Google, обвив ее своими плотными щупальцами. Теперь пришло время этим двум продуктам встретиться, чтобы они смогли вместе создать что-то очень удобное и функциональное. Но что из этого получится, как этим можно будет пользоваться и для чего вообще нужен такой симбиоз? Тут надо разобраться.

Google Ассистент в YouTube

Действительно, темпы распространения Google Ассистента не собираются снижаться. Согласно 9To5Google, YouTube дорабатывается для того, чтобы Google могла полноценно интегрировать в него своего помощника. Это было замечено на youtube.com/new.

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Призвать Ассистента в видео довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это запустить видео, перейти к описанию и прокрутить вниз. Вы должны увидеть карточку с надписью ”suggestions”. При нажатии на нее открывается набор информации, относящейся к теме видео. Правда, я не просто так написал название карточки на английском языке, так как пока функция доступна только для пользователей англоязычной версии приложения YouTube.

Что касается самих предложений, то, например, если вы ищете фильм, в предложениях будут указаны актеры и соответствующие члены съемочной группы. Просмотр видео о песнях даст вам информацию об артистах, исполняющих их.

Как YouTube будет предлагать новые видео

Если Google Ассистент определяет общую тему видео, которое вы смотрите на YouTube, он предложит вам другие типы контента, такие, как видео, изображения, книги, фильмы и тому подобное. Цель этой функции — предоставить дополнительный контент для потребления. Тем самым и вы получите больше интересных для вас материалов, и Google получит больше трафика.

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Впрочем, не к каждому видео вы получите рекомендации и пояснения. Некоторые ролики будут относиться к очень узкой теме или Ассистент просто не сможет определить ее. Весь поиск будет основан на работе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые пока не так совершенны, чтобы решать любые задачи. Кроме того, мы можем ожидать, что многие видео, которые не очень популярны, также останутся незамеченными.

Как воспользоваться Google Ассистентом в YouTube

Если у вас есть подписка YouTube Premium и все остальные требования тоже будут удовлетворены, надо будет перейти на новую страницу YouTube и прокрутить немного вниз, пока не найдете ”Do more with Assistant”. Теперь останется просто нажать кнопку ”suggestions”, и все готово.

И как обычно в конце немного грустной информации. Если некоторым пользователям понравится такая функция, это еще не означает, что она останется навсегда. Пока она доступна только в течение ограниченного времени. Google просто тестирует ее, чтобы увидеть, найдет ли она отклик у пользователей. Тестирование продлится до 26 октября, после чего ее уберут. Но если достаточное количество пользователей заинтересуется этой функцией, она останется навсегда и станет частью YouTube.

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Что нового в YouTube

Впрочем, это не единственная новая функция YouTube, которую тестирует Google. В работе так же находится загрузка видео через браузер. Раньше такой возможностью могли воспользоваться только пользователи мобильных устройств вне зависимости от операционной системы. Подобная функциональность предлагается как пользователям Android, так и iOS (включая iPadOS). Теперь, благодаря этому эксперименту, пользователи могут загружать видео в браузере и смотреть их в автономном режиме.

Тестирование этой функции продлится еще меньше — до 9 октября, а для того, чтобы воспользоваться ей, нужно иметь браузер Chrome, Opera или Edge. Но протестировать можно только одну опцию. То есть вы можете опробовать только один проект за раз. Если вы выберете скачивание для автономного просмотра, вы не будете получать подсказки от Google Ассистента и наоборот.