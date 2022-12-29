Хотите купить iPhone 14 Pro Max? Одумайтесь! Вот вам 5 причин купить Google Pixel 7 Pro

Это правда, что iPhone уже много лет доминирует во многих областях индустрии смартфонов. В отличие от других брендов, Apple не снабжает свои смартфоны крутыми аппаратными характеристиками. Тем не менее, iPhone может сравниться по производительности практически с любым телефоном вне зависимости от его начинки. Это задевает многих фанатов Android, которые при любом удобном случае начинают говорить о недостаточной емкости батареи, малом объеме оперативной памяти или 12 Мп камере. Но это происходит только среди той части аудитории, которая не знает, как это работает, и не догадывается, что такое оптимизация. Впрочем, сейчас не об этом. Лучше поговорим о том, что не стоит покупать iPhone 14 Pro Max и лучше купить вместо него не самый частый в наших краях аппарат.

Почему iPhone работает так хорошо

Возвращаясь к производительности iPhone (это важно в контексте разговора), достаточно привести несколько причин того, почему все происходит именно так. Это связано с двумя факторами.

Пока не начали, хочу напомнить про наш Дзен. Там много всего интересного!

Почему Android-смартфоны хуже iPhone

Во-первых, Apple с первого дня использует собственную операционную систему. Таким образом, их программное обеспечение было оптимизировано для того оборудования, которое они используют при создании своих телефонов. То есть какими бы низкими не были характеристики, он все равно превзойдет большинство телефонов, благодаря тому, что все работает, как часы. Во-вторых, Apple использует свой собственный уникальный чипсет для создания своих телефонов. Apple Bionic создан с учетом требований iOS. Таким образом, когда они объединяются, они могут дать вам лучший пользовательский опыт — без задержек, перегрева или ненужного разряда батареи. Это было основным аргументом в пользу iPhone в течение многих лет.

С другой стороны, почти каждое Android-устройство использует компоненты разных поставщиков. Почти каждый производитель Android использует чипсеты Snapdragon или MediaTek. Хотя они и могут быть очень хорошими, они не были оптимизированы для конкретного телефона. Поэтому любому из телефонов будет очень сложно конкурировать с iPhone.

Программная обработка — еще одна проблема для большинства устройств на Android. Официальная операционная система, которую использует каждый Android-смартфон, предоставляется Google. Итак, опять же, производители телефонов будут изо всех сил пытаться оптимизировать ОС для своих телефонов, но получается это не так хорошо, как когда изначально все сделано друг под друга.

Но ситуация немного поменялась и за это стоит благодарить Google и чипсет Tensor. Это не просто Huawei или Samsung с собственными процессорами. Это телефон, для которого еще и операционная система разрабатывается ее создателем. Благодаря этому у телефонов Google Pixel теперь есть все необходимое, чтобы доставить Apple серьезные проблемы. Если вы являетесь пользователем Apple, с сожалением сообщаю вам, что теперь вам нечем похвастаться. А если вы только выбираете телефон, стоит обратить внимание на Pixel 7. Вот несколько причин для этого.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Чем Google Pixel 7 Pro лучше iPhone 14 Pro Max

Сколько стоит Google Pixel 7 Pro

Сначала поговорим о цене. Вы просто не можете думать о покупке смартфона без ее учета. Вот почему почти каждый производитель раскрывает цены, когда анонсирует новые смартфоны. Вопрос в том, от чего зависит цена смартфона? Спецификации — вот ответ. Чем выше характеристики, тем дороже.

Дорогой телефон должен выглядеть, ощущаться и работать как дорогой телефон. iPhone 14 Pro Max стоит дороже 100 000 рублей. Но что, если бы вы могли получить еще лучшие характеристики примерно в два раза дешевле? Это и есть Google Pixel 7 Pro, который в России можно купить примерно за 50 с небольшим тысяч рублей в минимальной версии. Разница очевидна.

Телефон с металлической камерой

Многие возразят против столь странного сравнения, но оно правильное. Многие пользователи iPhone сталкиваются со сломанными выпуклостями камеры. Они стеклянные и при определенном усердии их можно разбить. У Pixel 7 Pro камера выполнена в металле, а значит она будет намного более надежной.

А еще выступ камеры на Pixel 7 Pro также помогает сделать телефон устойчивым, когда вы используете его на плоской поверхности. Он просто не качается, когда вы касаетесь экрана.

Какой телефон лучше всего распознает речь

Чип Google Tensor полностью посвящен искусственному интеллекту и программной обработке. Распознавание речи у Apple, без сомнения, очень хорошее. Но в Пикселе оно даже может чувствовать ваши эмоции. Система распознавания речи Google работает как человек, который знает, где ставить запятую, где ставить точки и многое другое.

Точность распознавания речи в Google Pixel 7 на самом деле не имеет себе равных ни на одном другом телефоне. Смартфон даже может определить ваш голос и отделить его от голоса собеседника, когда вы с кем-то разговариваете.

В этом Telegram-канале можно найти огромное количество крутых рекомендаций, что купить на AliExpress

Телефон со сканером отпечатков

Большинство пользователей восхищаются наличием нескольких способов разблокировки телефона. С тех пор, как Apple удалила традиционную кнопку «Домой» с iPhone, на всех iPhone всегда отсутствовал сканер отпечатков пальцев.

Без сомнения, распознавание лиц работает очень точно и очень безопасно. Но бывают моменты, когда просто не хватает Touch ID. Это просто дополнительный и иногда намного более удобный способ разблокировки. То есть в Pixel, который стоит в два раза дешевле, есть два способа разблокировки, а у iPhone только один.

Съемка 4K видео на телефон

Не только iPhone, но и большинство других телефонов могут записывать видео в формате 4K. Вот только у Google Pixel 7 Pro есть свои преимущества в этом направлении.

При записи видео в формате 4K 60 кадров в секунду Google Pixel 7 Pro позволяет переключать объективы, не останавливая видеосъемку. Вы можете быстро переключиться с основного объектива на широкоугольный или телеобъектив. Даже iPhone 14 Pro Max не может сделать этого, а для переключения объектива надо остановить запись.

Есть еще две-три области, о которых мы могли бы поговорить. Но этого уже достаточно для того, чтобы понять, что Pixel 7 Pro — более чем достойный конкурент iPhone 14 Pro Max. Если вы уже купили новый iPhone, не стоит думать, что лучше телефона нет. В деталях точно у него есть конкурент.