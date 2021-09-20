Как Google Tensor изменит мир Android и приоритеты пользователей

Никто пока с уверенностью не говорит, что грядущий чипсет Google Tensor будет лучше и производительнее нынешнего флагманского Qualcomm Snapdragon 888. По большому счету, даже Exynos 2100 от Samsung может оказаться как минимум не хуже, и это абсолютно нормально. Пользователи Android могут немного расслабиться в этом плане и не переживать, что их смартфоны будут работать чуть медленнее. Куда важнее будут некоторые другие параметры этого процессора, который все равно займет свое место и позволит пользователям расслабиться и не переживать из-за меньшего количества гигагерц. Пока звучит немного путано, но давайте разбираться по порядку.

Будет ли процессор Google Tensor хорошим

Оптимисты могут долго доказывать, что процессор будет производительным, а Qualcomm окажется в роли догоняющего. Но реалисты возразят им, что в лучшем случае мы получим отличную оптимизацию, которая и позволит смартфону с этим чипом работать хорошо и быстро.

Немного отступив, мы все знаем, что Pixel 5 был своего рода годом отдыха для серии смартфонов Made by Google. Теперь он выглядит как промежуточная модель перед тем, как Google вернется в мир флагманов с новой силой. Пусть он и работал в целом хорошо и быстро, но для многих очень важно не то, как смартфон реально работает, но и то, какие у него характеристики. Собственно, именно это и является одной из причин столкновения фанатов Apple и Android.

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К сожалению, сделать хороший телефон с небольшой производительностью не так просто, и смартфоны Google серии A смогли опровергнуть это только с середины 2019 года. С другой стороны, широкая публика любит iOS, потому что нельзя отрицать, что она работает исключительно хорошо в 99% случаев. Как сама Apple отмечала в своей рекламе ”это просто работает”. Вы никогда не задумываетесь о внутреннем оборудовании, поскольку оно отходит на второй план и никак не мешает телефону работать максимально быстро. Большинство поклонников iOS и владельцев iPhone часто даже не знают, что внутри их смартфонов, просто пользуясь ими.

Телефоны со слабым процессором плохие?

Я не говорю, что мы как потребители должны мириться с плохой производительностью или некачественной продукцией. Просто нет никакого смысла иметь самую быструю машину на гонках, если она не умеет тормозить и поворачивать. Проще говоря, во всем важен баланс, а смартфон состоит не только из процессора, но и из того, как операционная система заставляет его работать.

Представьте себе iPhone X четырехлетней давности. Он и сейчас отлично работает. У меня у самого есть такой и я понимаю, о чем говорю. В реальной скорости работы он почти ничем не уступает Galaxy S21, iPhone 12 Pro и многим другим телефонам. А теперь представьте Android-телефон 4-летней давности. Он точно не будет работать так, как новые устройства. Но Google с собственным процессором с большой долей вероятности повторит именно путь Apple. Он не будет иметь высокие характеристики, но будет просто работать. А главное, не потеряет актуальности через несколько лет, как это бывает с унифицированными процессорами тех же Qualcomm или MediaTek.

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Многие пользователи не очень хорошо переносят перемены. Если даже отказ от не самых нужных карт памяти и разъема для наушников вызывали гнев аудитории, то что уже говорить об установке процессора среднего уровня в устройство, от которого ждали настоящих флагманских возможностей. Даже несмотря на то, что этот смартфон ”просто работал”.

Нужен ли телефону мощный процессор

Это очередное доказательство того, что процессор не обязательно определяет флагманский смартфон, хотя и это важно для общей работы некоторых функций. Очевидно, что никто не будет при прочих равных отказываться от более мощного процессора, но практика последнего времени показывает, что это не так уж важно, если подойти к нему с умом.

Вспомните камеру Google Pixel последних лет. До третьего поколения она была флагманской, а потом ее просто перестали обновлять. В итоге телефон не получал принципиально новый модуль камеры, но снимал как минимум не хуже. Вот лишнее доказательство того, что не обязательно устанавливать самое мощное. Главное, сделать так, чтобы оно правильно работало.

Этот же самый подход мы получаем с выходом нового процессора Tensor в Pixel 6 и 6 Pro. Даже если он будет отставать от Snapdragon 888 и остановится на уровне 865-го, все равно это может сделать Pixel лучшим Android-смартфоном в мире.

Сравнение Tensor и Snapdragon 888

Но, если верить утечкам и той информации, которую нам официально раскрыла компания Google, Tensor уже сейчас отстает от Snapdragon 888 совсем чуть-чуть. То есть даже сам по себе телефон будет не хуже и Galaxy S21 Ultra, и ASUS ZenFone 8, и OnePlus 9 Pro, но с учетом оптимизации мы получим еще большую пользовательскую производительность.

Добавим сюда еще Pixel Neural Core и чип безопасности Titan M2, которых явно не хватало Google в течение последних лет, и картинка становится совсем приятной. Таким образом, Tensor вполне может оказаться самым привлекательным процессором, который будет хорош сам по себе и позволит раскрыть весь потенциал ОС Android 12. Она же наверняка создавалась с прицелом на процессор, который готовит компания.

Почему Google Pixel 6 — телефон, который я действительно жду.

Конечно, еще стоит посмотреть, как все это будет работать в реальной жизни, и не сильно ли на производительности скажется полный редизайн ОС Android 12, которая еще задерживается по нераскрытым причинам. В любом случае это достаточные перемены для того, чтобы заинтересоваться ими. Наконец-то мы получили настоящую интригу, а не дежурное обновления характеристик.

А вам важно, чтобы процессор был мощным? Или важнее, чтобы он работал быстро, а его характеристики не так уж и важны?